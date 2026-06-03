Industria brasileña lleva 19 empresas a Exponor 2026 para fortalecer su presencia en la minería latinoamericana
Delegación apoyada por Brazil Machinery Solutions llega a Chile con soluciones para operaciones, automatización, eficiencia energética y mantenimientoCHILE, June 3, 2026 /EINPresswire.com/ -- Brasil llega a Exponor 2026, en Chile, para fortalecer su posición como proveedor de maquinaria, equipos y soluciones tecnológicas para la minería latinoamericana. En total, 19 empresas brasileñas participarán en la feria, que se realizará del 8 al 11 de junio en Antofagasta, uno de los principales polos mineros del mundo.
La participación brasileña cuenta con el apoyo de Brazil Machinery Solutions, programa de promoción de las exportaciones brasileñas de maquinaria y equipos desarrollado por ABIMAQ (Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos) en alianza con ApexBrasil (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones). En la feria, el programa conecta a fabricantes brasileños con compradores internacionales, operadores mineros, distribuidores e integradores de sistemas.
El alcance internacional de Exponor refuerza esta estrategia. Este año, la feria reunirá a más de 1.300 expositores de 36 países. Para el embajador de Brasil en Chile, Paulo Roberto Soares Pacheco, la presencia brasileña en Antofagasta contribuye a profundizar los vínculos económicos bilaterales al conectar las capacidades industriales de Brasil con la demanda del mercado chileno.
“La industria brasileña de maquinaria y equipos para minería es un motor concreto de la integración productiva entre Brasil y Chile, al combinar escala industrial, capacidad tecnológica y soluciones adaptadas a sectores intensivos en productividad”, afirmó.
Pacheco destacó que la participación de Brasil en Exponor 2026 da continuidad al posicionamiento alcanzado en la edición anterior, cuando el país fue invitado de honor. Según el embajador, la presencia recurrente en el evento incrementa la visibilidad de las empresas brasileñas entre compradores, operadores y responsables de la toma de decisiones de distintos mercados.
Asimismo, señaló que la feria representa una oportunidad para transformar la relación bilateral en negocios, alianzas y proyectos de largo plazo, especialmente en un momento en que Chile incrementa la demanda por equipos vinculados a la minería del litio, del cobre y de otros minerales estratégicos esenciales para la transición energética.
Pacheco identifica tres frentes principales para la expansión brasileña en el mercado chileno: maquinaria y componentes para operaciones de gran escala; tecnologías de automatización y digitalización industrial; y alianzas productivas respaldadas por la complementariedad entre ambos países.
Competitividad y mercado regional
Para Rodrigo Cesar Franceschini, presidente de la Cámara Sectorial de Máquinas y Equipos para Cemento y Minería (CSCM) de ABIMAQ, Exponor se celebra en un momento favorable para la expansión brasileña en América Latina. Según explicó, Chile, Perú, Colombia y Argentina concentran proyectos relevantes relacionados con cobre, litio, oro y plata, además de operaciones caracterizadas por la altitud, el polvo abrasivo, la producción a gran escala y el funcionamiento continuo.
“Competimos en igualdad de condiciones tecnológicas con los fabricantes europeos y norteamericanos porque nuestros equipos han sido concebidos para operar desde el inicio en las condiciones más exigentes y restrictivas”, afirmó.
Franceschini señaló que la principal ventaja competitiva de Brasil reside en la combinación de capacidad manufacturera, ingeniería de procesos y desarrollo de soluciones a medida para los sectores de minería y cemento. Entre las tecnologías que fortalecen esta propuesta destacan la simulación computacional avanzada, los gemelos digitales, la realidad virtual, la inteligencia artificial, los sensores predictivos y el monitoreo de activos en tiempo real, recursos destinados a reducir tiempo de inactividad, aumentar la disponibilidad de los equipos y optimizar la gestión de costos operativos.
La agenda ambiental también influye cada vez más en las decisiones de compra del sector. Según Franceschini, los nuevos proyectos mineros y cementeros ya incorporan, desde la fase de diseño de las plantas, metas relacionadas con la reducción del consumo de agua, un mayor eficiencia energética, la disminución de emisiones de carbono y aprovechamiento de relaves.
“Los fabricantes brasileños de maquinaria son actores clave para viabilizar esta transición, al ofrecer tecnologías que reducen los costos operativos y, al mismo tiempo, permiten cumplir algunas de las metas ambientales más exigentes del mundo”, sostuvo.
En este entorno de crecientes exigencias técnicas, la delegación brasileña estará integrada por Açoforja, Antares Acoplamentos, AZ Armaturen, BGL, Brastorno, BRG Mancais, Conexled, Eikon Energia (Kraper), Flexaseal do Brasil, G-Vetec Guindastes, Hyva do Brasil, Máquinas Furlan, Miba Brasil, Prensso Máquinas, Schulz Compressores, SEMCO, TKA Cranes, VULKAN y Zanini Renk.
La delegación reúne empresas especializadas en bienes de capital, componentes industriales, equipos para minería y cemento, transmisión de potencia, movimiento de cargas, soluciones energéticas, procesamiento mineral, automatización, telemetría, tecnologías de sellado, mantenimiento y servicios para activos críticos.
ACERCA DE BRAZIL MACHINERY SOLUTIONS
Brazil Machinery Solutions es un programa de promoción de las exportaciones brasileñas de maquinaria y equipos, realizado por la ABIMAQ (Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos) en asociación con la ApexBrasil (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones). El programa actúa como una plataforma de negocios internacionales, con foco en la ampliación del acceso de las empresas brasileñas a mercados estratégicos y en el posicionamiento de Brasil como proveedor global de bienes de capital con tecnología, innovación y competitividad industrial.
ACERCA DE ABIMAQ
La ABIMAQ (Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos) representa a la industria brasileña de maquinaria y equipos y trabaja en el fortalecimiento del sector mediante la articulación institucional, el impulso a la innovación tecnológica y la promoción de la competitividad industrial. La entidad apoya la inserción internacional de sus empresas asociadas y el desarrollo de soluciones alineadas con las demandas de los mercados globales.
ACERCA DE APEXBRASIL
La Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) trabaja para promover productos y servicios brasileños en el exterior y atraer inversiones extranjeras a sectores estratégicos de la economía brasileña.
Para alcanzar sus objetivos, ApexBrasil lleva a cabo diversas iniciativas de promoción comercial destinadas a promover los productos y servicios brasileños en el exterior, como misiones prospectivas y comerciales, rondas de negocios, apoyo a la participación de empresas brasileñas en las principales ferias internacionales, visitas de compradores y formadores de opinión extranjeros para conocer la estructura productiva brasileña, entre otras plataformas de negocios que también buscan fortalecer la marca Brasil.
La Agencia también actúa de forma coordinada con los agentes públicos y privados para atraer inversiones extranjeras directas (IED) a Brasil con un enfoque en sectores estratégicos para el desarrollo de la competitividad de las empresas brasileñas y del país.
Rafaela Tavares Kawasaki
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