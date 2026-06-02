La Gobernadora Hochul Anuncia un Proyecto de $15 Millones para Mejorar la Zona Costera Del Parque Estatal Bayswater Point en Queens

La gobernadora Hochul anunció hoy que esta primavera comenzará la construcción de un proyecto de $15 millones destinado a mejorar el Parque Estatal Bayswater Point en Queens. El proyecto mejorará el acceso recreativo, fortalecerá la resiliencia costera a largo plazo y restaurará un mosaico de hábitats para la vida silvestre en las 16 acres que abarca el parque, situado en la Bahía de Jamaica.

"Este proyecto de restauración del parque mejora las oportunidades para que las familias de Queens 'se desconecten y salgan al aire libre' en Far Rockaway, al tiempo que promueve un futuro más sostenible y resiliente para la zona costera de este parque comunitario", dijo la gobernadora Hochul. "Mediante un enfoque innovador para reforzar la costa, estamos protegiendo esta zona especial contra la erosión y mejorando un hábitat valioso para las generaciones futuras".

El proyecto creará aproximadamente 2,000 pies lineales de "costa viva" —más de cuatro acres de vegetación nativa— con el fin de establecer una zona costera sostenible y robusta, además de restaurar cinco acres de hábitat de marismas mareales. Se colocarán estratégicamente rompeolas —que incluirán pozas de marea de ecoconcreto— frente a la costa para reducir la energía de las olas y combatir la erosión futura. Entre los elementos adicionales se incluyen:

· La construcción de un nuevo muelle de pesca accesible según las normas de la ADA y un paseo elevado sobre un hábitat sensible para mejorar el acceso público.

· La eliminación y gestión de especies invasoras.

· La restauración de los ecosistemas de marismas salinas, tanto bajas como altas.

· La retirada de los restos deteriorados de los muros de contención costeros.

La comisionada interina de Parques Estatales de Nueva York, Kathy Moser, dijo: “Este proyecto aborda la necesidad crítica de restauración de la línea costera en el Parque Estatal Bayswater Point. Gracias a la gobernadora Hochul y a nuestros numerosos socios, esta inversión fortalecerá los recursos naturales del parque, al tiempo que creará nuevas oportunidades para que el público disfrute de este pintoresco y apacible paisaje costero”.

El proyecto cuenta con el respaldo de una subvención de 9,7 millones de dólares de la National Fish and Wildlife Foundation (NFWF), 3,2 millones de dólares del Fondo de Mitigación de Daños de Jamaica Bay y 1,6 millones de dólares del Fondo de Protección Ambiental.

La comisionada del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York, Amanda Lefton, dijo: “El DEC se enorgullece de contribuir a este proyecto con 3,2 millones de dólares procedentes de la Cuenta de Daños de Jamaica Bay, como parte de la labor continua para restaurar los recursos naturales afectados por la contaminación dentro de Jamaica Bay. En combinación con las continuas inversiones de la gobernadora Hochul en el medio ambiente de la ciudad de Nueva York y en la conexión de las personas con la naturaleza, este proyecto multifacético mejorará la resiliencia y, al mismo tiempo, creará estructuras recreativas accesibles para el disfrute de las comunidades”.

El senador estatal James Sanders Jr. dijo: “El Parque Estatal Bayswater Point es uno de los verdaderos tesoros naturales de Far Rockaway, y esta importante inversión brindará por fin a nuestra comunidad la protección costera y el acceso recreativo que se merece. Durante años, los residentes han visto cómo la erosión amenazaba este parque y el vecindario circundante. Este proyecto de 15 millones de dólares aporta soluciones reales: restaurar los humedales, fortalecer nuestra línea costera y crear nuevos espacios —como un muelle de pesca y un paseo accesibles según las normas de la ADA— que las familias podrán disfrutar. Agradezco a la gobernadora Hochul y a todos nuestros socios por reconocer la importancia de proteger Jamaica Bay e invertir en la resiliencia de la zona de Rockaway. Proyectos como este no solo salvaguardan nuestro medio ambiente, sino que mejoran la calidad de vida, amplían el acceso a la naturaleza y garantizan que las generaciones futuras puedan disfrutar de la belleza de Bayswater Point”.

La asambleísta Pheffer Amato dijo: “La gobernadora Hochul ha apoyado nuestro medio ambiente una y otra vez; y ahora da un paso al frente para aportar los recursos necesarios a uno de los pocos parques estatales que existen en la ciudad de Nueva York. Gracias a su generosa inversión en la mejora de la línea costera del Parque Estatal Bayswater Point, el perfeccionamiento de los ecosistemas de marisma y la creación de un nuevo muelle de pesca accesible para personas con discapacidad (ADA), los residentes de la península de Rockaway —y todos los neoyorquinos— pueden disfrutar aún más de Jamaica Bay, la cual constituye la joya de la ciudad de Nueva York”.

Terri Carta, directora ejecutiva de la Jamaica Bay-Rockaway Parks Conservancy, dijo: "Jamaica Bay es uno de los ecosistemas más vitales y vulnerables de Nueva York, y el Parque Estatal Bayswater Point demuestra lo que es posible cuando las agencias públicas y los socios sin fines de lucro trabajan juntos hacia una visión compartida. Dedicada a promover la restauración, la resiliencia y el acceso público a las zonas verdes de toda la bahía, la Jamaica Bay-Rockaway Parks Conservancy se enorgullece de respaldar esta inversión transformadora. Estamos especialmente agradecidos con nuestro presidente, Tom Secunda, cuyo liderazgo y compromiso con Jamaica Bay hicieron posible la planificación y el diseño de este proyecto. Desde una costa viva y un humedal restaurado hasta un acceso público ampliado a través de un nuevo muelle de pesca, este proyecto generará beneficios ecológicos duraderos, al tiempo que creará oportunidades significativas para que las comunidades circundantes se conecten con este extraordinario paisaje y lo disfruten".

La gobernadora Hochul está comprometida con la expansión de los espacios verdes en todo el estado de Nueva York para brindar a los niños y las familias oportunidades de estar al aire libre, desconectarse, jugar y pasar tiempo con sus seres queridos. Como parte de este objetivo, la gobernadora Hochul asignó más de 640 millones de dólares en el presupuesto del Año Fiscal 2027 para mejorar y mantener la infraestructura de los parques estatales.

El Parque Estatal Bayswater Point abarca más de 16 acres (aprox. 6,5 hectáreas) en la punta de una península que se adentra en la cuenca Mott, en la orilla oriental de Jamaica Bay, en Far Rockaway, y se encuentra enclavado dentro de una tranquila comunidad residencial. El terreno del parque es variado e incluye frente de playa, humedales y zonas boscosas. Los visitantes del parque disfrutan de actividades recreativas pasivas, tales como el senderismo, la pesca, la observación de aves, los picnics y la contemplación de la naturaleza.

La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York (OPRHP, por sus siglas en inglés) supervisa más de 250 parques, sitios históricos, senderos recreativos, campos de golf, rampas para embarcaciones y más, y recibe a más de 86 millones de visitantes anualmente. Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas recreativas, visite parks.ny.gov, descargue la aplicación gratuita "NY State Parks Explorer" o llame al 518.474.0456. Conéctese con nosotros en Facebook, Instagram, X, LinkedIn, en el blog de la OPRHP o a través de la Sala de Prensa de la OPRHP.