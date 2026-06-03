Demokrácia, kultúra, közélet és egészség két napon át: június 12–13-án érkezik a CEU Élhető Világ Fesztivál
EINPresswire.com/ -- Ingyenes előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, filmvetítésekkel, kiállításokkal, városi sétákkal és közösségi programokkal várja az érdeklődőket a CEU Élhető Világ Fesztivál, amelyet 2026. június 12–13-án rendeznek meg a Közép-európai Egyetem (CEU) Nádor utcai épületében. A kétnapos fesztivál célja, hogy közérthető formában hozza közelebb a tudomány, a kultúra, a közélet és az egészség legfontosabb kérdéseit a nagyközönséghez.
Hogyan alakítja a mesterséges intelligencia az egészségügy jövőjét? Mit árul el egészségünkről a mikrobiom? Hogyan kapcsolódik a demokrácia az egyéni jólléthez? Miért okoznak mindennapi dilemmát a környezettudatos döntések? És milyen történetek rejtőznek a Balaton-parti maffia világában?
A fesztivál programjai olyan aktuális kérdéseket járnak körül, mint a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazásai, a mikrobiom és a civilizációs betegségek kapcsolata, a demokratikus részvétel és a társadalmi jóllét összefüggései, a fenntartható városfejlesztés, valamint a közösségek szerepe egy élhetőbb jövő megteremtésében.
A rendezvény kiemelt vendége lesz Tari Annamária klinikai szakpszichológus, aki Kéri Csabával, a HaverVagy közösség alapítójával beszélget arról, mitől válhat igazán tartalmassá a nyár, milyen szerepe van a közösségeknek a jóllétben, és hogyan találhatunk egyensúlyt a feltöltődés és a tudatos jelenlét között.
A fesztiválon mutatja be új könyvét Dezső András oknyomozó újságíró is. A magyar tenger kalózai – Alvilág és felvilág a Balaton partján című kötete a rendszerváltás utáni Balaton-part legendás szórakozóhelyeinek, a siófoki diszkók világának, valamint a veszprémi alvilág történeteinek kevéssé ismert fejezeteit dolgozza fel.
Az egészségtudományi programok középpontjában a mikrobiomkutatás áll. Dr. Schwab Richárd előadásában bemutatja, miként járulhat hozzá a modern életmód a civilizációs betegségek kialakulásához a bélflóra megváltoztatásán keresztül. Dr. Koós Krisztina a korai immunprogramozás és a mikrobiom fejlődésének szerepéről beszél, majd interaktív dietetikai workshop segít a résztvevőknek abban, hogyan alkalmazhatják a tudományos eredményeket a mindennapi életben.
A jövő technológiái iránt érdeklődők számára különösen izgalmas lehet az „Okos algoritmusok, nehéz döntések – Mesterséges intelligencia az egészségügyben” című kerekasztal-beszélgetés, ahol orvosok, bioetikusok, jogászok és adattudományi szakértők vitatják meg az MI lehetőségeit, kockázatait és etikai kérdéseit.
A CEU Demokrácia Intézet kutatói több programmal is készülnek. A „Boldogtalan idióták, boldog polgárok” című beszélgetés a boldogság és a demokratikus részvétel kapcsolatát vizsgálja történelmi és társadalmi perspektívából, míg a Bibó István Szabadegyetem vitaestje a közéleti párbeszéd és a demokratikus gondolkodás aktuális kérdéseit helyezi fókuszba.
A városfejlesztés és fenntarthatóság témáját a „Város a víz mellett” című beszélgetés képviseli, amely a Kopaszi-gát és a BudaPart fejlesztésének urbanisztikai és tájépítészeti tanulságait mutatja be. A közönség első kézből ismerheti meg Budapest egyik legjelentősebb kortárs városfejlesztési projektjének kulisszatitkait.
A fesztivál egyik legkülönlegesebb programja a CEU tetőteraszán megvalósuló interaktív művészeti installáció, amely az identitás, a viselet és a közösségi hovatartozás kérdéseit állítja középpontba. A látogatók különböző ruhadarabok és kiegészítők segítségével alkothatnak magukról portrét az Országház panorámája előtt, miközben megismerkedhetnek a CEU Kontextus Programjával is.
A fesztivál egyben a CEU budapesti jelenlétének és 35 éves történetének ünnepe. Ennek részeként látogatható lesz a Blinken OSA Archívum által összeállított, az egyetem történetét bemutató kiállítás, valamint több építészeti és várostörténeti séta is.
A programot jóga- és meditációs alkalmak, valamint szabadtéri tetőmozi egészíti ki. A résztvevőket Budapest egyik legszebb panorámája várja a CEU tetőteraszán.
A CEU Élhető Világ Fesztivál minden programja ingyenesen látogatható, egyes események előzetes regisztrációhoz kötöttek.
Részletes program és regisztráció:
https://www.facebook.com/events/1618434416130987/
Helyszín: Central European University (CEU), Budapest, Nádor utca 15.
Időpont: 2026. június 12–13.
A Közép-európai Egyetemről
Az 1991-ben alapított, 2019 óta Bécsben működő Közép-európai Egyetem (Central European University, CEU) egy nonprofit magánegyetem, ahol mintegy 1500 hallgató tanul több mint 100 országból érkezve. Az egyetem alapképzési, mesterképzési és doktori programjai osztrák és amerikai akkreditációval rendelkeznek.
A CEU több mint 200 kiváló oktatót és kutatót foglalkoztat, kiemelkedő hallgató–oktató aránnyal működik, és rendszeresen részesül rangos kutatási elismerésekben, valamint nemzetközi kutatási támogatásokban. Az egyetem elkötelezett az esélyegyenlőség, a sokszínűség, a nyitott társadalmak és a véleménynyilvánítás szabadsága mellett, amit olyan kezdeményezések is jól példáznak, mint az ukrán hallgatókat támogató Invisible University for Ukraine program.
A CEU Budapesten továbbra is jelentős kutatási és társadalmi szerepvállalást folytat. A városban működik a CEU Demokrácia Intézet, a Vera és Donald Blinken Nyílt Társadalom Archívum (OSA), a CEU Institute for Advanced Study (IAS) és a CEU Center for Ethics and Law in Biomedicine (CELAB). Az egyetem emellett számos nyilvános oktatási, tudományos és kulturális programot, előadást és közösségi eseményt szervez a Civic Engagement, Arts and Culture Unit koordinálásában.
Média-kapcsolat
Krisztina Fogas
Central European University (CEU)
fogask@ceu.edu
CEU News
Hogyan alakítja a mesterséges intelligencia az egészségügy jövőjét? Mit árul el egészségünkről a mikrobiom? Hogyan kapcsolódik a demokrácia az egyéni jólléthez? Miért okoznak mindennapi dilemmát a környezettudatos döntések? És milyen történetek rejtőznek a Balaton-parti maffia világában?
A fesztivál programjai olyan aktuális kérdéseket járnak körül, mint a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazásai, a mikrobiom és a civilizációs betegségek kapcsolata, a demokratikus részvétel és a társadalmi jóllét összefüggései, a fenntartható városfejlesztés, valamint a közösségek szerepe egy élhetőbb jövő megteremtésében.
A rendezvény kiemelt vendége lesz Tari Annamária klinikai szakpszichológus, aki Kéri Csabával, a HaverVagy közösség alapítójával beszélget arról, mitől válhat igazán tartalmassá a nyár, milyen szerepe van a közösségeknek a jóllétben, és hogyan találhatunk egyensúlyt a feltöltődés és a tudatos jelenlét között.
A fesztiválon mutatja be új könyvét Dezső András oknyomozó újságíró is. A magyar tenger kalózai – Alvilág és felvilág a Balaton partján című kötete a rendszerváltás utáni Balaton-part legendás szórakozóhelyeinek, a siófoki diszkók világának, valamint a veszprémi alvilág történeteinek kevéssé ismert fejezeteit dolgozza fel.
Az egészségtudományi programok középpontjában a mikrobiomkutatás áll. Dr. Schwab Richárd előadásában bemutatja, miként járulhat hozzá a modern életmód a civilizációs betegségek kialakulásához a bélflóra megváltoztatásán keresztül. Dr. Koós Krisztina a korai immunprogramozás és a mikrobiom fejlődésének szerepéről beszél, majd interaktív dietetikai workshop segít a résztvevőknek abban, hogyan alkalmazhatják a tudományos eredményeket a mindennapi életben.
A jövő technológiái iránt érdeklődők számára különösen izgalmas lehet az „Okos algoritmusok, nehéz döntések – Mesterséges intelligencia az egészségügyben” című kerekasztal-beszélgetés, ahol orvosok, bioetikusok, jogászok és adattudományi szakértők vitatják meg az MI lehetőségeit, kockázatait és etikai kérdéseit.
A CEU Demokrácia Intézet kutatói több programmal is készülnek. A „Boldogtalan idióták, boldog polgárok” című beszélgetés a boldogság és a demokratikus részvétel kapcsolatát vizsgálja történelmi és társadalmi perspektívából, míg a Bibó István Szabadegyetem vitaestje a közéleti párbeszéd és a demokratikus gondolkodás aktuális kérdéseit helyezi fókuszba.
A városfejlesztés és fenntarthatóság témáját a „Város a víz mellett” című beszélgetés képviseli, amely a Kopaszi-gát és a BudaPart fejlesztésének urbanisztikai és tájépítészeti tanulságait mutatja be. A közönség első kézből ismerheti meg Budapest egyik legjelentősebb kortárs városfejlesztési projektjének kulisszatitkait.
A fesztivál egyik legkülönlegesebb programja a CEU tetőteraszán megvalósuló interaktív művészeti installáció, amely az identitás, a viselet és a közösségi hovatartozás kérdéseit állítja középpontba. A látogatók különböző ruhadarabok és kiegészítők segítségével alkothatnak magukról portrét az Országház panorámája előtt, miközben megismerkedhetnek a CEU Kontextus Programjával is.
A fesztivál egyben a CEU budapesti jelenlétének és 35 éves történetének ünnepe. Ennek részeként látogatható lesz a Blinken OSA Archívum által összeállított, az egyetem történetét bemutató kiállítás, valamint több építészeti és várostörténeti séta is.
A programot jóga- és meditációs alkalmak, valamint szabadtéri tetőmozi egészíti ki. A résztvevőket Budapest egyik legszebb panorámája várja a CEU tetőteraszán.
A CEU Élhető Világ Fesztivál minden programja ingyenesen látogatható, egyes események előzetes regisztrációhoz kötöttek.
Részletes program és regisztráció:
https://www.facebook.com/events/1618434416130987/
Helyszín: Central European University (CEU), Budapest, Nádor utca 15.
Időpont: 2026. június 12–13.
A Közép-európai Egyetemről
Az 1991-ben alapított, 2019 óta Bécsben működő Közép-európai Egyetem (Central European University, CEU) egy nonprofit magánegyetem, ahol mintegy 1500 hallgató tanul több mint 100 országból érkezve. Az egyetem alapképzési, mesterképzési és doktori programjai osztrák és amerikai akkreditációval rendelkeznek.
A CEU több mint 200 kiváló oktatót és kutatót foglalkoztat, kiemelkedő hallgató–oktató aránnyal működik, és rendszeresen részesül rangos kutatási elismerésekben, valamint nemzetközi kutatási támogatásokban. Az egyetem elkötelezett az esélyegyenlőség, a sokszínűség, a nyitott társadalmak és a véleménynyilvánítás szabadsága mellett, amit olyan kezdeményezések is jól példáznak, mint az ukrán hallgatókat támogató Invisible University for Ukraine program.
A CEU Budapesten továbbra is jelentős kutatási és társadalmi szerepvállalást folytat. A városban működik a CEU Demokrácia Intézet, a Vera és Donald Blinken Nyílt Társadalom Archívum (OSA), a CEU Institute for Advanced Study (IAS) és a CEU Center for Ethics and Law in Biomedicine (CELAB). Az egyetem emellett számos nyilvános oktatási, tudományos és kulturális programot, előadást és közösségi eseményt szervez a Civic Engagement, Arts and Culture Unit koordinálásában.
Média-kapcsolat
Krisztina Fogas
Central European University (CEU)
fogask@ceu.edu
CEU News
Central European University (CEU)
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