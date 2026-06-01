La Gobernadora Hochul Anuncia los Resultados Exitosos de la Política Escolar Libre de Teléfonos de Nueva York, Líder a Nivel Nacional

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy los resultados de una encuesta realizada para recopilar las opiniones de casi 600 educadores en todo el estado, al concluir el primer año escolar libre de teléfonos en Nueva York; y las cifras hablan por sí mismas. Los maestros informan de manera abrumadora que, sin las distracciones de los teléfonos inteligentes, sus estudiantes participan más activamente en los debates de clase, interactúan más con sus compañeros y se concentran más en sus tareas. Las escuelas de todo el estado de Nueva York implementaron una de las políticas más estrictas del país en cuanto a la prohibición de teléfonos al inicio del año escolar, en septiembre de 2025, en cumplimiento con los requisitos de la ley de escuelas libres de distracciones, promulgada por la gobernadora Hochul en mayo de 2025.

"Luché con éxito para que las escuelas de Nueva York fueran espacios libres de teléfonos, porque nuestros niños prosperan cuando están aprendiendo y creciendo, no cuando están haciendo clics y desplazándose por la pantalla; y estos resultados de la encuesta demuestran que nuestra política, líder a nivel nacional, está funcionando", dijo la gobernadora Hochul. "Los maestros informan de manera abrumadora que, sin las constantes distracciones de los teléfonos inteligentes, los estudiantes se concentran más en el aprendizaje y se relacionan más con sus compañeros. Estos son resultados de los que todos podemos sentirnos orgullosos, y felicito a los estudiantes y educadores de Nueva York a medida que nos acercamos al final de un año escolar excepcional".

La comisionada de Educación del estado de Nueva York, Betty A. Rosa, dijo: "Todo estudiante merece un entorno de aprendizaje que sea estimulante y esté diseñado para favorecer su éxito. Proporcionar acceso a escuelas que fomenten la concentración de los estudiantes ayuda a garantizar que estos puedan participar plenamente en una instrucción de alta calidad, establecer conexiones significativas con sus compañeros y educadores, y desarrollar los conocimientos y habilidades que necesitarán para el futuro. Seguimos comprometidos a apoyar los esfuerzos que promuevan climas escolares positivos, donde la enseñanza y el aprendizaje se mantengan en el centro de la experiencia educativa".

Mark Rampersant, Jefe de Seguridad de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York, dijo: “Cuando implementamos esta política en septiembre, nuestro objetivo era claro: reducir las distracciones durante la jornada escolar y, al mismo tiempo, seguir satisfaciendo las necesidades de cada estudiante. Al reunirme hoy con la Gobernadora, los estudiantes y el personal de la J.H.S. 383 Philippa Schuyler, me impresionó una vez más lo que he venido escuchando de las escuelas de toda la ciudad durante todo el año: la medida está funcionando. Los maestros informan que los estudiantes están más concentrados y participativos en el aula, y los alumnos están interactuando entre sí a lo largo del día, lejos de sus dispositivos. Si bien aún queda mucho por aprender, este primer año ha demostrado que los entornos escolares con menos distracciones y más oportunidades de interacción están teniendo un impacto positivo en nuestros estudiantes”.

Resultados de la encuesta de fin de año

La Oficina de la Gobernadora recibió un total de 585 respuestas —provenientes de todas las regiones del estado, de todos los niveles educativos y de diversos roles dentro de las escuelas— a su encuesta de fin de año sobre el aprendizaje libre de distracciones.

Algunas de las conclusiones clave extraídas de los resultados fueron las siguientes:

Recepción abrumadoramente positiva: el 80 % afirmó que la implementación de una política de prohibición de teléfonos ha generado resultados positivos para su escuela.

Comportamiento y participación en el aula: el 76 % informó haber observado cambios positivos en el comportamiento dentro del aula, tales como una mayor atención, respeto hacia los compañeros y cumplimiento de las instrucciones; asimismo, el 76 % señaló que aumentó la participación de los estudiantes. Las formas de participación observadas con mayor frecuencia fueron una intervención más activa en los debates (311 encuestados), una mejor colaboración entre compañeros (282) y una mayor concentración en las tareas asignadas (273).

Los educadores informaron una mayor eficacia: el 75 % afirmó que mejoró su capacidad para enseñar de manera efectiva.

Mejora en las interacciones sociales y disminución del acoso escolar: el 80 % observó una mejora en las interacciones sociales entre los estudiantes. El 60 % informó una disminución en los incidentes de acoso escolar y ciberacoso.

Entre los comentarios positivos más específicos, se incluyeron los siguientes:

Un maestro de la Región Capital dijo: Una gran mejora. Manténganse firmes en sus convicciones respecto a este tema. La medida está funcionando. Los chicos realmente están socializando, conversando y debatiendo; es algo verdaderamente gratificante de ver”.

dijo: Una gran mejora. Manténganse firmes en sus convicciones respecto a este tema. La medida está funcionando. Los chicos realmente están socializando, conversando y debatiendo; es algo verdaderamente gratificante de ver”. Personal de apoyo escolar en el oeste de Nueva York : “Es simplemente maravilloso ver a los niños volver a ser niños. Al no tener la distracción del teléfono celular, los estudiantes vuelven a interactuar entre sí. ¡Es algo que conmueve el corazón!”.

: “Es simplemente maravilloso ver a los niños volver a ser niños. Al no tener la distracción del teléfono celular, los estudiantes vuelven a interactuar entre sí. ¡Es algo que conmueve el corazón!”. Administrador escolar en Long Island: “Esto ha enseñado a los estudiantes a concentrarse mejor y a estar sin sus teléfonos. Ha fomentado una mayor colaboración durante el tiempo libre (por ejemplo, estudiantes jugando juegos de mesa entre sí en la cafetería)”.

Una mirada retrospectiva a los resultados de la encuesta de mitad de año

Estos resultados concuerdan con los comentarios positivos que la oficina de la Gobernadora recibió a través de su en cuesta de mitad de año —realizada a más de 350 administradores escolares en todo el estado— sobre el aprendizaje libre de distracciones. Más del 90 % de los administradores informaron de una transición fluida hacia las aulas libres de teléfonos, y más del 80 % reportó una mayor participación por parte de los estudiantes.

La Iniciativa de Aprendizaje Libre de Distracciones de la Gobernadora Hochul

Reconociendo la necesidad de garantizar entornos de aprendizaje seguros y productivos tanto para los estudiantes como para los educadores, la gobernadora Hochul impulsó una legislación para establecer un estándar estatal en materia de entornos escolares libres de distracciones;

logró su aprobación en el presupuesto del Año Fiscal 2026, y la promulgó como ley en mayo de 2025. La restricción estatal de Nueva York sobre el uso de teléfonos inteligentes —vigente desde el inicio hasta el final de la jornada escolar— se sitúa entre las más estrictas de la nación.