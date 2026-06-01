El Jetour Zongheng G700 Mingdi llegará próximamente a Oriente Medio
EINPresswire.com/ -- A medida que los vehículos de nueva energía comienzan a destacar en el mercado global del todoterreno, surge una pregunta que invita a la reflexión dentro de la industria: ¿podrá el todoterreno híbrido, como nueva fuerza dentro del mundo del todoterreno, igualar la gloria de la era de los vehículos todoterreno mecánicos tradicionales? El Jetour G700 Mingdi Edition, una versión oficial personalizada y modificada basada en el G700 y desarrollada para los entusiastas del todoterreno más experimentados del mundo, ofrece una respuesta afirmativa. Este modelo llegará al mercado de Oriente Medio durante el tercer trimestre de este año.
El mes pasado de abril, Jetour llevó el G700 Mingdi Edition, junto con el legendario piloto Robby Gordon y el explorador Hazen Audel, a la celebración del 60.º aniversario del Easter Jeep Safari de Moab en Estados Unidos, uno de los eventos más prestigiosos del mundo del todoterreno. Allí, compitió junto a los mejores vehículos todoterreno mecánicos del mundo, permitiendo al público global experimentar plenamente el atractivo desempeño de un vehículo híbrido enchufable frente a las rutas de escalada más exigentes.
Innovación tecnológica: desafiando los conceptos tradicionales y abriendo nuevas posibilidades para el todoterreno híbrido
Dentro de la comunidad todoterreno existe la percepción generalizada de que los vehículos todoterreno eléctricos con tracción integral desacoplada enfrentan una contradicción estructural natural cuando se enfrentan a los desafíos extremos de escalada sobre roca en Moab. Esto se debe a que la tracción integral eléctrica desacoplada elimina el eje de transmisión mecánico entre los ejes delantero y trasero. Cada eje es impulsado por motores independientes y la distribución de potencia se realiza mediante un sistema de control electrónico. Esta arquitectura ofrece ventajas como menor consumo energético, respuesta más rápida y distribución flexible del par motor, características ideales para escenarios como travesías por desiertos y zonas áridas. Sin embargo, al enfrentarse a las extremas rutas de roca de Moab, debe superar desafíos relacionados con la precisión en el control del par, la entrega continua de potencia y la gestión térmica.
Pero el progreso tecnológico siempre ha sido impulsado por quienes se atreven a explorar nuevos caminos. Al elegir Moab como la prueba definitiva del G700 Mingdi Edition, Jetour dio el primer paso para demostrar que el todoterreno híbrido puede desafiar lo imposible, reflejando una absoluta confianza en las capacidades todoterreno y la madurez tecnológica de este nuevo modelo. Esa confianza representa precisamente la esencia y el atractivo de la cultura todoterreno.
Respaldado por la arquitectura inteligente de control integral GAIA, el G700 Mingdi Edition incorpora el sistema híbrido de alto rendimiento CDM-O, una marcha reductora con una relación de reducción líder mundial de 23,796:1, tres bloqueos de diferencial inteligentes con respuesta en milisegundos, el único modo de cruce de puentes activado con un solo botón de la industria y el sistema de gestión energética y térmica controlado por IA. Gracias a estas tecnologías, el vehículo demostró un rendimiento todoterreno superior en las rutas más extremas de Moab. Cabe destacar que esta fue la primera vez en el mundo que un vehículo todoterreno de nueva energía con tracción integral eléctrica desacoplada desafió una de las rutas de escalada más exigentes del planeta, rompiendo así el prejuicio tecnológico de que la tracción eléctrica no es apta para la escalada extrema. Al hablar de su experiencia conduciendo el G700 Mingdi Edition en Moab, el campeón mundial de competencias todoterreno y piloto de élite Robby Gordon comentó:“ Todos sabemos que esto es completamente diferente a la conducción habitual. Requiere mucha técnica; necesitas una excelente tracción para escalar estas rocas y acantilados”.
Resonancia cultural: transmitiendo el encanto de la marca y liderando una nueva tendencia en el todoterreno premium
Si la innovación tecnológica permitió que el G700 Mingdi Edition ocupara el centro del escenario en Moab, la participación de la serie Zongheng G junto a los vehículos todoterreno tradicionales reflejó aún más el espíritu de innovación y superación de la marca. La presencia del G700 Mingdi Edition en Moab nunca fue simplemente una demostración tecnológica. Fue también un diálogo cultural entre diferentes enfoques tecnológicos y una profunda conexión entre los valores de la marca y el espíritu del todoterreno.
Moab, considerado la “Jerusalén” de la cultura todoterreno mundial, representa los valores más auténticos del todoterreno tradicional: la libertad y la individualidad, la expresión personal a través de las modificaciones DIY y el espíritu aventurero de desafiar la naturaleza. Estos elementos forman parte inseparable de la identidad de esta tierra de arenisca roja. La filosofía “BEYOND THE HORIZON” de la serie Zongheng G representa una nueva interpretación del espíritu todoterreno. No se trata únicamente de explorar el mundo exterior, sino también de emprender una búsqueda interior. El todoterreno no consiste en conquistar la naturaleza, sino en responder al llamado del corazón y descubrir un yo más profundo más allá de la superficie. Esta visión diferencia claramente a la serie Zongheng G de otras marcas todoterreno. En lugar de promover una experiencia extrema y alejada del confort, defiende la coexistencia entre lujo y rendimiento, integrando la aventura dentro de un estilo de vida más sofisticado y de mayor calidad. Esta capacidad de liderazgo, que abarca tanto el rendimiento del producto como una propuesta espiritual y cultural, podría convertirse en otra fuerza clave para conquistar a los usuarios premium del todoterreno en todo el mundo. Durante el evento en Moab, el explorador Hazen Audel comentó: “Se puede ver cómo la gente se reúne alrededor del G700 con curiosidad. Esa es exactamente la reacción que surge cuando las personas se encuentran con algo completamente nuevo”.
La aparición en el evento de Moab representó una prueba integral tanto de la fortaleza tecnológica como del valor de marca de Zongheng. Asimismo, sentó una sólida base de reputación para el lanzamiento global del G700 Mingdi Edition. Según se informa, el G700 Mingdi Edition llegará oficialmente al mercado premium de vehículos todoterreno de Oriente Medio en julio de este año, ofreciendo a los usuarios locales una experiencia de producto aún más extrema y una forma de vida todoterreno más diversa y sofisticada.
Para obtener más información, visite: jetourglobal.com
Tina Liu
El mes pasado de abril, Jetour llevó el G700 Mingdi Edition, junto con el legendario piloto Robby Gordon y el explorador Hazen Audel, a la celebración del 60.º aniversario del Easter Jeep Safari de Moab en Estados Unidos, uno de los eventos más prestigiosos del mundo del todoterreno. Allí, compitió junto a los mejores vehículos todoterreno mecánicos del mundo, permitiendo al público global experimentar plenamente el atractivo desempeño de un vehículo híbrido enchufable frente a las rutas de escalada más exigentes.
Innovación tecnológica: desafiando los conceptos tradicionales y abriendo nuevas posibilidades para el todoterreno híbrido
Dentro de la comunidad todoterreno existe la percepción generalizada de que los vehículos todoterreno eléctricos con tracción integral desacoplada enfrentan una contradicción estructural natural cuando se enfrentan a los desafíos extremos de escalada sobre roca en Moab. Esto se debe a que la tracción integral eléctrica desacoplada elimina el eje de transmisión mecánico entre los ejes delantero y trasero. Cada eje es impulsado por motores independientes y la distribución de potencia se realiza mediante un sistema de control electrónico. Esta arquitectura ofrece ventajas como menor consumo energético, respuesta más rápida y distribución flexible del par motor, características ideales para escenarios como travesías por desiertos y zonas áridas. Sin embargo, al enfrentarse a las extremas rutas de roca de Moab, debe superar desafíos relacionados con la precisión en el control del par, la entrega continua de potencia y la gestión térmica.
Pero el progreso tecnológico siempre ha sido impulsado por quienes se atreven a explorar nuevos caminos. Al elegir Moab como la prueba definitiva del G700 Mingdi Edition, Jetour dio el primer paso para demostrar que el todoterreno híbrido puede desafiar lo imposible, reflejando una absoluta confianza en las capacidades todoterreno y la madurez tecnológica de este nuevo modelo. Esa confianza representa precisamente la esencia y el atractivo de la cultura todoterreno.
Respaldado por la arquitectura inteligente de control integral GAIA, el G700 Mingdi Edition incorpora el sistema híbrido de alto rendimiento CDM-O, una marcha reductora con una relación de reducción líder mundial de 23,796:1, tres bloqueos de diferencial inteligentes con respuesta en milisegundos, el único modo de cruce de puentes activado con un solo botón de la industria y el sistema de gestión energética y térmica controlado por IA. Gracias a estas tecnologías, el vehículo demostró un rendimiento todoterreno superior en las rutas más extremas de Moab. Cabe destacar que esta fue la primera vez en el mundo que un vehículo todoterreno de nueva energía con tracción integral eléctrica desacoplada desafió una de las rutas de escalada más exigentes del planeta, rompiendo así el prejuicio tecnológico de que la tracción eléctrica no es apta para la escalada extrema. Al hablar de su experiencia conduciendo el G700 Mingdi Edition en Moab, el campeón mundial de competencias todoterreno y piloto de élite Robby Gordon comentó:“ Todos sabemos que esto es completamente diferente a la conducción habitual. Requiere mucha técnica; necesitas una excelente tracción para escalar estas rocas y acantilados”.
Resonancia cultural: transmitiendo el encanto de la marca y liderando una nueva tendencia en el todoterreno premium
Si la innovación tecnológica permitió que el G700 Mingdi Edition ocupara el centro del escenario en Moab, la participación de la serie Zongheng G junto a los vehículos todoterreno tradicionales reflejó aún más el espíritu de innovación y superación de la marca. La presencia del G700 Mingdi Edition en Moab nunca fue simplemente una demostración tecnológica. Fue también un diálogo cultural entre diferentes enfoques tecnológicos y una profunda conexión entre los valores de la marca y el espíritu del todoterreno.
Moab, considerado la “Jerusalén” de la cultura todoterreno mundial, representa los valores más auténticos del todoterreno tradicional: la libertad y la individualidad, la expresión personal a través de las modificaciones DIY y el espíritu aventurero de desafiar la naturaleza. Estos elementos forman parte inseparable de la identidad de esta tierra de arenisca roja. La filosofía “BEYOND THE HORIZON” de la serie Zongheng G representa una nueva interpretación del espíritu todoterreno. No se trata únicamente de explorar el mundo exterior, sino también de emprender una búsqueda interior. El todoterreno no consiste en conquistar la naturaleza, sino en responder al llamado del corazón y descubrir un yo más profundo más allá de la superficie. Esta visión diferencia claramente a la serie Zongheng G de otras marcas todoterreno. En lugar de promover una experiencia extrema y alejada del confort, defiende la coexistencia entre lujo y rendimiento, integrando la aventura dentro de un estilo de vida más sofisticado y de mayor calidad. Esta capacidad de liderazgo, que abarca tanto el rendimiento del producto como una propuesta espiritual y cultural, podría convertirse en otra fuerza clave para conquistar a los usuarios premium del todoterreno en todo el mundo. Durante el evento en Moab, el explorador Hazen Audel comentó: “Se puede ver cómo la gente se reúne alrededor del G700 con curiosidad. Esa es exactamente la reacción que surge cuando las personas se encuentran con algo completamente nuevo”.
La aparición en el evento de Moab representó una prueba integral tanto de la fortaleza tecnológica como del valor de marca de Zongheng. Asimismo, sentó una sólida base de reputación para el lanzamiento global del G700 Mingdi Edition. Según se informa, el G700 Mingdi Edition llegará oficialmente al mercado premium de vehículos todoterreno de Oriente Medio en julio de este año, ofreciendo a los usuarios locales una experiencia de producto aún más extrema y una forma de vida todoterreno más diversa y sofisticada.
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