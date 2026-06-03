SELL FOR ONE REALTY Y THREE SQUARE FOOD BANK ANUNCIAN ALIANZA COMUNITARIA EN LAS VEGAS
Josue Torres, Broker Principal de Sell For One Realty, anuncia alianza con Three Square Food Bank en Las Vegas
Por cada hogar vendido en Las Vegas, las familias hispanas contribuyen directamente a la lucha contra el hambre comunitaria a través de Three Square Food Bank.
Una alianza que conecta el patrimonio familiar con el bienestar comunitario
Sell For One Realty opera bajo un modelo de comisión del 1% para el Broker de listado — aproximadamente un tercio del costo tradicional. Las familias que venden con Josue Torres conservan miles de dólares adicionales de su patrimonio al cierre. Y a través de esta alianza con Three Square, cada transacción se convierte también en un acto de generosidad hacia las familias de Las Vegas que más lo necesitan.
"Para mí, el éxito en los negocios siempre ha tenido que ver con la comunidad. Three Square es el corazón de la lucha contra el hambre en Las Vegas — y unir cada venta de propiedad a su misión es algo que me enorgullece profundamente. Cuando una familia vende su casa con nosotros, no solo conserva más de su patrimonio — también contribuye a que otra familia tenga comida en la mesa."
— Josue Torres, Broker Principal, Sell For One Realty
"Mientras la inseguridad alimentaria continúa afectando a nuestros vecinos, el acceso a alimentos nutritivos es más importante que nunca. Socios como Sell For One Realty y Josue Torres ayudan a fortalecer la conexión de Three Square con la comunidad, permitiéndonos proporcionar recursos críticos a las familias que los necesitan. Se necesita una comunidad para alimentar a nuestra comunidad — y estamos profundamente agradecidos por su compromiso con las familias del sur de Nevada."
— Elizabeth Hunterton, Directora de Desarrollo, Three Square Food Bank
Acerca de Three Square Food Bank
Fundado en 2007 con una donación de la Fundación Conrad N. Hilton e inspirado por su fundador Eric Hilton, Three Square es el único banco de alimentos del sur de Nevada y la organización de ayuda contra el hambre más grande que sirve a Las Vegas y los condados de Clark, Lincoln, Esmeralda y Nye. Miembro orgulloso de la red Feeding America, Three Square ha distribuido más de 696 millones de libras de alimentos desde su fundación. Trabajando con 150 socios comunitarios, empresas, escuelas, agencias gubernamentales y miles de voluntarios, Three Square distribuyó el equivalente a 44 millones de comidas el año pasado. Más información en threesquare.org o conéctese con nosotros en Facebook e Instagram (@ThreeSquareFoodBank).
Acerca de Sell For One Realty
Sell For One Realty es una empresa de bienes raíces con licencia en Nevada, operada por Josue Torres, Broker Principal, con más de once años de experiencia en el mercado del Valle de Las Vegas. La empresa ofrece servicio completo de listado al 1% de comisión. Licencia de Broker: B.0146529. vendepor1.com
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Lauren Addante, x225
laurena@thefirmpr.com
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kck@thefirmpr.com
Three Square Food Bank
(702) 644-3663
Joe Ham, x333
jham@threesquare.org
Josue Torres
Sell For One Realty
+1 702-337-2801
josue@vendepor1.com
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