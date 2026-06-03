Getac’ın yeni 8 inç ZX80W ve ZX80W-EX tabletleri
Kompakt ve hafif yapı, yüksek edge AI performansıyla birleşiyorISTANBUL, FRANCE, June 3, 2026 /EINPresswire.com/ -- Kısa Bilgiler:
• Getac, tamamen dayanıklı 8 inç ZX80 cihaz serisini ZX80W ve ZX80W-EX modelleriyle genişletiyor.
• Yapay zekâya hazır bu iki cihaz, Windows 11 işletim sistemi ve enerji verimli ARM mimarisi sayesinde sahada uzun süre kesintisiz kullanım sağlıyor.
• ZX80W-EX modeli ayrıca ATEX/IECEx Zone 2/22 sertifikasına sahip olup, tehlikeli ve/veya potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanım için çeşitli intrinsically safe (kendinden güvenli) tasarım özellikleri sunuyor.
İstanbul, 3 Haziran 2026: Dayanıklı bilgi işlem ve mobil video çözümlerinin önde gelen sağlayıcılarından ve gelişmiş şirket içi üretim kabiliyetlerine sahip bir üretici olan Getac, bugün yeni ZX80W ve ZX80W-EX modellerini tanıtarak 8 inç tamamen dayanıklı ZX80 tablet serisini genişlettiğini duyurdu. Bu iki hafif ve yüksek mobilite sunan cihaz, ARM mimarisi üzerine kurulu Windows 11 platformuyla geliyor.
Bu lansmanlarla birlikte Getac, savunma, kamu hizmetleri ile taşımacılık ve lojistik gibi sektörlerdeki geniş endüstriyel kullanım senaryolarında tercih edilen, enerji verimli ve fansız Windows 11 tabanlı dayanıklı çözümlere yönelik artan müşteri talebine yanıt veriyor.
Enerji verimli ARM mimarisi üzerine kuruldu
ZX80W ve ZX80W-EX modelleri, ARM mimarisi üzerine inşa edilen ve olağanüstü enerji verimliliği ile watt başına yüksek performansıyla tanınan Qualcomm QCS6490 platformunu kullanıyor.
Sonuç olarak kullanıcılar; uzak bölgelerde, şarj imkânlarının sınırlı olduğu durumlarda bile uzun süre kesintisiz çalışmaya olanak tanıyan hızlı ve fansız bir bilgi işlem deneyimi elde ediyor. Her iki cihaz da akıcı çoklu görev performansı için 12 GB dahili LPDDR5 belleğe sahipken, 256 GB Universal Flash Storage (UFS) depolama alanı cihaz içi veri ihtiyaçları için geniş kapasite sunuyor.
Kompakt form faktöründe Windows 11 işlevselliği
ZX80W, dayanıklı cihaz sektöründe Windows on ARM teknolojisinin dönüştürücü gücünü ortaya koyuyor. Geleneksel olarak sahada tam Windows işlevselliği sunmak, daha büyük ve yüksek enerji tüketen işlemciler gerektiriyordu.
ARM mimarisinin üstün termal ve enerji verimliliğinden yararlanan ZX80W, son derece kompakt ve fansız kasasında Windows 11 IoT Enterprise LTSC işletim sistemini sorunsuz şekilde çalıştırıyor. Kullanıcılar açısından fark oldukça büyük: Gerçek bir Windows ekosisteminin güçlü güvenlik ve uygulama uyumluluğu avantajları, daha önce yalnızca Android cihazlarda görülen hafiflik ve tüm gün süren pil ömrüyle birleşiyor.
Yapay zekâ destekli edge intelligence
ZX80W ve ZX80W-EX, gerçek zamanlı edge intelligence yetenekleri sunmak için 6. Nesil Qualcomm AI Engine ile donatıldı. Qualcomm Hexagon NPU sayesinde cihazlar; gerçek zamanlı analizler ve cihaz üzerinde çalışan otomasyon özellikleriyle yüksek hızlı tanıma performansı sunarak zorlu saha ortamlarında verimliliği en üst seviyeye çıkarıyor.
Bu yapı, internet bağlantısının zayıf veya hiç olmadığı durumlarda bulut bağımlılığını azaltarak daha hızlı ve güvenilir işlem yapılmasını sağlıyor.
Bu güçlü edge özellikleri sayesinde cihazlar aşağıdaki kullanım alanları için ideal hale geliyor:
• Kamu hizmetleri sektöründe İHA/UAV uçuş kontrolü,
• Varlıkların öngörücü yönetimi (ZX80W-EX ile tehlikeli ortamlar dahil),
• Taşımacılık ve lojistik sektöründe elektronik kayıt cihazları (ELD).
Tam dayanıklı ve dış ortam kullanımına hazır
Tüm Getac cihazlarında olduğu gibi ZX80W ve ZX80W-EX de, birçok cihazın çalışamayacağı zorlu ortamlarda kullanılmak üzere en baştan dayanıklı olarak tasarlandı.
Her iki model de MIL-STD-810H ve IP67 sertifikalarına sahip olup titreşime dayanıklı, 1,8 metreye kadar düşmeye karşı korumalı ve güneş ışığında okunabilir ekranla geliyor. Ayrıca geniş çalışma sıcaklığı aralıkları sunuyor:
• ZX80W: -29°C ila +63°C
• ZX80W-EX: -21°C ila +55°C
Tüm bu dayanıklılığa rağmen ZX80W yalnızca 590 gram, ZX80W-EX ise 780 gram ağırlığında olup, uzun süreli saha kullanımı için son derece hafif bir yapı sunuyor.
Bunun yanında ZX80W-EX modeli, tehlikeli ve/veya potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda operatör güvenliği için ATEX/IECEx Zone 2/22 sertifikasına da sahip. Ek intrinsically safe tasarım özellikleri arasında şunlar bulunuyor:
• Daha yüksek dayanıklılık için 0,6 mm daha kalın ekran camı,
• Darbe korumasını artıran güçlendirilmiş arka kapak,
• Ana docking bağlantısı için güvenli port kapağı,
• Açıkta bulunan tüm vida kapaklarında mylar contalar.
“Etkili dijital dönüşüm, kurumsal altyapının doğrudan sahaya taşınmasını gerektiriyor,” diyor James Hwang, Getac Technology Corporation Başkanı. “ZX80W serisi bu vizyonu desteklemek üzere tasarlandı. ZX80W serisi tam olarak bu vizyonu desteklemek üzere tasarlandı. Windows on ARM'ın kanıtlanmış verimliliğiyle birlikte kompakt 8 inçlik bir tasarım sunarak, kuruluşların geleneksel BT altyapısı ile saha operasyonları arasındaki açığı kapatmalarına yardımcı oluyoruz. Standart saha çalışmalarından tehlikeli ortamlara kadar müşterilerimize, kurumsal güvenlik ve performans standartlarını korurken mobiliteyi en üst seviyeye çıkaran çok yönlü bir çözüm sunuyoruz.”
ZX80W ve ZX80W-EX modelleri Temmuz 2026 itibarıyla satışa sunulacak. Daha fazla bilgi için: Getac
Press office
email us here
Getac
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.