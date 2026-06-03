enucuzucak.com 2026 Yaz Raporu: Türkiye'nin En Uygun 10 Uçuş Rotası

enucuzucak.com Uçak bileti siteleri karşılaştırma platformu!

Yaz sezonu başlarken enucuzucak.com yurt içi ve yurt dışı rotalarda güncel fiyat aralıklarını ve en uygun seyahat aylarını açıkladı.

Yaz aylarında fiyat farkı tek bir günde yüzlerce liraya çıkabiliyor; doğru günü görmek için karşılaştırma şart.” — enucuzucak.com

ISTANBUL, TURKEY, June 3, 2026 /EINPresswire.com/ -- Türkiye'nin uçuş karşılaştırma motoru enucuzucak.com, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte 2026 Yaz Uçuş Raporu'nu yayınladı. Rapor, yurt içi ve yurt dışı 125'in üzerinde rotada güncel fiyat aralıklarını, sezonsal yoğunlukları ve seyahat planlaması için en uygun dönemleri bir araya getiriyor.

Rapora göre yaz aylarında en yoğun aranan yurt içi rotaların başında İzmir-İstanbul, Ankara-İzmir ve İstanbul-Antalya geliyor. Güncel verilerde İzmir-İstanbul hattı 1.290 TL'den, Ankara-İzmir hattı 1.490 TL'den başlıyor. Tatil yoğunluğunun zirve yaptığı İstanbul Antalya uçak bileti fiyatları ise 1.490 TL ile 4.490 TL aralığında değişiyor; bu rota, haziran-ağustos döneminde talebin en hızlı arttığı güzergâh olarak öne çıkıyor.

enucuzucak.com'un analizi, fiyatların büyük ölçüde seyahat tarihine ve günün saatine bağlı olduğunu gösteriyor. Hafta içi sabah ve gece geç saatli uçuşlar, hafta sonu öğlen kalkışlarına kıyasla belirgin biçimde daha uygun olabiliyor. Platform, yolcuların yaz aylarında uçak bileti planlamasını mümkün olduğunca erken yapmasını öneriyor.

Yurt dışında ise Paris, Roma ve Dubai rotaları yaz tatili talebinin yoğunlaştığı destinasyonlar arasında. enucuzucak.com, Türk Hava Yolları, Pegasus ve diğer havayollarının tarifelerini tek ekranda karşılaştırarak yolculara en uygun seçeneği sunmayı hedefliyor.

enucuzucak.com, uzun-kuyruk (long-tail) rotalara odaklanan yapısıyla, büyük platformların öne çıkarmadığı şehirler arası bağlantılarda da güncel fiyat ve tarife bilgisi sağlıyor. Platform ayrıca her ay için ayrı fiyat rehberleri ve destinasyon kılavuzları yayınlıyor.

2026 Yaz Raporu'nun tamamına ve güncel rota fiyatlarına enucuzucak.com üzerinden ulaşılabiliyor.

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