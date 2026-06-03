Akorn Technology lança Akorn Natural Guard™, nova plataforma natural de soluções pós-colheita para frutas de alto valor

O Akorn Natural Guard proporciona controle eficaz contra a antracnose. Mangas revestidas com Akorn na linha de embalagem Akorn Logo

O Akorn Natural Guard™ elimina ou reduz significativamente a dependência de fungicidas químicos convencionais e duplica a vida útil.

Nossa visão de longo prazo é ajudar o setor de frutas e hortaliças a se afastar das químicas sintéticas convencionais e reduzir o desperdício, sem comprometer o desempenho comercial.” — Anthony Zografos, PhD, Fundador e Diretor Executivo

BERKELEY, CA, UNITED STATES, June 3, 2026 / EINPresswire.com / -- A Akorn Technology anuncia hoje o lançamento comercial de Akorn Natural Guard™, uma nova classe de soluções pós-colheita multifuncionais desenvolvidos para eliminar ou reduzir de forma significativa a dependência de fungicidas químicos convencionais e praticamente dobrar a vida útil das frutas. Todas as formulações são 100% naturais, de origem vegetal, e foram projetadas para serem compatíveis com os mercados globais de exportação, incluindo regiões com padrões cada vez mais rígidos de resíduos, sustentabilidade e exigências de conformidade por parte do varejo.Akorn Natural Guard™ para mangas foi validado em ensaios conduzidos com a Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), no Vale do São Francisco, um dos principais polos de produção de manga do mundo. Akorn Natural Guard™ demonstrou controle total da antracnose.A antracnose é amplamente reconhecida como a doença pós-colheita mais importante da manga, afetando normalmente de 30% a 60% da produção em muitas regiões produtoras e chegando a 100% em condições severas. Em um contêiner típico de exportação de 22 toneladas métricas, avaliado em mais de US$ 40.000, perdas por antracnose entre 30% e 60% podem representar de US$ 12.000 a US$ 24.000 em fruta descartada em um único embarque. A antracnose em mangas é comumente manejada com fungicidas sintéticos como azoxistrobina, difenoconazol, procloraz e tiabendazol. No entanto, o uso repetido levanta preocupações em relação a resíduos químicos, exposição de trabalhadores, impactos ambientais e ao desenvolvimento gradual de populações de patógenos resistentes, o que pode reduzir a eficácia desses produtos no longo prazo. Nesse contexto, Akorn Natural Guard atende à crescente demanda por alternativas seguras e sustentáveis aos insumos pós-colheita tradicionais, à medida que os limites de resíduos se tornam mais rígidos e o mercado passa a favorecer sistemas de proteção de alimentos com rótulos mais limpos.Além do controle da antracnose, o tratamento prolongou a vida útil das mangas em até 10 dias adicionais, proporcionando aos produtores maior flexibilidade para lidar com desafios logísticos imprevisíveis e permitindo o acesso a mercados mais distantes e lucrativos. Akorn Natural Guard ofereceu controle superior da desidratação e do amadurecimento durante o transporte, resultando em melhor recuperação pós-colheita e redução de quebras, beneficiando diretamente os resultados financeiros dos produtores e potencialmente aumentando a rentabilidade em até 50%.Em vez de atuar apenas como uma cera ou revestimento cosmético tradicional, Akorn Natural Guard funciona como uma camada protetora multifuncional e foi projetado intencionalmente para suportar funcionalidades adicionais ao longo do tempo, incluindo integração com estratégias mais amplas de proteção de cultivos no pós-colheita e, potencialmente, também no pré-colheita.“Historicamente, os tratamentos pós-colheita são revestimentos simples, com funcionalidade muito limitada”, disse Anthony Zografos, fundador e CEO da Akorn Technology. “Vemos o Akorn Natural Guard como o começo de uma plataforma mais ampla, capaz de oferecer múltiplas camadas de funcionalidade simultaneamente — incluindo controle natural de doenças e extensão da vida útil. Nossa visão de longo prazo é ajudar o setor de frutas e hortaliças a se afastar das químicas sintéticas convencionais e reduzir o desperdício, sem comprometer o desempenho comercial.”Segundo a Akorn, os primeiros testes comerciais já estão em andamento com produtores e exportadores que avaliam a tecnologia em condições reais de exportação. Embora o foco comercial inicial sejam as mangas, a plataforma foi projetada para ter aplicações mais amplas em diversas culturas e sistemas de doenças pós-colheita, incluindo usos futuros voltados a outros patógenos fúngicos e desafios fisiológicos de qualidade nas cadeias globais de abastecimento de frutas e hortaliças.“Acreditamos que o mercado está cada vez mais em busca de soluções que combinem desempenho, compatibilidade regulatória e sustentabilidade em uma única plataforma”, disse Xander Shapiro, Chief Commercial Officer da Akorn Technology. “O retorno dos primeiros parceiros comerciais reforçou nossa visão de que produtores e exportadores estão prontos para uma nova geração de tecnologias naturais que vão muito além dos revestimentos tradicionais — soluções que ajudam a reduzir o desperdício de alimentos, diminuir a dependência de produtos químicos agressivos e apoiar uma cadeia de suprimentos de frutas e hortaliças mais resiliente.”Sobre a Akorn TechnologyA Akorn Technology desenvolve soluções pós-colheita de origem vegetal projetadas para reduzir o desperdício de alimentos, melhorar a qualidade das frutas e diminuir a dependência de químicas sintéticas nas cadeias globais de suprimento de hortifrutícolas frescos. As tecnologias da empresa são focadas em estender a vida útil de forma natural, atendendo a requisitos cada vez mais rigorosos de varejistas, órgãos reguladores e consumidores em todo o mundo.

Mangas revestidas com Akorn Natural na linha de embalagem, preparando-se para serem embarcadas para a Europa.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.