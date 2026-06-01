LSM-Med avvia la commercializzazione diretta in Italia degli impianti ortopedici per traumatologia e chirurgia del piede
Un passo strategico per rafforzare prossimità, affidabilità e collaborazione con i chirurghi italiani.SERRAVALLE, SAN MARINO, June 1, 2026 /EINPresswire.com/ -- 𝗟𝗦𝗠-𝗠𝗲𝗱 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗹’𝗮𝘃𝘃𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗶𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗼𝗿𝘁𝗼𝗽𝗲𝗱𝗶𝗰𝗶 𝘀𝘂𝗹 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼, 𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿à 𝗲𝘀𝗲𝗰𝘂𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗮𝗹 𝟭° 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗼𝘀𝗽𝗲𝗱𝗮𝗹𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲 𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝟭° 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲.
La decisione rappresenta un’evoluzione strategica nel percorso di crescita dell’azienda e nasce dalla volontà di consolidare la propria presenza in Italia, rafforzando ulteriormente il rapporto diretto con chirurghi e strutture sanitarie.
Specializzata nello sviluppo di impianti ortopedici per la traumatologia e la chirurgia del piede, LSM-Med ha costruito negli anni una forte identità tecnologica grazie a soluzioni progettate per rispondere alle esigenze cliniche di chirurgia traumatologica, ricostruttiva e specialistica.
Fino ad oggi, LSM-Med ha operato sul mercato italiano attraverso una stretta collaborazione con LimaCorporate S.p.a. (società affiliata a Enovis Corporation). Il passaggio alla commercializzazione diretta rappresenta quindi una nuova fase di sviluppo per l’azienda, con l’obiettivo di aumentare prossimità, rapidità operativa e supporto diretto ai professionisti sanitari.
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In un contesto in cui il mercato ortopedico richiede crescente specializzazione, rapidità decisionale e dialogo costante con i chirurghi, la scelta della distribuzione diretta consentirà a LSM-Med di garantire maggiore flessibilità operativa e risposte ancora più tempestive, favorendo una collaborazione più stretta con il mercato italiano.
L’ingresso diretto permetterà inoltre di sviluppare con maggiore agilità nuove soluzioni e nuovi dispositivi, coinvolgendo attivamente i chirurghi italiani nei processi di miglioramento e innovazione, con un impatto concreto sulla qualità delle soluzioni offerte ai pazienti.
“L’avvio della commercializzazione diretta in Italia rappresenta un passaggio naturale e coerente con la nostra visione industriale”, dichiara Massimiliano Manobianco, Amministratore Delegato di LSM-Med.
“Vogliamo essere ancora più vicini ai chirurghi, offrendo un servizio diretto, flessibile e altamente reattivo. La prossimità non è solo una scelta organizzativa, ma un impegno verso una collaborazione più solida e orientata allo sviluppo continuo di soluzioni clinicamente rilevanti, in particolare nei settori della traumatologia e della chirurgia del piede, che rappresentano aree centrali della nostra attività.”
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Le modalità di acquisto per le strutture sanitarie resteranno invariate. Cambierà esclusivamente il soggetto fornitore, che diventerà direttamente LSM-Med. L’entrata in operatività della commercializzazione diretta avverrà progressivamente: dal 1° giugno 2026 per le strutture private e dal 1° settembre 2026 per le strutture pubbliche.
È previsto un periodo di transizione necessario per consentire il passaggio formale della gestione alle nuove modalità operative, in funzione delle tempistiche autorizzative delle singole strutture ospedaliere. Durante tale fase, la fornitura dei dispositivi continuerà a essere garantita senza interruzioni.
A supporto di questa evoluzione, LSM-Med rafforzerà il proprio team presso la sede di San Marino, con un potenziamento delle funzioni di Customer Service, gestione gare, logistica e assistenza tecnica. Parallelamente, sarà attiva una rete vendita dedicata e presente sul territorio nazionale, con l’obiettivo di garantire un servizio capillare, efficiente e altamente qualificato.
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LSM-Med si distingue nel panorama ortopedico per l’attenzione concreta alle esigenze dei chirurghi, la rapidità decisionale e l’adozione di materiali innovativi alternativi al titanio e all’acciaio, come il PEEK caricato al carbonio e materiali riassorbibili.
L’azienda sviluppa impianti ortopedici dedicati principalmente alla traumatologia e alla chirurgia del piede, settori nei quali esperienza clinica, precisione progettuale e innovazione dei materiali giocano un ruolo fondamentale per migliorare le performance chirurgiche e il recupero del paziente.
La possibilità di operare direttamente sul mercato italiano consentirà a LSM-Med di valorizzare ulteriormente questi elementi distintivi, rafforzando la capacità di proporre soluzioni personalizzate, ad alto contenuto tecnologico e clinicamente mirate.
𝘼𝙗𝙤𝙪𝙩 𝙇𝙎𝙈-𝙈𝙚𝙙
LSM-Med è un’azienda ortopedica privata con 48 anni di esperienza nella progettazione e produzione di impianti e strumentari per la chirurgia traumatologica, con particolare specializzazione nella traumatologia degli arti superiori e nella chirurgia del piede.
Con sede produttiva nella Repubblica di San Marino e una crescente presenza commerciale in Italia e in 28 Paesi nel mondo, LSM-Med serve oggi oltre 300 clienti a livello globale, offrendo soluzioni di alta qualità caratterizzate da efficienza, precisione e rilevanza clinica.
Scopri di più: www.lsm-med.com
𝘾𝙤𝙣𝙩𝙖𝙩𝙩𝙞 𝙨𝙩𝙖𝙢𝙥𝙖
Lara Montanari
LSM-Med SRL
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l.montanari@lsm-med.com
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