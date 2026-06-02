Envu® reconnue « Top Employer™️ 2026 » en France

Envu a été certifiée Top Employer™️ France 2026, une reconnaissance qui reflète l’engagement de l’entreprise en faveur du développement des collaborateurs, du bien-être au travail et d’une expérience employé positive.

Cette certification reflète l’engagement de l’entreprise en faveur du développement des collaborateurs, du bien-être au travail et de l’innovation responsable

LYON, FRANCE, June 2, 2026 / EINPresswire.com / -- EnvuFrance est fière d’annoncer l’obtention de la certification « Top Employer™️ 2026 » en France, décernée par le Top Employers Institute, organisme international de référence qui évalue les entreprises sur la qualité de leurs pratiques en Ressources Humaines et de leur environnement de travail.Dans le cadre de cette certification, Envu a été évaluée sur plusieurs dimensions clés, notamment la culture d’entreprise, le leadership, le développement des collaborateurs, le bien-être, l’apprentissage, l’inclusion et le sentiment d’appartenance, la durabilité, les pratiques en matière d’acquisition de talents, ainsi que les programmes Ressources Humaines couvrant l’ensemble du parcours du collaborateur.Cette certification externe et indépendante reflète les investissements continus réalisés par Envu afin de créer un environnement dans lequel les collaborateurs peuvent se développer, contribuer pleinement et s’épanouir, tout en accompagnant les clients et en favorisant des environnements plus sains pour tous, partout dans le monde.« Cette reconnaissance reflète la culture que nous continuons de construire au sein des équipes Envu en France : un environnement où les collaborateurs sont encouragés à évoluer, collaborer et avoir un impact concret », déclare Isabelle Duboille, Présidente Directrice Générale France, Italie, Benelux et Roumanie. « Nous sommes fiers d’accompagner nos clients grâce à l’innovation, au partenariat et à un engagement partagé en faveur d’environnements plus sains. »En France, les équipes Envu travaillent en étroite collaboration avec leurs clients afin de favoriser des environnements plus sains grâce à l’innovation, au partenariat et à une vision à long terme.« L’obtention de la certification Top Employer 2026 au niveau national témoigne de l’engagement d’Envu à instaurer un environnement de travail d’excellence, propice aux performances durables de l’entreprise », déclare Adrian Seligman, CEO du Top Employers Institute. « L’alignement fort entre la stratégie en Ressources Humaines et les objectifs de l’organisation, combiné à une démarche d’amélioration continue, démontre l’impact de leurs pratiques transformatrices. Nous sommes fiers de reconnaître Envu pour sa contribution significative à un monde du travail meilleur aux États-Unis et en France. »Envu est en permanence à la recherche de talents audacieux et engagés souhaitant donner du sens à leur carrière. Pour en savoir plus sur les opportunités de carrière, rendez-vous sur : www.envu.com/careers À propos d’EnvuFondée en 2022, Envu s’appuie sur de nombreuses années d’expertise en sciences de l’environnement avec une mission unique : favoriser des environnements plus sains pour tous, partout dans le monde. Envu propose des services dédiés dans les domaines suivants : la gestion professionnelle des nuisibles, les forêts, les cultures ornementales, les golfs, la gestion de la végétation industrielle, les espaces verts et paysagers, la gestion des moustiques, ainsi que les pâturages et surfaces agricoles. Envu collabore avec ses clients afin de concevoir des solutions innovantes répondant à leurs besoins actuels et futurs. Le portefeuille d’Envu comprend plus de 250 marques reconnues et de confiance. L’entreprise emploie plus de 1 000 collaborateurs, est présente dans 100 pays et dispose de quatre pôles mondiaux d’innovation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.envu.com À propos du Top Employers InstituteLe Top Employers Institute est l’autorité internationale qui certifie l’excellence des pratiques RH. L’organisation contribue à faire évoluer ces pratiques afin d’enrichir le monde du travail. À travers son programme de certification « Top Employers », les entreprises participantes peuvent être reconnues comme des employeurs de référence. La certification est attribuée sur la base de la participation et des résultats obtenus dans le cadre de l’enquête sur les meilleures pratiques RH, qui couvre six grands domaines en RH et vingt thématiques, parmi lesquelles : la stratégie RH, l’environnement de travail, l’acquisition de talents, l’apprentissage, l’inclusion et le sentiment d’appartenance, ainsi que le bien-être. En 2025, le Top Employers Institute a certifié près de 2 500 organisations dans 131 pays et régions. Ces Top Employers certifiés ont un impact positif sur la vie de plus de 14 millions de collaborateurs à travers le monde. Top Employers Institute. Pour un monde du travail meilleur.Contact presse :Nathalie Riondet (Envu)E-mail: nathalie.riondet@envu.comPlus d'information : www.fr.envu.com Suivez-nous sur LinkedIn : Envu France Déclarations prospectivesLe présent communiqué peut contenir des déclarations prospectives fondées sur les hypothèses et prévisions actuelles établies par la direction d’Envu. Divers risques connus et inconnus, incertitudes et autres facteurs pourraient entraîner des écarts significatifs entre les résultats futurs réels, la situation financière, le développement ou les performances de l’entreprise et les estimations présentées dans le présent document. L’entreprise n’assume aucune obligation de mise à jour de ces déclarations prospectives ni de les adapter à des événements ou développements futurs.Envu et le logo Envu sont des marques commerciales d’Environmental Science U.S. LLC ou de l’une de ses sociétés affiliées. ©2026 Environmental Science U.S. LLC.Top Employer est une marque commerciale de Top Employers Institute

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.