İzmir-İstanbul ve Ankara-İzmir'de Yaz Tarifeleri Açıklandı

enucuzucak.com Uçak bileti siteleri karşılaştırma platformu!

enucuzucak.com, yaz döneminde en çok aranan yurt içi hatlarda güncel fiyat aralıklarını ve en uygun uçuş saatlerini paylaştı.

En yoğun hatlarda bile esnek tarih seçen yolcu, tek tıkla yüzlerce liralık farkı görebiliyor.” — enucuzucak.com

ISTANBUL, TURKEY, June 17, 2026 /EINPresswire.com/ -- Uçuş karşılaştırma motoru enucuzucak.com, yaz sezonunun en yoğun yurt içi hatlarına ilişkin güncel fiyat analizini yayınladı. Analiz, Türkiye'nin en çok aranan şehir bağlantılarında fiyatların hangi aralıkta seyrettiğini ortaya koyuyor.

Veriler, ülkenin en yüksek hacimli hattı olan İzmir-İstanbul güzergâhında fiyatların 1.290 TL ile 3.990 TL arasında değiştiğini gösteriyor. İzmir İstanbul uçak bileti arayan yolcular için sabah erken ve akşam geç saatli uçuşların gün içi tarifelere göre daha uygun olduğu belirtiliyor.

Başkent ile Ege arasındaki talebi yansıtan Ankara İzmir uçak bileti fiyatları ise 1.490 TL'den başlıyor ve yoğun günlerde 3.690 TL'ye kadar çıkabiliyor. enucuzucak.com, bu hatta özellikle kamu ve iş seyahatlerinin yoğunlaştığı hafta başı ve hafta sonu kalkışlarında fiyatların yükseldiğine dikkat çekiyor.

Platformun yaptığı değerlendirmeye göre, yurt içi hatlarda en belirleyici faktör seyahat tarihinin esnekliği. Tek bir gün öne ya da geriye alınan uçuşlarda yolcular kayda değer tasarruf sağlayabiliyor. enucuzucak.com, Türk Hava Yolları ve Pegasus başta olmak üzere havayollarının tarifelerini aynı ekranda karşılaştırarak en uygun seçeneğin görülmesini sağlıyor.

enucuzucak.com'un yurt içi uçuş karşılaştırma altyapısı, büyük şehir hatlarının yanı sıra Anadolu'nun daha az aranan rotalarında da güncel fiyat bilgisi sunuyor. Platform, her rota için ayrı fiyat aralıkları, uçuş süresi ve havayolu bilgilerini düzenli olarak güncelliyor.

Güncel yurt içi rota fiyatlarının tamamına enucuzucak.com üzerinden erişilebiliyor.

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