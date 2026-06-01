Central Test devient Key Predict : quand l’évaluation des talents entre dans l’ère de la prédiction

Central Test devient Key Predict Key Predict ex-Central Test

Central Test, après 24 ans d'expertise en évaluation, devient Key Predict, une plateforme prédictive pour des décisions RH plus justes et durables.

PARIS, FRANCE, June 1, 2026 / EINPresswire.com / -- Depuis plus de 24 ans, Central Test accompagne les entreprises dans l’évaluation, la compréhension et le développement du potentiel humain. Aujourd’hui, l’entreprise franchit une nouvelle étape de son histoire et devient Key Predict , une plateforme prédictive de gestion des talents pensée pour aider les organisations à prendre des décisions RH plus justes et plus durables.Le monde du travail évolue vite. Les parcours professionnels ne sont plus linéaires. Les compétences se transforment en continu, les organisations doivent recruter, développer et fidéliser les talents dans des environnements plus incertains. Dans ce contexte, une question devient centrale pour les directions RH : comment transformer les données d’évaluation en décisions concrètes, lisibles et actionnables ?C’est pour répondre à cette évolution que Central Test devient Key Predict.La même expertise scientifique, une ambition élargieHistoriquement reconnu pour ses tests psychométriques et son expertise en évaluation des talents, Central Test a construit sa réputation sur une conviction forte : les décisions humaines doivent s’appuyer sur des méthodes fiables, objectives et scientifiquement validées.Avec Key Predict, cette exigence reste au cœur de la plateforme. La marque évolue pour mieux refléter la réalité de l’offre actuelle : une solution plus complète, plus intuitive et plus prédictive, qui accompagne les entreprises au-delà de l’évaluation ponctuelle.Key Predict combine psychométrie, intelligence artificielle explicable et modèles prédictifs pour aider les équipes RH à mesurer, prédire et piloter le potentiel des talents.De l’évaluation à la décision prédictiveLes entreprises ne cherchent plus seulement à faire passer des tests. Elles veulent comprendre les compétences, anticiper les trajectoires, identifier les potentiels, sécuriser les recrutements et accompagner le développement dans la durée.Key Predict répond à ces enjeux en centralisant plusieurs dimensions de la gestion des talents dans un même environnement :- le recrutement et le matching prédictif ;- l’évaluation des soft skills, des motivations et des aptitudes ;- la mobilité interne et l’identification des passerelles métiers ;- le développement des compétences ;- les recommandations RH fondées sur des données interprétables.La plateforme s’appuie sur un modèle prédictif qui relie les compétences clés d’un poste, les critères de réussite et les données issues de différentes méthodes d’évaluation. L’enjeu : offrir aux RH et aux managers une lecture plus claire et plus actionnable du potentiel humain.Une IA conçue pour éclairer les décisions humainesDans un contexte où l’intelligence artificielle transforme profondément les pratiques RH, Key Predict défend une approche responsable, explicable et centrée sur l’humain.L’IA intégrée à la plateforme a vocation à enrichir l’analyse, à structurer les recommandations et à rendre les décisions plus lisibles. Chaque résultat doit pouvoir être compris, interprété et utilisé par les professionnels RH, sans réduire la décision à un score automatique.Cette approche traduit l’ADN historique de Central Test : associer rigueur scientifique, transparence méthodologique et respect de l’humain.Une nouvelle identité, une nouvelle expérienceCe changement de marque s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle, d’un nouveau site et d’une expérience plateforme repensée pour mieux répondre aux usages actuels des RH, des managers et des talents.Avec Key Predict, l’entreprise affirme une promesse plus claire : aider les organisations à passer d’une logique d’évaluation isolée à une vision globale du potentiel, fondée sur la science, amplifiée par la technologie et orientée vers l’action.« Avec Key Predict, nous ouvrons une nouvelle étape : celle d’une plateforme plus simple, plus intelligente et plus humaine, conçue pour aider les entreprises à recruter avec plus de précision, développer les compétences dans la durée et prendre des décisions RH plus justes », déclare Patrick Leguide, CEO & Fondateur de Key Predict, ex-Central Test.Ce qui change, ce qui resteAvec Key Predict, la marque évolue, l’expérience se modernise et la plateforme s’enrichit de nouvelles fonctionnalités fondées sur l’IA et la data.Ce qui reste inchangé : la rigueur scientifique, l’expertise psychométrique, la qualité des évaluations et l’engagement pour une approche éthique de la gestion des talents.Ce qui s’élargit : la capacité à connecter les données, à anticiper les besoins, à accompagner les décisions et à piloter les talents sur l’ensemble de leur parcours.Une nouvelle étape pour les clients et partenairesLa transition vers Key Predict sera accompagnée progressivement auprès des clients, partenaires et distributeurs. Les équipes Key Predict mettront à disposition des ressources dédiées pour présenter la nouvelle plateforme, les évolutions clés et les cas d’usage associés.À propos de Key PredictKey Predict, anciennement Central Test, est une plateforme prédictive de gestion des talents qui combine science comportementale, psychométrie et intelligence artificielle explicable pour aider les organisations à mieux recruter, développer et faire évoluer leurs talents.Forte de plus de 24 ans d’expertise en évaluation psychométrique, Key Predict accompagne les entreprises dans leurs décisions RH grâce à des solutions fiables, interprétables et centrées sur l’humain.Contact presseLucia Mititelcommunication@keypredict.com

De Central Test à Key Predict - Nouvelle ère de l'évaluation

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