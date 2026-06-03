Eerste oplossing gecertificeerd volgens nieuwe DALI D4i TALQ Zhaga-profielen

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Aantal TALQ-gecertificeerde oplossingen stijgt naar 85

We zijn er trots op dat we niet alleen het aantal certificeringen stijgen, maar ook dat het inzicht groeit welke functionaliteiten nodig zijn om wereldwijd een krachtige en schaalbare infrastructuur.” — Simon Dunkely, Secretary General, TALQ Consotrium

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, June 3, 2026 / EINPresswire.com / -- Het TALQ Consortium, de ontwikkelaar van het Smart City Protocol (een wereldwijde interfacestandaard voor smartcity-toepassingen), kondigt de eerste gecertificeerde oplossing aan volgens de nieuwe DALI D4i Zhaga-profielen. De onlangs opnieuw gecertificeerde Central Management Software (CMS) bevat nu zowel de 'DALI D4i Luminaire TALQ Zhaga'- als de 'DALI D4i Sensors TALQ Zhaga'-profielen, die zijn geïntroduceerd met versie 2.7 van de TALQ-specificatie. Dit vormt een belangrijke stap richting meer interoperabiliteit en naadloze gegevensuitwisseling binnen ecosystemen voor slimme openbare verlichting. Momenteel zijn 85 oplossingen officieel TALQ-gecertificeerd, waarvan 37 Central Management Software (CMS)-systemen en 48 TALQ Gateways (Outdoor Device Networks, ODN).Aangezien investeringen in nieuwe straatverlichting en andere smartcity-toepassingen langetermijninvesteringen zijn, vragen gemeenten steeds vaker om interoperabele en open oplossingen. Deze stellen hen in staat om gedurende meerdere investerings- en uitrolcycli producten en systemen van verschillende leveranciers te combineren. Al vele jaren ondersteunt het TALQ Consortium gemeenten bij hun aanbestedingsprocedures en selectie van leveranciers. Dit gebeurt niet alleen door het certificeren van oplossingen die de TALQ Smart City Protocol-standaard succesvol implementeren, maar ook door het definiëren van standaardprofielen, functionele testscenario's voor smartcity-toepassingen en het publiceren van een gedetailleerd overzicht van de functionaliteiten van TALQ-gecertificeerde producten om het voor gemeenten gemakkelijker te maken hun individuele eisen te formuleren.TALQ-profielen bundelen diverse smartcity-toepassingenHet Consortium heeft bij het definiëren van de TALQ-profielen gebruikgemaakt van de expertise van zijn leden om verschillende smartcity-toepassingen te groeperen. Voor elk profiel is vervolgens vastgelegd welke functionaliteiten verplicht en welke optioneel zijn. De bestaande profielen voor Cabinet Control (schakelkastbesturing), Environmental Monitoring (milieumonitoring), Lighting (verlichting), Lighting Asset Management (beheer van verlichtingsassets), Smart Parking (slim parkeren), Smart Traffic (slim verkeersbeheer) en Waste Management (afvalbeheer).Het concept van TALQ-profielen en functionele testcases maakt een stapsgewijze aanpak mogelijk bij het definiëren van aanbestedingseisen. Voor gemeenten, projectplanners en adviseurs bieden de profielen, het TALQ-Tender Sjabloon en de productfiltertool op de website van het consortium een praktische gids bij het opstellen van een aanbesteding en het beoordelen van oplossingen. Al deze elementen zijn openbaar en gratis beschikbaar.Door specifieke eisen op te nemen in hun aanbestedingen kunnen steden beter producten kiezen die passen bij hun behoeften. Bovendien zorgt dit ervoor dat gecertificeerde producten beschikken over een consistente en duidelijk omschreven functionaliteitenset, terwijl afhankelijkheid van één leverancier wordt voorkomen dankzij interoperabele oplossingen van meerdere leveranciers.TALQ-profielen bieden normaal gesproken ruimte voor verschillende implementaties van specifieke toepassingen, zoals binnen het algemene profiel voor straatverlichting. De twee nieuwe DALI D4i TALQ Zhaga-profielen hanteren echter een strenger kader dat aansluit bij de DALI-specificaties van D4i, doordat alle functionaliteiten verplicht zijn. Dit beperkt verschillen tussen implementaties en zorgt voor voorspelbaar gedrag van systemen van verschillende leveranciers.Steeds meer gecertificeerde oplossingenAlle 85 officieel TALQ-gecertificeerde producten staan vermeld op de website van het Consortium, inclusief een gedetailleerd overzicht van functionaliteiten van elk systeem. Per product wordt weergegeven welke TALQ-profielen worden ondersteund en welke functionele tests met succes zijn doorlopen, beschreven in duidelijke en praktijkgerichte taal.Onder de gecertificeerde oplossingen is er al één product gecertificeerd voor beide nieuwe DALI D4i TALQ Zhaga-profielen die zijn geïntroduceerd met versie 2.7 van de TALQ-specificatie. Robert Tissing, CEO van Luminext, legt uit: "Als actieve bijdragers aan de ontwikkeling van het TALQ-protocol hebben we snel gehandeld om deze nieuwe profielen direct na de lancering van de standaard beschikbaar te maken voor onze klanten. Dankzij het uitstekende werk van ons softwareteam werd de certificering al de volgende dag behaald, waardoor onze klanten direct van deze functionaliteit kunnen profiteren.""We zijn er trots op dat we niet alleen het aantal certificeringen elke maand zien stijgen, maar ook dat het inzicht groeit in welke functionaliteiten nodig zijn om wereldwijd een krachtige en schaalbare infrastructuur voor het volledige smartcitylandschap te ontwerpen,” voegt Simon Dunkley, secretaris-generaal van het TALQ Consortium, toe.Gecertificeerde producten worden geclassificeerd als CMS of Gateway. Het is belangrijk te begrijpen dat een TALQ Gateway een logische functie is en doorgaans verschilt van communicatiegateways (zoals LoRaWAN- en mesh-gateways) die worden gebruikt binnen Outdoor Device Networks (ODN's). De TALQ Gateway vormt de gestandaardiseerde interface tussen een ODN en het CMS. Het TALQ-protocol, en daarmee ook de TALQ Gateway, is netwerkonafhankelijk en staat los van de onderliggende communicatietechnologie.

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