La Gobernadora Hochul Y El Alcalde Mamdani Anuncian El Lanzamiento Del Proceso De Solicitud Para El Programa 2-K De La Ciudad

La Gobernadora Kathy Hochul se unió hoy al Alcalde Mamdani para anunciar el lanzamiento del proceso de solicitud para las primeras 2,000 plazas del programa 2-K disponibles este otoño en cuatro comunidades distintas. Este anuncio forma parte de sus esfuerzos para ofrecer cuidado infantil gratuito a todos los niños de dos años en la ciudad de Nueva York. La apertura del programa anunciada hoy fue posible gracias a la importante asignación de $73 millones realizada por la Gobernadora para establecer las primeras 2,000 plazas del 2-K en la ciudad. Con el apoyo continuo del Estado, se espera que la inversión estatal en el programa 2-K aumente a $425 millones para el próximo año.

"Hoy, por primera vez, las familias de toda la ciudad de Nueva York pueden comenzar a solicitar cuidado infantil gratuito para sus hijos de dos años, haciendo que el sueño del programa 2-K en la ciudad sea, por fin, una realidad", dijo la Gobernadora Hochul. "Ningún padre o madre debería tener que elegir entre un trabajo que ama y un hijo cuyo cuidado no puede costear. Por eso estamos encaminando a esta ciudad y a este estado hacia el cuidado infantil universal, brindando alivio a las familias trabajadoras y garantizando que cada niño tenga el comienzo sólido que se merece".

El apoyo de la Gobernadora al programa "2-Care" de la ciudad de Nueva York forma parte de su aumento de financiación, más amplio y sin precedentes, que incluye un compromiso de $1,200 millones para respaldar las iniciativas de cuidado y educación de la primera infancia en la ciudad de Nueva York. Estos fondos apoyarán la infraestructura existente de la Ciudad para abrir nuevas plazas del programa 3-K y atender a familias de toda la ciudad, además de proporcionar apoyo continuo al Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil (CCAP, por sus siglas en inglés).

El senador estatal James Sanders Jr. dijo: "El lanzamiento del programa 2-K representa una inversión importante en el futuro de Nueva York. Todo niño merece un comienzo sólido, y toda familia trabajadora merece tener acceso a servicios de cuidado infantil asequibles y de alta calidad. Felicito a la gobernadora Hochul y al alcalde Mamdani por impulsar esta iniciativa, y me complace especialmente saber que las comunidades del Distrito 27 —incluyendo South Ozone Park, Richmond Hill, Howard Beach y los Rockaways— estarán entre las primeras en beneficiarse. Cuando invertimos en nuestros neoyorquinos más jóvenes, fortalecemos a las familias, apoyamos a los padres trabajadores y construimos un futuro más brillante para todos".

La asambleísta Stacey Pheffer Amato dijo: "Si quieren que algo se haga bien, ¡pídanle a una mujer que lo haga! Como nuestra primera gobernadora que es madre, Kathy Hochul ha visto de primera mano las dificultades relacionadas con el cuidado infantil; es por ello que se comprometió con valentía a destinar los recursos necesarios para traer el programa 2-K y las iniciativas de educación temprana a la ciudad de Nueva York, especialmente aquí, en el Distrito Escolar 27 del sur de Queens. Este es el tipo de liderazgo que las familias necesitan, y me enorgullece colaborar con ella para hacer que criar una familia en nuestro Estado y en nuestra Ciudad sea un poco más fácil".

Las comunidades iniciales que recibirán 2,000 cupos del programa 2-K de la ciudad de Nueva York son:

Washington Heights e Inwood

Fordham y Kingsbridge

Este de Brooklyn: Canarsie, Brownsville y Ocean Hill

Ozone Park y los Rockaways

Para complementar la implementación del programa 2-K en la ciudad de Nueva York, el Estado continuará ampliando el acceso a programas de cuidado infantil de alta calidad en todo el estado mediante diversos modelos a lo largo de 2026, lo que ahorrará a las familias neoyorquinas miles de millones de dólares al año. Gracias a las inversiones estatales para el Año Fiscal 2027, la gobernadora Hochul ha puesto a disposición más de 11,800 millones de dólares en fondos para el cuidado infantil en todo el estado, ampliando drásticamente el acceso y encaminando a Nueva York hacia la prestación de servicios universales de cuidado infantil en toda la entidad. La inversión total para el Año Fiscal 2027 destinada a servicios de cuidado infantil y preescolar en todo el estado ascenderá a 4,500 millones de dólares y permitirá: