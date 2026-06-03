KMU-BIBLIOTHEK veröffentlicht Praxisbuch zur strategischen Vergütungsstruktur für KMU

Nettolohnoptimierung und pauschaldotierte Unterstützungskasse – verständlich, praktikabel und wirksam. Für Unternehmer, die rechnen können und Vergütung nicht nur als Kostenblock, sondern als strategisches Werkzeug sehen. Mehr Brutto ist oft der teuerste Weg. Das Buch zeigt, warum Unternehmer zuerst prüfen sollten, ob vorhandene Vergütungsbudgets intelligenter eingesetzt werden können. Nettolohnoptimierung bedeutet: Mitarbeiter sollen mehr Wirkung spüren, während Unternehmen ihre Kostenstruktur im Griff behalten. Es geht um Gestaltung statt Reflex. Einzelne Extras verpuffen schnell. Strategisch eingesetzt können Benefits Arbeitgeberattraktivität, Motivation und Bindung verbessern. Die pauschaldotierte Unterstützungskasse kann für Unternehmer ein starkes Instrument sein, wenn Finanzierung, Versorgung, Liquidität und steuerliche Rahmenbedingungen sauber geprüft werden.

KMU-BIBLIOTHEK veröffentlicht „Nicht mehr zahlen. Besser zahlen.“, einen Leitfaden zu Vergütung, Benefits und Mitarbeiterbindung für KMU.

Viele Unternehmer reagieren auf Fachkräftedruck mit höheren Bruttolöhnen. Das ist aber oft die teuerste Antwort. Entscheidend ist wie intelligent Vergütung strukturiert wird.” — Andreas Streckenbach - Autor und Finanzierungsexperte

BERLIN, BRANDENBURG, GERMANY, June 3, 2026 / EINPresswire.com / -- Die KMU-BIBLIOTHEK hat das neue Praxisbuch „ Nicht mehr zahlen. Besser zahlen. “ von Andreas Streckenbach und Harald de Vries veröffentlicht. Der Leitfaden richtet sich an Unternehmer, Geschäftsführer, Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen, die Vergütung nicht ausschließlich als klassische Lohnabrechnung betrachten, sondern als strategisches Instrument für Mitarbeiterbindung, Arbeitgeberattraktivität und Unternehmensplanung einordnen möchten.Mit dem neuen Titel erweitert die KMU-BIBLIOTHEK ihr Angebot an praxisorientierten Unternehmerpublikationen um ein Thema, das für viele mittelständische Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnt: die strukturierte Gestaltung von Vergütung, Benefits, Nettolohnoptimierung und betrieblichen Versorgungslösungen.Viele Unternehmen stehen derzeit unter erheblichem Druck. Fachkräfte fehlen, Mitarbeitende erwarten mehr finanzielle Sicherheit, Löhne steigen, und gleichzeitig lässt sich die Liquidität eines Unternehmens nicht beliebig ausweiten. In dieser Situation wird häufig zuerst über Bruttolohnerhöhungen gesprochen. Das Buch zeigt, warum dieser Ansatz zwar naheliegend, aber nicht immer die wirtschaftlich sinnvollste oder wirksamste Lösung ist.„Nicht mehr zahlen. Besser zahlen.“ erläutert, wie Unternehmer vorhandene Vergütungsbudgets intelligenter strukturieren können. Im Mittelpunkt stehen dabei Nettolohnoptimierung, Benefits, Mitarbeiterbindung und die pauschaldotierte Unterstützungskasse. Das Buch zeigt, wie diese Instrumente eingeordnet, geprüft, vorbereitet und mit steuerlichen, rechtlichen sowie fachlichen Beratern besprochen werden können.„Viele Unternehmer wollen gute Mitarbeitende halten und neue Fachkräfte gewinnen. Häufig wird dann sofort über mehr Brutto gesprochen“, sagt Harald de Vries, Mitautor des Buches und CEO von KMU.NETWORK . „Der Leitfaden soll zeigen, dass Vergütung breiter gedacht werden kann. Es geht nicht um einfache Tricks, sondern um eine bessere Struktur, klare Prüfung und eine Vergütungslogik, die zu Unternehmen und Mitarbeitenden passt.“Bruttolohnerhöhungen sind nicht immer die einzige AntwortEin wesentlicher Ausgangspunkt des Buches ist die Frage, wie Unternehmen Vergütung gestalten können, ohne Personalkosten reflexartig und dauerhaft zu erhöhen. Bruttolohnerhöhungen können in vielen Fällen notwendig und berechtigt sein. Gleichzeitig führen sie häufig dazu, dass auf Unternehmensseite hohe zusätzliche Kosten entstehen, während beim Mitarbeitenden nur ein Teil der Erhöhung tatsächlich als Nettoeffekt ankommt.Das Buch erläutert deshalb, warum Unternehmer ihre Vergütungsstruktur nicht nur aus Sicht des Bruttolohns betrachten sollten. Entscheidend ist, welche Wirkung eine Vergütungsmaßnahme tatsächlich erzielt: beim Mitarbeitenden, im Unternehmen, in der Liquiditätsplanung, in der Mitarbeiterbindung und in der Positionierung als Arbeitgeber.Der Leitfaden stellt dabei nicht die These auf, dass Bruttolohnerhöhungen grundsätzlich falsch sind. Vielmehr zeigt er, dass sie nicht automatisch die einzige oder beste Antwort sein müssen. In vielen Unternehmen lohnt es sich, vorhandene Vergütungsbausteine, steuerlich relevante Gestaltungsmöglichkeiten, Benefits und Versorgungslösungen systematisch zu prüfen.Vergütung als Bestandteil von Führung, Bindung und LiquiditätsplanungDas Buch ordnet Vergütung ausdrücklich als strategisches Thema ein. Vergütung ist mehr als monatliche Lohnabrechnung. Sie berührt Führung, Mitarbeiterbindung, Liquiditätsplanung, Arbeitgeberpositionierung, Steuerlogik, Versorgung und Unternehmensentwicklung.Diese Perspektive ist insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen relevant. Große Unternehmen verfügen häufig über eigene HR-Abteilungen, Vergütungsexperten, betriebliche Versorgungssysteme und spezialisierte Beraterstrukturen. KMU müssen solche Entscheidungen oft deutlich pragmatischer treffen. Gleichzeitig stehen sie im Wettbewerb um Fachkräfte, qualifizierte Mitarbeitende und loyale Teams.Der Leitfaden zeigt, wie Unternehmen Vergütung als Teil einer Gesamtarchitektur betrachten können. Dazu gehört die Frage, welche Mitarbeitergruppen besonders gebunden werden sollen, welche Vergütungsbausteine bereits bestehen, welche Benefits sinnvoll sind, welche Nettoeffekte entstehen können und welche Lösungen zur wirtschaftlichen Situation des Unternehmens passen.Eine solche Struktur kann dazu beitragen, Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität zu stärken, ohne ausschließlich auf höhere Fixkosten zu setzen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Modelle sauber geprüft, verständlich kommuniziert und korrekt dokumentiert werden.Nettolohnoptimierung als Baustein moderner VergütungsmodelleEin zentrales Thema des Buches ist die Nettolohnoptimierung. Dabei geht es um Vergütungsbausteine, die für Mitarbeitende einen spürbaren Nutzen erzeugen können, während Unternehmen ihre Kostenstruktur im Blick behalten.Das Buch zeigt, dass Nettolohnoptimierung kein isolierter Einzeltrick sein sollte. Sie muss in die gesamte Vergütungsstrategie eingebettet werden. Unternehmen sollten prüfen, welche Bausteine rechtlich und steuerlich zulässig sind, welche Mitarbeitenden davon profitieren können, welche Dokumentationspflichten bestehen und wie die Vorteile intern kommuniziert werden.Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten kann die Frage des Nettoeffekts für Mitarbeitende eine erhebliche Rolle spielen. Gleichzeitig müssen Unternehmer darauf achten, dass alle Maßnahmen rechtssicher, steuerlich korrekt und organisatorisch umsetzbar sind.Der Leitfaden macht deshalb deutlich: Nettolohnoptimierung kann ein sinnvoller Baustein sein, wenn sie professionell vorbereitet und mit geeigneten Fachleuten abgestimmt wird. Sie ist jedoch kein Ersatz für arbeitsrechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Prüfung.Benefits mit System statt zufälliger ZusatzleistungenEin weiterer Schwerpunkt des Buches liegt auf Benefits. Viele Unternehmen bieten einzelne Zusatzleistungen an, etwa Gutscheine, Zuschüsse, Mobilitätslösungen, Gesundheitsleistungen, Weiterbildung, Sachbezüge oder andere Vorteile. Solche Maßnahmen können attraktiv sein, verlieren aber häufig an Wirkung, wenn sie nicht in eine klare Strategie eingebunden sind.Das Buch zeigt, dass Benefits nicht automatisch Mitarbeiterbindung erzeugen. Entscheidend ist, ob sie zur Belegschaft, zur Unternehmenskultur, zur wirtschaftlichen Situation und zur Kommunikation des Unternehmens passen. Ein Benefit entfaltet seinen Wert erst dann vollständig, wenn Mitarbeitende ihn verstehen, nutzen und als relevanten Bestandteil der Arbeitgeberleistung wahrnehmen.Für Unternehmer bedeutet das: Es reicht nicht, einzelne Zusatzleistungen einzuführen. Sie sollten prüfen, welche Mitarbeitergruppen angesprochen werden sollen, welche Bedürfnisse bestehen, welche Bausteine wirtschaftlich tragfähig sind und wie die Vorteile in ein nachvollziehbares Vergütungsmodell integriert werden können.Ein junges Team kann andere Anforderungen haben als ein Produktionsbetrieb mit langjährigen Fachkräften. Ein Unternehmen mit hohem Fachkräftemangel muss anders argumentieren als ein Unternehmen mit stabiler Belegschaft. Ein Unternehmen mit Schichtbetrieb benötigt möglicherweise andere Lösungen als ein digitaler Dienstleister oder ein wachsendes Beratungsunternehmen.Der Leitfaden hilft Unternehmern, solche Unterschiede zu erkennen und Benefits nicht als lose Sammlung einzelner Extras, sondern als Teil einer strukturierten Vergütungsstrategie zu betrachten.Pauschaldotierte Unterstützungskasse als prüfungsbedürftiges InstrumentEin weiterer wichtiger Bestandteil des Buches ist die pauschaldotierte Unterstützungskasse. Der Leitfaden ordnet sie als mögliches strategisches Instrument ein, das Unternehmer im Zusammenhang mit Vergütung, Versorgung, Finanzierung, Liquidität und steuerlichen Rahmenbedingungen prüfen können.Dabei legt das Buch ausdrücklich Wert auf Seriosität. Eine pauschaldotierte Unterstützungskasse kann für bestimmte Unternehmen interessant sein. Sie ist jedoch kein Selbstläufer und nicht für jedes Unternehmen geeignet. Sie muss wirtschaftlich, rechtlich, steuerlich und organisatorisch geprüft werden.Das Buch macht deutlich, dass Unternehmer bei solchen Themen nicht allein aufgrund allgemeiner Versprechen entscheiden sollten. Erforderlich sind eine sorgfältige Analyse, die Einbindung von Steuerberatern, Rechtsberatern und spezialisierten Fachleuten sowie eine klare Dokumentation.„Vergütungs- und Versorgungslösungen müssen fachlich sauber aufgesetzt werden“, sagt Andreas Streckenbach, Mitautor des Buches. „Gerade bei komplexeren Modellen wie der pauschaldotierten Unterstützungskasse geht es nicht um schnelle Verkaufsargumente, sondern um Prüfung, Struktur, Umsetzung und langfristige Tragfähigkeit.“Umsetzung entscheidet über den tatsächlichen NutzenViele Vergütungsmodelle scheitern nicht an der Idee, sondern an der Umsetzung. Ein Benefit wird eingeführt, aber nicht erklärt. Ein Nettoeffekt wird theoretisch geplant, aber nicht sauber dokumentiert. Eine Versorgungslösung wird diskutiert, aber rechtliche und steuerliche Fragen werden zu spät geklärt. Ein Vergütungsbaustein passt nicht zur Belegschaft oder wird von Mitarbeitenden nicht verstanden.Das Buch zeigt deshalb, dass erfolgreiche Vergütungsoptimierung mehrere Ebenen braucht: eine klare Zielsetzung, die richtige Auswahl der Bausteine, fachliche Prüfung, saubere Dokumentation, verständliche Kommunikation und regelmäßige Kontrolle.Unternehmer sollten nicht nur fragen, welche Vergütungsmodelle möglich sind. Sie sollten auch prüfen, welche Modelle zu ihrer Organisation passen, welche internen Prozesse erforderlich sind, welche Unterlagen benötigt werden und wie Mitarbeitende den tatsächlichen Nutzen erkennen können.Der Leitfaden behandelt deshalb nicht nur einzelne Instrumente, sondern auch deren Einbettung in die Unternehmensplanung. Dazu gehören Liquidität, Mitarbeiterbindung, Fachkräftesicherung, Arbeitgeberattraktivität, steuerliche Rahmenbedingungen, rechtliche Prüfung und praktische Umsetzung.KMU.NETWORK unterstützt bei Einordnung und Zugang zu ExpertenNeben dem Buch positioniert sich KMU.NETWORK als Ansprechpartner für Unternehmer, die Vergütungsstruktur, Nettolohnoptimierung, Benefits, Mitarbeiterbindung und pauschaldotierte Unterstützungskasse nicht nur theoretisch verstehen, sondern praktisch prüfen möchten.KMU.NETWORK unterstützt Unternehmen bei der Einordnung der Ausgangssituation, bei der Strukturierung möglicher Lösungsansätze und beim Zugang zu ausgewählten Experten für steuerliche, rechtliche und fachliche Prüfung. Dabei geht es nicht um pauschale Versprechen, sondern um eine geordnete Erststruktur.Im Mittelpunkt stehen Fragen wie: Welche Mitarbeitergruppen sollen gebunden werden? Welche Vergütungsbausteine bestehen bereits? Wo könnten Nettoeffekte entstehen? Welche Benefits passen zur Belegschaft? Ist eine pauschaldotierte Unterstützungskasse grundsätzlich prüfenswert? Welche Unterlagen werden benötigt? Welche Fachberater sollten eingebunden werden? Welche steuerlichen, rechtlichen und organisatorischen Fragen müssen geklärt werden?Gerade für KMU ist diese Unterstützung relevant, weil Vergütungsentscheidungen häufig unmittelbar von der Geschäftsführung getroffen werden. Gleichzeitig sind die Themen fachlich anspruchsvoll und berühren Steuerrecht, Arbeitsrecht, Sozialversicherung, Liquiditätsplanung, Kommunikation und Personalstrategie.KMU.NETWORK versteht sich in diesem Zusammenhang als Strukturierungspartner, der Unternehmern hilft, die nächsten Schritte vorzubereiten und geeignete Ansprechpartner einzubinden.1:1-Workshop-Bonus für KäuferKäufer des Buches erhalten zusätzlich die Möglichkeit zu einem persönlichen 1:1-Workshop. In diesem Gespräch kann die konkrete Unternehmenssituation eingeordnet werden. Im Mittelpunkt stehen unter anderem bestehende Vergütungsbausteine, Mitarbeiterbindung, mögliche Nettoeffekte, Benefits, typische Kostentreiber, Fachberater, Unterlagen und notwendige Entscheidungen.Der Workshop kann Unternehmern helfen, einen ersten Überblick über die eigene Vergütungsstruktur zu gewinnen. Dabei kann geprüft werden, welche Mitarbeitergruppen besonders relevant sind, welche Bausteine bereits genutzt werden, wo mögliche Potenziale liegen und ob eine pauschaldotierte Unterstützungskasse oder andere Programme grundsätzlich weiter geprüft werden sollten.Der Workshop dient der Orientierung und Vorbereitung. Er ersetzt keine Steuer- oder Rechtsberatung und enthält keine pauschale Zusage, dass bestimmte Modelle für das jeweilige Unternehmen geeignet sind. Vielmehr soll er Unternehmern helfen, die richtigen Fragen zu stellen und die weitere Prüfung sinnvoll vorzubereiten.Kein Ersatz für Steuer- und RechtsberatungDas Buch stellt ausdrücklich klar, dass Nettolohnoptimierung, Benefits und Unterstützungskassen mit Steuerberatern, Rechtsberatern und spezialisierten Fachleuten geprüft werden müssen. Diese Klarstellung ist wesentlich, weil Vergütungsmodelle rechtliche, steuerliche, sozialversicherungsrechtliche und organisatorische Auswirkungen haben können.Seriöse Vergütungsoptimierung beginnt nicht mit einem pauschalen Versprechen, sondern mit einer belastbaren Prüfung. Unternehmer müssen verstehen, welche Möglichkeiten bestehen, welche Voraussetzungen gelten, welche Dokumentation notwendig ist, wie Mitarbeitende eingebunden werden und welche Risiken vermieden werden müssen.Der Leitfaden liefert dafür eine strukturierte Grundlage. Er hilft Unternehmern, das Thema einzuordnen und Gespräche mit Fachberatern besser vorzubereiten. Die konkrete Umsetzung sollte immer unter Einbindung geeigneter Experten erfolgen.Für wen das Buch besonders relevant ist„Nicht mehr zahlen. Besser zahlen.“ richtet sich an Unternehmer, Geschäftsführer, Selbstständige und KMU, die Mitarbeitende halten, Arbeitgeberattraktivität stärken und Vergütung klüger strukturieren möchten.Besonders relevant ist das Buch für Unternehmen, die unter Fachkräftedruck stehen, steigende Personalkosten spüren, neue Mitarbeitende gewinnen möchten, bestehende Vergütungssysteme überprüfen wollen oder eine pauschaldotierte Unterstützungskasse erstmals fachlich einordnen möchten.Es richtet sich außerdem an Unternehmer, die nicht jeden Mitarbeiterwunsch automatisch mit einer Bruttolohnerhöhung beantworten wollen, sondern verstehen möchten, welche alternativen oder ergänzenden Vergütungsbausteine es geben kann und wie diese professionell geprüft werden sollten.Das Buch spricht damit vor allem Unternehmer an, die Vergütung als strategischen Bestandteil von Führung, Bindung, Liquidität und Unternehmensentwicklung verstehen möchten.Verfügbarkeit„Nicht mehr zahlen. Besser zahlen.“ von Andreas Streckenbach und Harald de Vries ist ab sofort in und über die KMU-BIBLIOTHEK erhältlich.Buchinformationen und Bezug:Informationen zum KMU.NETWORK:Über die AutorenAndreas Streckenbach und Harald de Vries verbinden den Blick auf Vergütung, Unternehmensfinanzierung, Mitarbeiterbindung und praktikable Umsetzung. Der Anspruch des Buches ist es, komplexe Modelle so zu erklären, dass Unternehmer sie verstehen, prüfen und mit Fachberatern sinnvoll einordnen und umsetzen können.Über die KMU-BIBLIOTHEKDie KMU-BIBLIOTHEK ist eine Wissensplattform für Unternehmerinnen, Unternehmer und Entscheider im Mittelstand. Sie bietet praxisnahe Informationen, Bücher, Arbeitshilfen und Orientierung zu Themen wie Finanzierung, Fördermitteln, Unternehmensentwicklung, Marketing, Digitalisierung, Compliance, Mitarbeiterbindung und Wachstum. Ziel ist es, komplexe unternehmerische Themen verständlich aufzubereiten und für bessere Entscheidungen im Unternehmensalltag nutzbar zu machen.Über KMU.NETWORKKMU.NETWORK unterstützt Unternehmer, Selbstständige und kleine sowie mittlere Unternehmen bei Finanzierung, Fördermitteln, Vergütungsstruktur, Mitarbeiterbindung, Wachstum und unternehmerischer Positionierung. Im Bereich Nettolohnoptimierung, Benefits und Unterstützungskasse hilft das Netzwerk bei der Einordnung der Ausgangssituation, bei der Strukturierung möglicher Lösungen und beim Zugang zu ausgewählten Experten für steuerliche, rechtliche und fachliche Prüfung.PressekontaktKMU.NETWORKPresse / RedaktionE-Mail: info(@)kmu.networkWebsite: https://kmu.network Buchinformationen: https://kmu-bibliothek.com/nicht-mehr-zahlen-besser-zahlen

Nicht mehr zahlen. Besser zahlen: Nettolohnoptimierung und Benefits für KMU

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