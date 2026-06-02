Die South African Mint präsentiert die wegweisende Hochrelief-Kollektion 'African Range'

CENTURION, GAUTENG, SOUTH AFRICA, June 2, 2026 / EINPresswire.com / -- Die South African Mint, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der South African Reserve Bank (SARB), gibt mit Stolz die Einführung ihrer ersten Hochrelief-Münzserie bekannt: The African Range.Als Hommage an erstklassige Handwerkskunst definiert The African Range die Grenzen der Numismatik neu und verwandelt die Münze von einem traditionellen Zahlungsmittel in ein skulpturales Kunstwerk von bleibender kultureller und künstlerischer Bedeutung.“Dies ist eines der spannendsten Produkte, die wir in den vergangenen Jahrzehnten eingeführt haben,” sagt Richard Stone, Produktentwicklungsmanager der South African Mint. “Unser Ziel war es, eine Flaggschiff-Kollektion zu schaffen, die Afrikas natürliche Schönheit, handwerkliche Meisterschaft und künstlerische Exzellenz auf einer globalen Bühne widerspiegelt.”Im Gegensatz zu herkömmlichen Münzgestaltungsprozessen, die üblicherweise mit einer zweidimensionalen Zeichnung beginnen und anschließend modelliert, gescannt und graviert werden, stellt The African Range einen mutigen neuen Ansatz dar. Die Motive basieren auf bestehenden Skulpturen des international renommierten südafrikanischen Künstlers Dylan Lewis, der für seine eindrucksvollen Wildtierdarstellungen bekannt ist, die bereits in Metropolen wie London, Paris und New York ausgestellt wurden.Die erste Ausgabe von The African Range widmet sich dem Geparden – einem Symbol für Geschwindigkeit, Präzision und Instinkt. Die Kollektion entfaltet sich als Erzählung über fünf Münzen und bildet die verschiedenen Phasen der Jagd ab: vom aufmerksamen Beobachten und lautlosen Anschleichen über die explosive Verfolgung und den entscheidenden Fang bis hin zur abschließenden Ruhephase.Die limitierte Kollektion umfasst Polierte-Platte-Münzen in verschiedenen Größen: 1 kg, 5 oz, 2 oz, 1 oz und ¼ oz aus 24-karätigem Gold sowie Ausgaben in Silber mit einem Gewicht von 1 kg, 5 oz und 2 oz. Bemerkenswert ist, dass die Präzision und Detailtiefe des Hochrelief-Designs über sämtliche Größen hinweg erhalten bleibt – von der kleinsten ¼-Unzen-Münze bis zur beeindruckenden 1-kg-Ausgabe.Ein besonderes Highlight der Kollektion ist das exklusive Skulpturen-Set, das die 1-Unzen-Hochrelief-Goldmünze mit Privy-Mark mit einer Miniaturskulptur der originalen Dylan-Lewis-Skulptur kombiniert, auf der die Münzdesigns basieren. Diese einzigartige Verbindung vereint bildende Kunst und Numismatik zu einem außergewöhnlichen Sammlerstück.“Dies ist ein Projekt von nachhaltigem Wert”, so Stone abschließend. “Es handelt sich um eine erzählungsgetriebene Serie, die Sammler auf eine Reise mitnimmt, die sich über fünf Jahre und möglicherweise darüber hinaus entfaltet. Sie würdigt Afrikas Tierwelt und künstlerische Exzellenz und bietet Sammlern weltweit ein wahrhaft außergewöhnliches südafrikanisches Produkt.”Weitere Informationen zu The African Range und anderen Produkten der South African Mint finden Sie unter www.samint.co.za oder über den Sammler-Shop unter collectables@samint.co.za beziehungsweise telefonisch unter +27 (0)12 677 2460/2482.EndeHerausgegeben von:Worthcom im Auftrag der South African MintFür weitere Informationen:Lucky NkhomaTel.: +27 (0)65 686 2914E-Mail: info@worthcom.co.zaWebsite: www.samint.co.za ÜBER DIE SOUTH AFRICAN MINTDie South African Mint ist Afrikas führender Hersteller von gesetzlichen Zahlungsmünzen sowie von Gedenk- und hochwertigen Sammlermünzen. Mit mehr als 135 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von Wertsymbolen für afrikanische und internationale Märkte sind wir stolz darauf, Produkte zu schaffen, die unser Engagement für einzigartiges afrikanisches Design und höchste Handwerkskunst widerspiegeln.In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir unverwechselbare und langlebige Münzprodukte, die das Erbe und den Stolz unserer Nation bewahren und vermitteln. Die South African Mint ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der South African Reserve Bank (SARB) und wurde gemäß dem South African Reserve Bank Act 90 von 1989 in seiner jeweils gültigen Fassung gegründet.

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