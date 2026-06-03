Erste Lösung mit dem neuen DALI D4i TALQ Zhaga Profil zertifiziert

Das Produktfilter-Werkzeug kann Lösungen nach ihren Funktionen filtern.

Das Portfolio an TALQ-zertifizierten Produkten zählt inzwischen 85 Lösungen

Wir sind stolz darauf, dass nicht nur die Zahl der Zertifizierungen steigt, sondern auch das Verständnis wächst, welche Funktionen erforderlich sind, um eine skalierbare Infrastruktur zu gestalten.” — Simon Dunkely, Secretary General, TALQ Consotrium

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, June 3, 2026 / EINPresswire.com / -- Das TALQ Konsortium, das mit dem Smart City Protocol einen globalen Schnittstellenstandard für Smart-City-Anwendungen entwickelt hat, gibt die erste zertifizierte Lösung für die neuen DALI D4i Zhaga-Profile bekannt. Die kürzlich zertifizierte Central Management Software (CMS) beinhaltet nun sowohl das ‚DALI D4i Luminaire TALQ Zhaga‘ Profil als auch das ‚DALI D4i Sensors TALQ Zhaga‘ Profil, beide wurden mit Version 2.7 der TALQ-Spezifikation neu eingeführt. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Interoperabilität und nahtlosem Datenaustausch in intelligenter Straßenbeleuchtungsinfrastruktur. Derzeit umfassen die insgesamt 85 offiziell als TALQ-zertifiziert gelisteten Lösungen 37 zentrale Steuerungssysteme (CMS) und 48 TALQ-Gateways (Outdoor Device Networks, ODN).Da Investitionen in neue Außenbeleuchtungs-Infrastruktur und andere Smart-City-Anwendungen langfristige Investitionen sind, fragen Städte und Gemeinden zunehmend nach interoperablen und offenen Lösungen, die es ermöglichen, über mehrere Investitions- und Einführungsphasen hinweg unterschiedliche Anbieter zu kombinieren. Seit vielen Jahren unterstützt das TALQ Konsortium Städte bei ihren Ausschreibungsverfahren und der Lieferantenauswahl. Dies geschieht nicht nur durch die Zertifizierung von Lösungen, die den TALQ-Protokoll-Standard erfolgreich integrieren, sondern auch durch die Definition typischer Leistungsprofile und funktionaler Testfälle sowie durch die Veröffentlichung detaillierter Leistungsbeschreibungen von TALQ-zertifizierten Produkten, um damit den Städten die Definition individueller Anforderungen zu erleichtern.TALQ-Profile fassen typische Smart-City-Anwendungsfälle zusammenMit der Definition von TALQ-Profilen hat das Konsortium das Fachwissen seiner Mitglieder genutzt, um verschiedene Anwendungsfälle im Bereich Smart City zu bündeln und für jedes Profil eine Reihe von obligatorischen und optionalen Funktionen festzulegen. Die bestehenden Profile für Schaltschranksteuerung, Umweltüberwachung, Beleuchtung, Beleuchtungsanlagenmanagement, intelligentes Parken, intelligenten Verkehr und Abfallwirtschaft wurden kürzlich um die beiden neuen Profile ‘DALI D4i Luminaire TALQ Zhaga‘ (Straßenleuchten) und ‚DALI D4i Sensors TALQ Zhaga‘ (Sensoren) erweitert.Das Konzept der TALQ-Profile und der sogenannten funktionalen Testfälle ermöglicht ein schrittweises Vorgehen bei der Festlegung von Ausschreibungsanforderungen. Für Städte, Versorgungsunternehmen, Projektplaner und Berater bieten die Profile, die TALQ-Muster-Ausschreibung und das Produktfilter-Werkzeug auf der Website des Konsortiums praktische Orientierungshilfen bei der Erstellung von Ausschreibungen und der Bewertung unterschiedlicher Lösungen. Alle diese Elemente sind öffentlich und kostenlos zugänglich.Durch die Festlegung passender Anforderungen in ihren Ausschreibungen können Städte auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmte Produkte gezielt auswählen. Zudem ist sichergestellt werden, dass TALQ-zertifizierte Produkte einen einheitlichen, klar definierten Funktionsumfang aufweisen. Zudem vermeiden Städte eine Anbieterabhängigkeit, wenn sie auf interoperable Lösungen setzen.TALQ-Profile bieten in der Regel Flexibilität hinsichtlich der Art und Weise, wie einzelne Lösungen bestimmte Anwendungsfälle umsetzen. Ein gutes Beispiel dafür ist das umfassende Funktionsprofil für Straßenbeleuchtung. Die beiden neuen DALI D4i TALQ Zhaga-Profile hingegen, die auf Straßenleuchten- und Sensoren-Ebene abzielen, legen strikte Vorgaben fest, die auf die DALI-Spezifikationen für D4i abgestimmt sind. In diesen beiden Profilen sind alle Funktionen obligatorisch vorgeschrieben. Dies verringert die Variabilität bei der Implementierung und garantiert ein klar definiertes Verhalten bei allen Systemen verschiedener Hersteller.Die Anzahl der zertifizierten Lösungen steigt monatlichAlle 85 offiziell TALQ-zertifizierten Produkte sind auf der Website des Konsortiums aufgeführt, einschließlich einer detaillierten Funktionsliste für jedes System. Diese Listen fassen für jedes Produkt zusammen, welche TALQ-Profile und welche funktionalen Testfälle unterstützt werden. Das erfolgt mithilfe leicht verständlicher, anwendungsorientierter Beschreibungen.Unter den zertifizierten Lösungen gibt es jetzt schon ein Produkt, das beide neuen DALI-D4i-TALQ-Zhaga-Profile, die mit Version 2.7 der TALQ-Spezifikation eingeführt wurden, enthält. Robert Tissing, CEO von Luminext, erklärt: „Als aktive ‚Mit-Entwickler‘ des TALQ-Protokolls haben wir schnell gehandelt, um unseren Kunden diese neuen Profile unmittelbar nach Veröffentlichung des Standards zur Verfügung stellen zu können. Dank der hervorragenden Arbeit unseres Softwareteams wurde die Zertifizierung bereits am nächsten Tag erteilt und so sichergestellt, dass unsere Kunden sofort von dieser Funktion profitieren können.“„Wir sind stolz darauf, dass nicht nur die Zahl der Zertifizierungen von Monat zu Monat steigt, sondern auch weltweit das Verständnis wächst, welche Funktionen erforderlich sind, um eine leistungsstarke und skalierbare Infrastruktur für eine zukunftssichere Smart-City-Landschaft zu gestalten“, fügt Simon Dunkley, Generalsekretär des TALQ Konsortiums, hinzu.Zertifizierte Produkte werden in ‚CMS‘ oder ‚Gateways‘ klassifiziert. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass ein TALQ-Gateway eine logische Funktion darstellt und sich in der Regel von Kommunikations-Gateways (wie LoRaWAN- und Mesh-Gateways), die in Gerätenetzwerken verwendet werden, unterscheiden. Das TALQ-Gateway stellt eine standardisierte Schnittstelle zwischen einem Gerätenetzwerk und dem zentralen Steuerungssystem (CMS) dar. Das TALQ-Protokoll und damit auch das TALQ-Gateway ist netzwerkneutral und unabhängig von der zugrunde liegenden Kommunikationstechnologie.

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