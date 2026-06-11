Die GmbH auf Weltreise: Neues Praxisbuch erklärt Holding, LLC und grenzüberschreitende Verschmelzung ohne Steuer-Mythen

Holding, LLC & Verschmelzung: Von der deutschen GmbH zur internationalen Holding-Struktur. Ein verständlicher und ehrlicher Leitfaden zur grenzüberschreitenden Verschmelzung für Unternehmer, die Struktur nicht als Spielerei, sondern als strategische Entsc

Bevor eine GmbH international gedacht wird, muss klar sein, was sie heute ist: Vermögen, Verträge, Risiken, Gesellschafter, operative Tätigkeit und steuerliche Situation.

Eine Holding kann sinnvoll sein, wenn Beteiligungen, Vermögensschutz, Verkauf, Reinvestition oder Strukturierung geplant sind. Ohne Zweck wird sie schnell teuer und kompliziert.

Internationale Gesellschaften wirken flexibel. Entscheidend sind aber steuerliche Einordnung, Substanz, Geschäftsleitung, Bankfähigkeit, Verträge und Anerkennung im Alltag.