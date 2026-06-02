Caracas acogerá la «Venezuela Energy Week 2026» del 26 al 29 de octubre, con el apoyo oficial del Ministerio de Hidrocarburos y de PDVSA.

CARACAS, VENEZUELA, June 2, 2026 /EINPresswire.com/ -- Venezuela acogerá la mayor cumbre internacional de inversión energética de su historia del 26 al 29 de octubre de 2026 en Caracas, reuniendo a empresas petroleras estadounidenses, venezolanas e internacionales, inversores, financieros y proveedores de servicios técnicos para impulsar oportunidades de inversión a corto plazo en el sector energético del país, que se encuentra en proceso de reapertura.

Con el respaldo oficial del Ministerio de Hidrocarburos y de la empresa petrolera nacional PDVSA, la Venezuela Energy Week 2026 está diseñada para acelerar la inversión de capital en una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo.

Venezuela cuenta con más de 300 000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo —las mayores del mundo— y más de 195 billones de pies cúbicos de gas natural. Con una producción actual de aproximadamente 1-1,1 millones de barriles al día, el Gobierno se ha fijado el objetivo estratégico de recuperar la producción hasta alcanzar los 3 millones de barriles al día mediante inversiones por fases, la rehabilitación de yacimientos y una mayor participación del sector privado.

Las recientes reformas en materia de hidrocarburos de 2026 están transformando sustancialmente el marco comercial. Entre ellas se incluyen la reducción de la carga fiscal, la ampliación de los mecanismos de reparto de la producción, el refuerzo de las protecciones en materia de arbitraje y un mayor control operativo para los socios extranjeros. Para los inversores internacionales, estos cambios señalan un giro hacia estructuras contractuales más alineadas con los estándares internacionales y una mayor visibilidad en la recuperación del capital.

El caso de inversión se sustenta en la escala, el potencial de rapidez de comercialización y el importante potencial de los yacimientos ya explotados. Las cuencas productoras de Venezuela —en particular el Cinturón Petrolero del Orinoco, la Cuenca de Maracaibo y la Cuenca del Este de Venezuela— ofrecen una combinación de megaproyectos sin desarrollar y activos maduros preparados para una recuperación mejorada. Entre las oportunidades prioritarias se incluyen desarrollos a gran escala en todo el Cinturón del Orinoco, como Junín, Carabobo y Ayacucho; la rehabilitación de yacimientos existentes en la cuenca de Maracaibo; la reactivación de pozos cerrados mediante nuevos programas de perforación; y la infraestructura de mejora y mezcla de crudo pesado para respaldar el crecimiento de las exportaciones.

Paralelamente, la capacidad de refino infrautilizada y las limitaciones de la infraestructura de transporte y almacenamiento están abriendo oportunidades de inversión a corto plazo en los sistemas de rehabilitación, logística y exportación. La capacidad de refinería de casi 1,3 millones de barriles diarios opera actualmente a una utilización de aproximadamente el 35 %, lo que crea oportunidades inmediatas en la rehabilitación de refinerías, la logística de transporte, el almacenamiento y la expansión de terminales de exportación.

La monetización del gas está emergiendo como un segmento clave de crecimiento, con desarrollos marítimos como los yacimientos Dragon y Cocuina-Manakin que posicionan a Venezuela como un futuro proveedor de los mercados regionales y globales de GNL. La infraestructura asociada a la captura, el procesamiento y el transporte de gas sigue estando poco desarrollada, lo que ofrece puntos de entrada adicionales para socios técnicos y financieros.

Se estima que la rehabilitación general del sector requerirá hasta 100 000 millones de dólares en inversiones, con una necesidad de aproximadamente 10 000 millones de dólares anuales durante la próxima década para restaurar la capacidad de producción, modernizar la infraestructura y ampliar las exportaciones.

La Venezuela Energy Week 2026 contará con sesiones de inversión específicas centradas en oportunidades técnicas en el sector upstream, estructuración comercial, integración de infraestructuras y optimización digital, incluyendo la gestión de yacimientos basada en la inteligencia artificial y la modernización de los sistemas energéticos. El programa también incluirá debates sobre el desarrollo de la mano de obra y la participación local en el cambiante sector del petróleo y el gas, con el apoyo de sesiones específicas de «Youth in Energy». Esta sección pondrá el foco en el talento emergente, los profesionales que inician su carrera y el liderazgo de la próxima generación en toda la cadena de valor de la energía, con especial atención al desarrollo de competencias, la innovación y la transferencia de conocimientos entre generaciones.

Con la participación de organismos líderes del sector, el evento alineará la experiencia técnica con las estrategias de despliegue de capital, reforzando su posición como puerta de entrada para los inversores estadounidenses e internacionales que evalúan su reincorporación al mercado.

El programa concluirá el 29 de octubre con visitas organizadas a activos clave de las fases de exploración y producción (upstream) y de refino y distribución (downstream), lo que ofrecerá a los inversores una visión directa de las condiciones operativas y el estado de preparación de los proyectos en las principales regiones productoras de Venezuela.

A medida que los mercados energéticos mundiales se reajustan y la seguridad del suministro sigue siendo una prioridad estratégica, la reapertura de Venezuela presenta una oportunidad de gran impacto y a gran escala para los inversores que se mueven en un entorno complejo pero cada vez más propicio para la inversión.

La cumbre está organizada por Energy Capital & Power. Para oportunidades de participación:

● Consultas generales: Info@venezuelaenergyweek.com

● Oportunidades para ponentes: Speaker@venezuelaenergyweek.com

● Patrocinio y colaboraciones: Sponsor@venezuelaenergyweek.com

● Inscripción de delegados: Registration@venezuelaenergyweek.com

Para más información, visite venezuelaenergyweek.com.

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