Itinerario Vietnam: Lux Travel Presenta il FAM Trip Annuale per i Media Internazionali
Vietnam: dove cultura, paesaggi e autenticità si incontrano per creare esperienze di viaggio indimenticabili.
Lux Travel DMC presenta il suo FAM Trip annuale per i media internazionali e un nuovo itinerario Vietnam autentico e contemporaneo.
Nel settore turistico, i FAM Trip (abbreviazione di Familiarization Trip) rappresentano uno degli strumenti più efficaci per consentire a giornalisti, editori, content creator e professionisti del travel trade di conoscere direttamente una destinazione. Più che semplici viaggi di ispezione, queste esperienze permettono ai partecipanti di vivere in prima persona la qualità dei servizi, l'autenticità delle attività proposte e il carattere distintivo di un prodotto turistico.
Per Lux Travel, il FAM Trip annuale è diventato un appuntamento strategico volto a consolidare il rapporto con i media internazionali e a favorire una narrazione più approfondita del Vietnam. Attraverso l'esperienza diretta, i professionisti dell'informazione possono comprendere il valore reale di un moderno itinerario Vietnam, andando oltre le immagini stereotipate e le visite superficiali.
L'edizione di quest'anno sarà dedicata alla presentazione di un nuovo itinerario Vietnam progettato per rispondere alle aspettative dei viaggiatori contemporanei. Il concetto alla base del percorso combina immersione culturale, incontri autentici, ospitalità di alto livello, sostenibilità e un ritmo di viaggio più equilibrato. L'obiettivo non è vedere il maggior numero possibile di luoghi in pochi giorni, ma creare connessioni significative con le persone, le tradizioni e i paesaggi che rendono il Vietnam una delle destinazioni più affascinanti dell'Asia.
A differenza dei programmi tradizionali, spesso costruiti attorno a una lunga lista di attrazioni iconiche, questo nuovo itinerario Vietnam privilegia la qualità dell'esperienza rispetto alla quantità delle tappe. I partecipanti avranno il tempo di approfondire la storia delle destinazioni visitate, interagire con le comunità locali e apprezzare il patrimonio culturale del Paese in modo più autentico.
Tra i momenti più significativi del viaggio figurano esperienze dedicate al patrimonio storico e culturale del Vietnam. Dai quartieri storici di Hanoi ai villaggi artigianali tradizionali, ogni attività è stata selezionata per offrire una prospettiva più profonda sulla vita locale. Questo approccio trasforma un semplice viaggio in un vero itinerario Vietnam orientato alla scoperta culturale.
Anche la gastronomia occupa un ruolo centrale. I partecipanti avranno l'opportunità di esplorare la ricchezza culinaria vietnamita attraverso degustazioni curate, incontri con chef locali e momenti dedicati alla comprensione delle tradizioni gastronomiche regionali. Per Lux Travel, la cucina rappresenta uno dei linguaggi più efficaci per raccontare l'identità di una destinazione.
L'esperienza sarà completata da soggiorni in hotel boutique, resort esclusivi e strutture selezionate per il loro carattere distintivo. L'ospitalità proposta non si limita al comfort, ma punta a creare un senso autentico del luogo. Questo elemento costituisce una componente fondamentale del nuovo itinerario Vietnam, pensato per viaggiatori che ricercano esperienze raffinate e personalizzate.
Il programma comprenderà inoltre attività private ed esclusive, tra cui crociere panoramiche, incontri con esperti locali e visite in aree meno frequentate dal turismo di massa. Accanto alle destinazioni più conosciute, il percorso metterà in evidenza regioni emergenti che meritano maggiore attenzione da parte del mercato internazionale. In questo modo, l'itinerario Vietnam contribuisce a distribuire i benefici economici del turismo in maniera più equilibrata.
La sostenibilità rappresenta infatti uno dei pilastri fondamentali dell'iniziativa. Lux Travel ritiene che il turismo di lusso moderno debba generare valore sia per i viaggiatori sia per le comunità ospitanti. Attraverso un itinerario Vietnam costruito in collaborazione con partner locali, l'azienda sostiene attività economiche responsabili e incoraggia la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.
Commentando il programma, il Signor Ha Tien Hung, Assistant Director of Sales & Marketing di Lux Travel, ha dichiarato: “Le partnership con i media svolgono un ruolo essenziale nella promozione di una visione autentica del Vietnam. Attraverso questo FAM Trip desideriamo offrire ai professionisti dell'informazione l'opportunità di vivere direttamente il nostro nuovo approccio alla progettazione del viaggio. Crediamo che un innovativo itinerario Vietnam debba creare connessioni umane significative, valorizzare le culture locali e offrire esperienze memorabili che riflettano l'evoluzione del turismo di lusso.”
Lux Travel prevede che il FAM Trip genererà una maggiore copertura mediatica internazionale e contribuirà ad aumentare la visibilità del Vietnam come destinazione premium. L'iniziativa mira inoltre a rafforzare la collaborazione tra operatori turistici, pubblicazioni specializzate e professionisti del settore, creando nuove opportunità di cooperazione a lungo termine.
Guardando al futuro, l'azienda continua a investire nello sviluppo di prodotti innovativi capaci di soddisfare le esigenze di viaggiatori sempre più esigenti. Attraverso un itinerario Vietnam orientato alla qualità, alla sostenibilità e alla personalizzazione, Lux Travel intende contribuire al posizionamento del Vietnam tra le principali destinazioni di lusso dell'Asia.
Fondata con l'obiettivo di offrire esperienze di viaggio esclusive e su misura, Lux Travel è specializzata nella progettazione di itinerari di alta gamma in Vietnam e nel Sud-est asiatico. Grazie a una profonda conoscenza delle destinazioni e a una consolidata rete di partner locali, l'azienda sviluppa programmi che combinano autenticità culturale, eccellenza nei servizi e attenzione ai dettagli. Con il lancio di questo nuovo itinerario Vietnam, Lux Travel conferma il proprio impegno nel creare viaggi significativi per una clientela internazionale alla ricerca di esperienze straordinarie.
Nguyen Huyen
Lux Travel DMC
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