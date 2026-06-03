Venezuela vai acolher a maior cimeira internacional de investimento energético de sempre

CARACAS, VENEZUELA, June 3, 2026 /EINPresswire.com/ -- A Venezuela irá acolher a sua maior cimeira internacional de investimento energético de sempre, de 26 a 29 de outubro de 2026, em Caracas, reunindo empresas petrolíferas, investidores, financiadores e prestadores de serviços técnicos dos EUA, da Venezuela e internacionais, com o objetivo de promover oportunidades de investimento a curto prazo no setor energético do país, que se encontra em fase de reabertura.

Com o apoio oficial do Ministério dos Hidrocarbonetos e da empresa petrolífera nacional PDVSA, a Venezuela Energy Week 2026 foi concebida para acelerar a mobilização de capital numa das maiores bases de recursos de hidrocarbonetos do mundo.

A Venezuela detém mais de 300 mil milhões de barris de reservas comprovadas de petróleo – as maiores a nível global – a par de mais de 195 biliões de pés cúbicos de gás natural. Com a produção atual em aproximadamente 1–1,1 milhões de barris por dia, o governo estabeleceu uma meta estratégica para restaurar a produção para 3 milhões de barris por dia por meio de investimentos faseados, reabilitação de campos e maior participação do setor privado.

As recentes reformas de 2026 no setor de hidrocarbonetos estão a remodelar significativamente o quadro comercial. Estas incluem a redução dos encargos fiscais, a ampliação dos mecanismos de partilha de produção, o reforço das proteções de arbitragem e o aumento do controlo operacional para os parceiros estrangeiros. Para os investidores internacionais, estas mudanças sinalizam uma transição para estruturas contratuais mais alinhadas com as normas internacionais e uma maior visibilidade na recuperação do capital.

O caso de investimento é sustentado pela escala, pelo potencial de rapidez de entrada no mercado e pelo significativo potencial de valorização de campos já explorados. As bacias produtoras da Venezuela – particularmente o Cinturão Petrolífero do Orinoco, a Bacia de Maracaibo e a Bacia Oriental da Venezuela – oferecem uma combinação de megaprojetos ainda por desenvolver e ativos maduros preparados para uma recuperação melhorada. As oportunidades prioritárias incluem desenvolvimentos em grande escala em todo o Cinturão do Orinoco, incluindo Junín, Carabobo e Ayacucho; reabilitação de instalações existentes na Bacia de Maracaibo; reativação de poços desativados através de novos programas de perfuração; e infraestruturas de melhoria e mistura de crude pesado para apoiar o crescimento das exportações.

Paralelamente, a capacidade de refinação subutilizada e as infraestruturas de midstream limitadas estão a abrir oportunidades de investimento a curto prazo em sistemas de reabilitação, logística e exportação. A capacidade de refinação de quase 1,3 milhões de barris por dia está atualmente a operar com cerca de 35% de utilização, criando oportunidades imediatas na reabilitação de refinarias, logística de midstream, armazenamento e expansão de terminais de exportação.

A monetização do gás está a emergir como um segmento-chave de crescimento, com desenvolvimentos offshore, como os campos Dragon e Cocuina-Manakin, a posicionarem a Venezuela como um futuro fornecedor para os mercados regionais e globais de GNL. A infraestrutura associada à captura, processamento e transporte de gás continua subdesenvolvida, oferecendo pontos de entrada adicionais para parceiros técnicos e financeiros.

Estima-se que a reabilitação geral do setor exija até 100 mil milhões de dólares em investimento, sendo necessários aproximadamente 10 mil milhões de dólares por ano durante a próxima década para restaurar a capacidade de produção, modernizar a infraestrutura e ampliar as exportações.

A Venezuela Energy Week 2026 contará com sessões dedicadas ao investimento, focadas em oportunidades técnicas a montante, estruturação comercial, integração de infraestruturas e otimização digital, incluindo a gestão de campos impulsionada pela IA e a modernização dos sistemas energéticos. O programa incluirá também debates sobre o desenvolvimento da força de trabalho e a participação local em todo o setor de petróleo e gás em evolução, apoiados por sessões dedicadas ao tema «Juventude na Energia». Esta vertente irá destacar talentos emergentes, profissionais em início de carreira e a liderança da próxima geração em toda a cadeia de valor da energia, com foco no desenvolvimento de competências, inovação e transferência de conhecimento entre gerações.

Com a participação de organismos líderes do setor, o evento irá alinhar a expertise técnica com estratégias de aplicação de capital, reforçando a sua posição como porta de entrada para investidores norte-americanos e internacionais que avaliam o regresso ao mercado. O programa terminará a 29 de outubro com visitas organizadas a ativos-chave a montante e a jusante, oferecendo aos investidores uma exposição direta às condições operacionais e ao estado de preparação dos projetos nas principais regiões produtoras da Venezuela.

À medida que os mercados globais de energia se reajustam e a segurança do abastecimento continua a ser uma prioridade estratégica, a reabertura da Venezuela apresenta uma oportunidade de grande impacto e em grande escala para os investidores que navegam num ambiente complexo, mas cada vez mais propício ao investimento.

A cimeira é organizada pela Energy Capital & Power. Para oportunidades de participação:

● Informações gerais: Info@venezuelaenergyweek.com

● Oportunidades de intervenção: Speaker@venezuelaenergyweek.com

● Patrocínios e parcerias: Sponsor@venezuelaenergyweek.com

● Inscrição de delegados: Registration@venezuelaenergyweek.com

Para mais informações, visite venezuelaenergyweek.com.

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