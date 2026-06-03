Akorn Technology lanza Akorn Natural Guard™, nueva plataforma natural de soluciones poscosecha frutas de alto valor

Akorn Natural Guard (fila superior) ofrece un control eficaz contra la antracnosis en mangos, en comparación con el control sin recubrimiento (fila inferior). Mangos recubiertos con Akorn en la línea de empaque Akorn Logo 3

Akorn Natural Guard™ elimina o reduce significativamente la dependencia de los fungicidas químicos convencionales y duplica la vida útil.

Nuestra visión a largo plazo es ayudar a la industria de productos frescos a alejarse de las químicas sintéticas convencionales y reducir el desperdicio sin comprometer el desempeño comercial.” — Anthony Zografos, PhD, Fundador y CEO

BERKELEY, CA, UNITED STATES, June 3, 2026 / EINPresswire.com / -- Akorn Technology anunció hoy el lanzamiento comercial de Akorn Natural Guard™, una nueva clase de soluciones poscosecha multifuncionales desarrolladas para eliminar o reducir de manera significativa la dependencia de fungicidas químicos convencionales y prácticamente duplicar la vida útil de la fruta. Todas las formulaciones son 100% naturales, de origen vegetal, y están diseñadas para ser compatibles con los mercados globales de exportación, incluidas las regiones con requisitos cada vez más estrictos en materia de residuos, sostenibilidad y cumplimiento por parte de los minoristas.Akorn Natural Guard™ para mangos fue validado mediante ensayos realizados con la Universidad Federal del Valle de São Francisco (UNIVASF), en el Valle de São Francisco en Brasil, una de las principales regiones productoras de mango del mundo. Akorn Natural Guard™ demostró un control total de la antracnosis.La antracnosis es ampliamente reconocida como la enfermedad poscosecha más importante del mango y suele afectar entre el 30% y el 60% de la producción en muchas regiones productoras, llegando al 100% en condiciones severas. En un contenedor típico de exportación de 22 toneladas métricas, valorado en más de 40.000 dólares, las pérdidas por antracnosis del 30% al 60% pueden traducirse en entre 12.000 y 24.000 dólares de fruta descartada en un solo embarque. La antracnosis en mangos se maneja comúnmente con fungicidas sintéticos como azoxistrobina, difenoconazol, procloraz y tiabendazol. Sin embargo, el uso repetido genera preocupaciones sobre residuos químicos, exposición de los trabajadores, impactos ambientales y el desarrollo gradual de poblaciones de patógenos resistentes a fungicidas, lo que puede reducir la eficacia a largo plazo. En este contexto, Akorn Natural Guard responde a la creciente demanda de alternativas seguras y sostenibles a las químicas poscosecha tradicionales, a medida que se endurecen los límites de residuos y el mercado favorece cada vez más los sistemas de protección de alimentos con etiquetas más limpias.Además del control de la antracnosis, el tratamiento extendió la vida útil de los mangos hasta en 10 días adicionales, brindando a los productores mayor flexibilidad para enfrentar desafíos logísticos imprevistos y permitiéndoles acceder a mercados más lejanos y lucrativos. Akorn Natural Guard proporcionó un control superior de la deshidratación y de la maduración durante el tránsito, lo que se tradujo en una mejor recuperación poscosecha y una reducción de las mermas, beneficiando directamente los resultados económicos de los productores y potencialmente aumentando la rentabilidad hasta en un 50%.En lugar de funcionar únicamente como una cera o recubrimiento cosmético tradicional, Akorn Natural Guard actúa como una capa protectora multifuncional y fue diseñado intencionalmente para soportar funcionalidades adicionales con el tiempo, incluida su integración con estrategias más amplias de protección de cultivos en poscosecha y, potencialmente, también en precosecha.“Históricamente, los tratamientos poscosecha han sido recubrimientos simples con una funcionalidad muy limitada”, señaló Anthony Zografos, fundador y director ejecutivo de Akorn Technology. “Vemos Akorn Natural Guard como el inicio de una plataforma más amplia, capaz de ofrecer múltiples capas de funcionalidad de manera simultánea —incluido el control natural de enfermedades y la extensión de la vida útil. Nuestra visión a largo plazo es ayudar a la industria de productos frescos a alejarse de las químicas sintéticas convencionales y reducir el desperdicio sin comprometer el desempeño comercial.”Akorn indicó que ya se están llevando a cabo las primeras pruebas comerciales con productores y exportadores que evalúan la tecnología en condiciones reales de exportación. Si bien el enfoque comercial inicial son los mangos, la plataforma se diseñó para tener una aplicabilidad más amplia en múltiples cultivos y sistemas de enfermedades poscosecha, incluidos usos futuros frente a otros patógenos fúngicos y desafíos fisiológicos de calidad en las cadenas globales de suministro de frutas y hortalizas.“Creemos que el mercado busca cada vez más soluciones que combinen desempeño, compatibilidad regulatoria y sostenibilidad en una sola plataforma”, afirmó Xander Shapiro, director comercial (Chief Commercial Officer) de Akorn Technology. “La respuesta de los primeros socios comerciales ha reforzado nuestra visión de que los productores y exportadores están listos para una nueva generación de tecnologías naturales que van mucho más allá de los recubrimientos tradicionales: soluciones que ayudan a reducir el desperdicio de alimentos, disminuir la dependencia de químicos agresivos y respaldar una cadena de suministro de productos frescos más resiliente.”Acerca de Akorn TechnologyAkorn Technology desarrolla soluciones poscosecha de origen vegetal diseñadas para reducir el desperdicio de alimentos, mejorar la calidad de los productos frescos y disminuir la dependencia de químicas sintéticas en las cadenas globales de suministro de frutas y hortalizas. Las tecnologías de la empresa se centran en extender la vida útil de manera natural, al tiempo que cumplen con los requisitos cada vez más estrictos de minoristas, organismos reguladores y consumidores en todo el mundo.

Mangos recubiertos con Akorn Natural en la línea de empaque, listos para ser enviados desde Perú a Europa.

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