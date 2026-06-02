Josue Torres Lanza Vendepor1.com — Bienes Raíces en Español para las Familias Hispanas de Las Vegas

Josue Torres, Broker Principal de Sell For One Realty — vendepor1.com vendepor1.com — Bienes raíces en español para las familias hispanas del Valle de Las Vegas

Servicio completo de venta de propiedades al 1% de comisión — el mismo servicio, miles de dólares más de patrimonio para las familias hispanas de Las Vegas.

Las familias hispanas de Las Vegas han trabajado duro para ser propietarias de su hogar. Cuando llega el momento de vender, ese esfuerzo merece ser recompensado completamente.” — Josue Torres, Broker Principal, Sell For One Realty

LAS VEGAS, NV, UNITED STATES, June 2, 2026 / EINPresswire.com / -- Sell For One Realty anuncia hoy el lanzamiento oficial de vendepor1.com , una plataforma de bienes raíces en español diseñada específicamente para servir a las familias hispanas del Valle de Las Vegas. Al frente de esta iniciativa está Josue Torres, Broker Principal con más de once años de experiencia en el mercado de Las Vegas — bilingüe, residente del Valle, y completamente comprometido con la comunidad hispana de esta ciudad.Una misión clara: que el patrimonio de su familia se quede con su familiaEl modelo tradicional cobra al vendedor el 3% de comisión al Broker de listado. Con Sell For One Realty, ese mismo vendedor paga solo el 1% — con el mismo servicio completo, la misma presencia en el Servicio de Listado Múltiple, las mismas fotos profesionales, y el mismo acompañamiento de principio a fin. La diferencia se queda con la familia.En una propiedad con el precio promedio del Valle de Las Vegas, ese ahorro puede significar miles de dólares adicionales de patrimonio familiar al cierre."Las familias hispanas de Las Vegas han trabajado duro para ser propietarias de su hogar. Cuando llega el momento de vender, ese esfuerzo merece ser recompensado completamente. Construí Sell For One Realty con una sola misión: que el dinero que antes se iba con el agente se quede donde pertenece — en las manos de su familia."— Josue Torres, Broker Principal, Sell For One RealtyBilingüe, local, auténticoJosue Torres nació en el mercado de habla inglesa como Josh Towers — pero aquí, con la comunidad hispana de Las Vegas, es Josue Torres: su vecino y Broker de Bienes Raíces. Todo el proceso de venta puede realizarse completamente en español, desde la valuación inicial hasta el cierre. Los documentos se explican en español antes de firmar. El equipo responde en el idioma del cliente.Un compromiso comunitario realSell For One Realty ha establecido un programa de donación comunitaria por cada propiedad vendida en el Valle de Las Vegas. Los vendedores eligen personalmente a cuál de las organizaciones socias de la empresa se destina la donación — y tienen la opción de contribuir adicionalmente desde sus propios fondos de cierre si así lo desean.Los anuncios de las alianzas comunitarias específicas se publicarán en los próximos días.Acerca de vendepor1.comvendepor1.com es la plataforma digital en español de Sell For One Realty, diseñada para acompañar a las familias hispanas del Valle de Las Vegas en cada paso del proceso de venta de su hogar. La plataforma ofrece valuaciones gratuitas, información del mercado local, y acceso directo a Josue Torres. vendeporuno.com redirige automáticamente a vendepor1.com.Acerca de Sell For One RealtySell For One Realty es una empresa de bienes raíces con licencia en Nevada, operada por Josue Torres, Broker Principal, con más de once años de experiencia en el mercado del Valle de Las Vegas. Ofrecemos servicio completo de listado al 1% de comisión. Licencia de Broker: B.0146529.

Josue Torres — Sell For One Realty — vendepor1.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.