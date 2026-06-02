iPR Summit Conectará a Líderes del PR de Latinoamérica y EE. UU. Hispano

Speakers y Moderadores que serán parte de la primera edición de iPR Summit Claudia Santa Cruz, presidenta de Santa Cruz Communications. Omar Dimitrakis, CEO de la Agencia Dimitrakis

El encuentro reunirá en Guayaquil a expertos regionales para analizar reputación, IA, crisis, medios y el nuevo rol estratégico de las comunicaciones.

“El PR ya no es una gestión aislada: conecta reputación, negocio, cultura, medios y audiencias en tiempo real. iPR Summit busca analizar este nuevo escenario desde una mirada regional”.” — Omar Dimitrakis, CEO de la Agencia Dimitrakis

GUAYAQUIL, GUAYAS, ECUADOR, June 2, 2026 /EINPresswire.com/ -- El 24 de septiembre de 2026 se realizará en Guayaquil, Ecuador la primera edición de iPR Summit, un encuentro profesional de alto nivel que reunirá a líderes de comunicación, marketing y relaciones públicas de América Latina y del mercado hispano de Estados Unidos para analizar la evolución de una industria cada vez más vinculada a la reputación, la confianza, la cultura y la toma de decisiones dentro de las organizaciones.

El evento convocará a cientos de profesionales en Guayaquil, una de las principales ciudades comerciales del Ecuador y un punto estratégico de conexión para la región. Las entradas ya están disponibles a través del sitio oficial del evento: www.iprsummit.la.

iPR Summit se realizará en la semana en que se conmemora el Día Interamericano de las Relaciones Públicas, celebrado cada 26 de septiembre, una fecha que reconoce la evolución e impacto de la profesión en la región.

Impulsado por las agencias de relaciones públicas Dimitrakis, de Ecuador, y Santa Cruz Communications, de Estados Unidos, iPR Summit nace con el objetivo de elevar la conversación del sector y analizar cómo evoluciona la industria de las comunicaciones en un entorno cada vez más interconectado.

“Las relaciones públicas ya no pueden entenderse como una gestión aislada. Hoy conectan reputación, negocio, cultura, medios, comunidades y audiencias en tiempo real. En el marco del Día Interamericano de las Relaciones Públicas, iPR Summit busca reunir a líderes de la industria para analizar ese nuevo escenario y discutir cómo la comunicación puede generar mayor impacto desde una mirada regional”, señaló Omar Dimitrakis, CEO de Dimitrakis.

La conversación llega en un momento clave para la industria. Estudios recientes como el Latin American Communication Monitor 2022-2023 identifican entre los principales desafíos del sector la transformación digital, la evolución del liderazgo, la gestión de reputación y el impacto de las nuevas tecnologías en la comunicación estratégica.

A esto se suma un entorno desafiante en materia de confianza. El Edelman Trust Barometer 2025 advierte un creciente nivel de desconfianza hacia empresas, gobiernos, medios y organizaciones, reforzando el rol estratégico de las relaciones públicas en la construcción de reputación, diálogo y credibilidad. El encuentro integrará en un mismo escenario a expertos de Latinoamérica y del mercado hispano de Estados Unidos, una conexión poco común en los espacios profesionales de la industria. Este enfoque permitirá contrastar realidades, metodologías y aprendizajes entre mercados que comparten desafíos similares en reputación, gestión de audiencias, transformación digital, medios, cultura y comunicación corporativa.

“Durante años las conversaciones sobre PR en Latinoamérica y el mercado hispano de Estados Unidos han evolucionado de manera separada, a pesar de compartir muchos desafíos y oportunidades. iPR Summit nace precisamente para crear un espacio donde podamos reunir esas perspectivas y promover una conversación regional más integrada sobre el futuro de las comunicaciones”, afirmó Claudia Santa Cruz, presidenta de Santa Cruz Communications.

La relevancia del mercado hispano de Estados Unidos también responde a su creciente peso económico. Según el U.S. Latino GDP Report, el Producto Interno Bruto de los latinos en Estados Unidos alcanzó los USD 4.4 trillones en 2024, reforzando la importancia estratégica de comprender una audiencia de creciente influencia económica y cultural.

La lista inicial de líderes de la industria cuya participación ya está confirmada incluye a:

-José Manuel Ospinal, cofundador OS Latam, con operaciones en Perú, Chile, Colombia, Ecuador, México, Argentina y Miami estratega en comunicación corporativa y relaciones públicas con experiencia en reputación, análisis de audiencias y gestión de riesgos en Latinoamérica;

-Mayna Nevarez, CEO de Nevarez Communications con sede en Miami, Florida y una de las principales estrategas de PR musical latino, reconocida por impulsar las narrativas globales de artistas como Daddy Yankee, Carlos Vives y Elvis Crespo;

-Esteban De Los Ríos, Gerente de Marketing de Bimbo Ecuador, con una trayectoria profesional marcada por el liderazgo estratégico con enfoque comercial y la gestión de equipos de alto desempeño en el competitivo mundo del consumo masivo.

-Cristina Paez, CEO IPSOS Ecuador, experta en investigación de mercados y comunicación estratégica, reconocida por transformar insights y tendencias en herramientas de crecimiento para marcas y organizaciones.

-Mario Flores, CEO de Sportivo con sede en Los Angeles, California, especialista en marketing y comunicación para el mercado hispano de EE. UU., con amplia experiencia conectando marcas globales con audiencias latinas a través del deporte;

-Priscilla Tandazo, CEO de MarketGate en Ecuador, experta en comunicación estratégica y manejo de crisis, con más de 30 años liderando campañas para marcas como McDonald’s, Grupo Bimbo, Cervecería Nacional, Novacero, Unilever, entre otras;

-Clara María Reyes, cofundadora de ONCE Comunicación en Ecuador, reconocida líder de opinión y comunicadora con trayectoria en medios, sostenibilidad y comunicación estratégica.

La agenda también incluirá la participación de Belén Arregui (Springtime y Círculo de Creativas Ecuador), Diana Orbe (XL Grandes Ideas), Jorge Hurtado (France 24) y Augusto Ayesta (Trend PR), entre otros líderes regionales.

Bajo el concepto “Impulsando el futuro de las Relaciones Públicas”, el programa incluirá paneles y conversaciones estratégicas sobre temas clave como el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación; el desarrollo de storytelling relevante para audiencias culturalmente diversas; la integración de PR con la publicidad; la gestión de reputación y crisis en tiempo real; la evolución del ecosistema de medios; la medición del valor del PR; y el rol de la comunicación en la mesa de decisión.

La Universidad Casa Grande (UCG) se suma al iPR Summit como aval académico, fortaleciendo la conexión entre la academia y la industria de las relaciones públicas. Reconocida por su enfoque en comunicación, artes, educación, innovación y aprendizaje práctico, la UCG aporta una mirada formativa y contemporánea a este encuentro.

Además del contenido estratégico, el Summit ha sido concebido como un espacio de networking de alto nivel para líderes, marcas y organizaciones vinculadas a la industria de comunicaciones.

iPR Summit cuenta con el respaldo de importantes aliados de la industria, incluyendo a Grupo Bimbo como auspiciante, los Media Partners Revista Vistazo, América Economía, PR Insight Podcast y PRODU, así como los Aliados Estratégicos Artífice, Círculo de Creativas Ecuador, ROPRO, y Universidad Casa Grande.

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