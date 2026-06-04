Alcatel-Lucent lance un nouveau point d'accès Wi-Fi 7 haut de gamme

Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1541 Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1542

Le point d'accès Stellar AP1540 offre une expérience sans fil plus rapide, intelligente et fiable aux organisations nécessitant une bande passante ultra-élevée

COLOMBES, FRANCE, June 4, 2026 / EINPresswire.com / -- ALE International , opérant sous la marque Alcatel-Lucent, l’un des principaux fournisseurs de solutions de réseaux et de communication d’entreprise sécurisées permet aux organisations et aux industries d'accélérer leur efficacité opérationnelle et leur compétitivité, annonce le lancement d’ Alcatel-Lucent OmniAccess® Stellar AP1540 , une gamme de deux points d'accès Wi-Fi 7 (802.11be) intérieurs, conçus pour offrir des performances, une fiabilité et une évolutivité inégalées dans les environnements à forte densité.Afin de permettre aux entreprises de choisir la configuration la mieux adaptée, cette série est disponible en deux versions : l'AP1541, équipé d'antennes omnidirectionnelles intégrées, et l'AP1542, doté de huit connecteurs pour antennes externes, idéal pour les environnements radiofréquence (RF) complexes ou spécifiques.Une architecture haut de gamme conçue pour la performanceDans la lignée du lancement, en début d'année, du modèle AP1501 destiné à l'accès Wi-Fi d'entrée de gamme, la nouvelle série de points d'accès haut de gamme AP1540 pose les bases des réseaux sans fil de nouvelle génération. Elle est dotée d'une architecture multi-radio, d'une gestion RF intelligente, de la technologie MLO et de deux liaisons montantes 10 Gigabits. Reposant sur l'architecture de contrôle distribué d'Alcatel-Lucent, ce point d'accès élimine le besoin d'un contrôleur centralisé ; ce qui réduit le coût total de possession (TCO) tout en offrant une sécurité renforcée grâce au chiffrement WPA3 et MACsec, ainsi qu'une plus grande flexibilité et évolutivité.OmniAccessStellar : une gamme complète de points d’accèsLa série de points d'accès Wi-Fi 7 haut de gamme AP1540 est conçue pour répondre aux exigences des environnements professionnels ultra-denses et critiques. Son lancementpermet à Alcatel-Lucent de proposer une gamme Wi-Fi complète, couvrant tous les cas d'utilisation, de l’entrée au haut de gamme.La série AP1540 vient compléter le portefeuille Wi-Fi 7 existant d’Alcatel-Lucent, qui comprend les points d’accès intérieurs AP1501, AP1511 et AP1521, ainsi que les points d’accès extérieurs AP1561 et AP1570.La gamme complète OmniAccess Stellar Wi-Fi 7 continuera de s’étoffer avec de nouveaux points d’accès conçus pour répondre à un large éventail de besoins clients, des déploiements intérieurs aux déploiements extérieurs, des PME aux environnements complexes ou exigeants, et des installations abordables aux réseaux à haute densité nécessitant une capacité et une fiabilité maximales.Se positionnant comme un partenaire de confiance de longue date, Alcatel-Lucent s'engage à soutenir ses clients et son écosystème avec transparence et stabilité. Dans un contexte de hausse généralisée des coûts de la mémoire RAM et du hardware entraînant une augmentation des prix du marché, Alcatel-Lucent maintient inchangés les tarifs de ses points d’accès Wi-Fi OmniAccess Stellar, prouvant ainsi sa volonté de privilégier une relation de confiance et une création de valeur sur le long terme avec ses clients.Un portefeuille complet basée sur la technologie Wi-Fi 7À l'instar de tous les nouveaux points d'accès de la gamme Wi-Fi d'Alcatel-Lucent, ce modèle haut de gamme tire parti des fonctionnalités avancées du Wi-Fi 7. Cette toute dernière norme sans fil offre :- Un débit nettement supérieur, permettant d'utiliser des applications gourmandes en données telles que la vidéo 8K, la collaboration immersive et les services cloud.- Une latence ultra-faible, essentielle pour les opérations en temps réel, l’IoT industriel et les environnements exigeant une grande réactivité.- Une gestion plus intelligente des interférences, garantissant une connectivité plus stable dans les espaces encombrés.- Des canaux plus larges et une modulation de nouvelle génération, offrant des performances plus fluides, même dans les environnements à forte densité.Des opérations réseau plus intelligentes et plus simples grâce à la gestion unifiéeLes points d'accès OmniAccess Stellar et la gamme OmniSwitchpeuvent être gérés et supervisés de manière centralisée à l'aide d'Alcatel-Lucent OmniVistaNetwork Management, une plateforme unifiée enrichie d’intelligence artificielle, disponible aussi bien en déploiement sur site qu'en mode cloud. Cette solution simplifie l'intégration des utilisateurs et des appareils IoT tout en optimisant l'automatisation des opérations réseau grâce à des analyses avancées et des informations actionnables.« Le lancement de notre nouvelle gamme de points d’accès Wi-Fi 7 haut de gamme marque une étape importante dans la mise en place d’une ligne de produits complète et cohérente. Nos clients peuvent désormais choisir la solution la mieux adaptée à leurs besoins tout en bénéficiant d’une base technologique puissante, évolutive et unifiée. Cette approche apporte performance, simplicité et évolutivité à toutes les entreprises, quel que soit leur niveau de maturité numérique. »Nicolas Duez, directeur de la division Wireless, Alcatel-Lucent.A propos d’Alcatel-LucentALE International, opérant sous la marque Alcatel-Lucent, est une entreprise multinationale dans les hautes technologies, qui fournit des solutions de communication et de réseau permettant aux organisations et aux entreprises de tout secteur, d’accroître leur efficacité opérationnelle et leur compétitivité. Dans le cloud. Sur site. En mode hybride.Les solutions Alcatel-Lucent intègrent nativement la sécurité tout en minimisant leur impact environnemental. Elles sont conformes aux exigences les plus strictes en matière de protection des données des entreprises et des personnes, qu’il s’agisse de souveraineté nationale ou de standards internationaux du secteur.L'engagement d'Alcatel-Lucent s'articule autour des trois piliers stratégiques de l’ESG : Environnement durable, responsabilité Sociétale et Gouvernance d'entreprise, avec pour mission de proposer des solutions technologiques au service de ces valeurs.Plus de 100 ans d'innovation ont fait de la société un partenaire de confiance auprès de plus d'un million de clients à travers le monde. ALE International, dont le siège social est en France, compte 3 000 partenaires dans le monde, offrant ainsi une meilleure proximité.Le nom Alcatel-Lucent ainsi que son logo sont des marques déposées de Nokia, utilisées sous licence par ALE.

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