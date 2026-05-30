La Gobernadora Hochul Destaca las Nuevas Leyes para Proteger a los Neoyorquinos y Oponerse a los Abusos del ICE

La gobernadora Kathy Hochul se reunió hoy con defensores de los inmigrantes, líderes religiosos, educadores y neoyorquinos afectados por la aplicación agresiva de la ley federal de inmigración para destacar las nuevas protecciones incluidas en su presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2027. Estas nuevas leyes permitirán que las fuerzas del orden locales se centren en mantener la seguridad de nuestras comunidades en lugar de hacer el trabajo de ICE, protegerán lugares sensibles de la aplicación de la ley de inmigración civil y responsabilizarán a los agentes federales por violar la Constitución.

“Hoy me reuní con neoyorquinos afectados por las acciones crueles y peligrosas de ICE. Este abuso de poder es inaceptable y jamás se tolerará en este estado”, dijo la gobernadora Hochul. “Con nuevas medidas de control para ICE, hemos establecido un plan para proteger a nuestros vecinos, nuestras comunidades y los derechos constitucionales de todos los neoyorquinos”.

Las medidas incluidas en el presupuesto aprobado se basan en las propuestas presentadas previamente por la gobernadora para proteger a los neoyorquinos ante una escalada sin precedentes en la aplicación agresiva de la ley federal de inmigración.

Ley “Policías Locales, Delitos Locales”

Prohíbe a los gobiernos locales, la policía estatal y local, y los servicios penitenciarios estatales y locales celebrar acuerdos 287(g) o acuerdos similares con el gobierno federal que permitan el uso de personal e instalaciones policiales estatales y locales para fines de aplicación de la ley de inmigración civil. Los gobiernos locales también tendrían prohibido pagar o contribuir de cualquier otra forma a los costos relacionados con la construcción, propiedad u operación de un centro de detención de inmigrantes. Asimismo, tendrían prohibido modificar la zonificación para permitir la construcción o el uso de edificios como centros de detención de inmigrantes sin la participación pública.

Prohíbe el uso de mascarillas a las fuerzas del orden

Prohíbe a los agentes estatales, locales y federales usar cubrebocas al interactuar con el público. Esto excluye el equipo táctico necesario, las gafas de sol y las mascarillas médicas de la definición de cubrebocas. La violación intencional de esta ley constituiría una infracción, y las violaciones intencionales posteriores serían un delito menor.

Responsabiliza a las fuerzas del orden federales por violaciones constitucionales

Actualmente, los neoyorquinos pueden demandar a funcionarios estatales y locales por la violación de sus derechos constitucionales bajo la ley federal de derechos civiles, pero las acciones contra funcionarios federales son mucho más limitadas bajo la ley federal. Esta ley establecería una ley estatal bajo la cual los neoyorquinos podrían presentar una demanda contra funcionarios federales, estatales y locales por la violación de sus derechos constitucionales.

Salvaguardas en las interacciones con empleados públicos

Prohíbe el uso de agencias civiles estatales y locales, así como de recursos de escuelas públicas, incluyendo el tiempo de sus empleados, para actividades de control migratorio civil. Esto incluye la prohibición de interrogar o investigar a personas únicamente con fines migratorios civiles, a menos que lo exija una orden judicial federal o la ley. También prohíbe a los funcionarios divulgar información personal a las autoridades de inmigración, concederles acceso a áreas restringidas de instalaciones públicas o utilizar a agentes de inmigración como intérpretes. Asimismo, prohíbe la liberación o el traslado de un estudiante a custodia migratoria, incluso si uno de sus padres ha sido detenido, a menos que lo ordene específicamente una orden judicial.

Impide el acceso de las autoridades de inmigración a lugares sensibles

Prohíbe a todos los empleados civiles estatales, locales y escolares (incluidas las instituciones de educación superior y primaria/secundaria) permitir el acceso a cualquier área no pública de una instalación estatal o administrada por el estado a las autoridades de inmigración sin una orden judicial. Esto significa que ninguna instalación estatal o municipal, incluidas las residencias estudiantiles, parques, guarderías, preescolares, hospitales, escuelas, residencias universitarias, centros de salud, centros comunitarios y albergues, puede otorgar ni facilitar el acceso a ninguna área no pública de sus instalaciones a las autoridades de inmigración sin una orden judicial. También protege contra la intimidación e interferencia electoral en los centros de votación al negar el acceso de las autoridades de inmigración a dichos lugares sin una orden judicial, y faculta a las instalaciones privadas o administradas por el sector privado, incluidos hospitales, guarderías, escuelas, residencias estudiantiles y lugares de culto, para hacer lo mismo.

Protege el derecho de todo estudiante a la educación pública gratuita

Garantiza que los estudiantes inmigrantes puedan acceder a la educación, codificando el derecho a una educación pública gratuita independientemente de su estatus migratorio. Prohíbe diversas prácticas, en particular las relacionadas con la recopilación y divulgación de datos sobre el estatus migratorio, que podrían coartar el ejercicio de ese derecho por parte de los estudiantes indocumentados.

El senador estatal Zellnor Myrie dijo: “Los neoyorquinos se enfrentan a amenazas sin precedentes por parte de un gobierno federal que ha demostrado poco respeto por nuestros derechos y la Constitución. Con estas medidas, estamos actuando para proteger a nuestras comunidades y los derechos civiles por los que generaciones enteras han luchado y dado su vida. El plan integral de Nueva York impedirá que los funcionarios locales implementen la política migratoria federal, protegerá las escuelas y otros lugares sensibles, y brindará a los neoyorquinos un recurso efectivo si los agentes del gobierno violan sus derechos. Agradezco a mis colegas y a la gobernadora Hochul por convertir a nuestro estado en un líder en la respuesta a estas amenazas nacionales. Y a nuestras comunidades inmigrantes y a todos los neoyorquinos del estado: manténganse fuertes. Su gobierno siempre los respaldará”.

La asambleísta Karines Reyes dijo: “El triunfo de hoy es la culminación de años de ardua labor de defensa. Desde poner fin a la colusión formal mediante los acuerdos 287(g) como parte de mi Ley Nueva York para Todos, prohibir la detención de agentes del ICE en cárceles locales, preservar la dignidad de todas las personas, revelar la identidad de los agentes y proteger nuestros lugares estratégicos, cada elemento de este paquete es una declaración contundente de que Nueva York se niega a ser cómplice de la campaña de miedo del gobierno federal. Me enorgullece ver estas salvaguardias convertidas en ley, pero la colusión formal nunca fue la única forma de colusión. Espero seguir trabajando con defensores, colegas y la Gobernadora para mejorar aún más la protección de los inmigrantes, porque nadie debería tener que elegir entre su seguridad y su supervivencia simplemente por el lugar donde nació, y no descansaremos hasta que todos los neoyorquinos puedan vivir sin ese miedo”.

El presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, Murad Awawdeh, dijo: “Todas las familias neoyorquinas merecen vivir en seguridad, sin temor a que los recursos estatales se utilicen en su contra para cumplir con la agenda de deportación de Trump. Al poner fin a los acuerdos 287(g) e IGSA, y prohibir la colaboración con ICE en escuelas, agencias estatales y locales, miles de familias neoyorquinas estarán a salvo de la detención y la deportación. Estas importantes protecciones se lograron gracias a la incansable labor de los inmigrantes neoyorquinos que defendieron sus derechos a pesar de las amenazas sin precedentes contra sus familias. Felicitamos a la Gobernadora y a la Legislatura por aprobar este paquete y por crear nuevas y significativas protecciones para los inmigrantes neoyorquinos”.

La codirectora ejecutiva de Make the Road New York, Natalia Aristizabal, dijo: “El gobierno federal está atacando y aterrorizando a los inmigrantes, separando a madres de sus hijos y secuestrando a nuestros seres queridos a plena luz del día. Pero Nueva York se caracteriza, y siempre se ha caracterizado, por la vitalidad de nuestras comunidades, y nos negamos a permanecer impasibles como si no hubiera nada que hacer. Nuestros miembros han dedicado el último año a organizarse, abogar, salir a las calles y a los pasillos de Albany para impulsar legislación que proteja a nuestras comunidades, porque nuestras familias están en peligro. Gracias a los defensores del Senado y la Asamblea estatales, que nos apoyaron en todo momento, y a la gobernadora Hochul, por promulgar esta ley”.

La presidenta de la Asociación de Abogados Hispanos de Long Island, Maribel Gómez, dijo: “La gobernadora Hochul ha demostrado un compromiso inquebrantable con las comunidades inmigrantes de Nueva York al mantenerse firme y garantizar que la Ley de Policías Locales contra los Delitos Locales siga siendo un componente fundamental del presupuesto estatal. Ella comprende que cuando las familias inmigrantes se sienten seguras al denunciar delitos y colaborar con las fuerzas del orden, nuestras comunidades son más fuertes y seguras para todos”.

La directora ejecutiva de la Red Internacional para las Escuelas Públicas, Lara Evangelista, dijo: “Como directora ejecutiva de la Red Internacional para las Escuelas Públicas, me complace que las propuestas de la gobernadora Hochul incluyan sólidas protecciones que garantizarán que todos los niños de K-12 puedan participar de forma segura en un sistema de educación pública gratuito, acogedor, multilingüe y de alta calidad. Estas protecciones son un reflejo del compromiso de larga data de la gobernadora y del estado de Nueva York de defender el derecho de todos los estudiantes, especialmente de los jóvenes inmigrantes y refugiados, a aprender y prosperar en entornos escolares que les brinden apoyo. Nuestros estudiantes tienen mucho que aportar al estado de Nueva York, como ya lo han hecho muchos de nuestros exalumnos durante los últimos 40 años. Agradecemos a la gobernadora y a quienes promueven estas propuestas, que garantizarán que estos derechos se consagren en la legislación estatal”.

Arlen Benjamin-Gomez, Directora Ejecutiva de Education Trust-New York, dijo: “EdTrust-New York aplaude el liderazgo de la Gobernadora Hochul al promover protecciones para los estudiantes indocumentados y defiende el derecho de cada niño a recibir una educación pública en todo el estado de Nueva York. La propuesta de la Gobernadora incorpora elementos clave de la legislación (S8597/A10021), la cual es impulsada por Shelley Mayer y la Asambleísta Catalina Cruz. En conjunto, estas propuestas demuestran que Nueva York está lista para actuar en un momento crítico a fin de fortalecer las protecciones y asegurar que las escuelas sigan siendo lugares seguros y de apoyo para el aprendizaje, incluso mientras otros estados socavan el acceso de los estudiantes inmigrantes a la educación”.

El Dr. Shawn K. Wightman, Superintendente del Distrito Escolar Roosevelt Union Free, dijo: “Nuestras escuelas son más que simples lugares de instrucción; son espacios de seguridad, estabilidad, confianza, sentido de pertenencia y esperanza. Sin embargo, cuando las familias viven con miedo, ese temor no se queda en casa: entra en nuestras aulas. Afecta la asistencia, la concentración, la salud mental y la capacidad de un niño para ser, simplemente, un niño. Ningún estudiante en Roosevelt —ni ningún estudiante en ningún lugar del estado de Nueva York— debería sentir jamás que asistir a la escuela pone a su familia en riesgo de separación o de vivir con miedo. Gracias, Gobernadora Hochul, por priorizar la seguridad de nuestros estudiantes en todo el estado. Las medidas adoptadas hoy enviarán un mensaje claro a los estudiantes y a sus familias: pueden respirar un poco más tranquilos al saber que cuentan con una Gobernadora que lucha por ellos”.

Adama Bah, Directora Ejecutiva de Afrikana, dijo: “Apoyo estas protecciones porque he sido testigo directo del miedo, la incertidumbre y las barreras que muchas familias inmigrantes —especialmente las familias inmigrantes negras— enfrentan a diario. Se trata de nuestros vecinos, padres, trabajadores y niños que simplemente desean tener la oportunidad de vivir con dignidad, acceder a servicios y construir un futuro mejor. Agradezco a la Gobernadora Hochul su liderazgo y su compromiso de proteger a los neoyorquinos durante estos tiempos difíciles. Al proteger los derechos, la humanidad y el acceso a las oportunidades de las personas, fortalecemos los valores mismos que hacen de Nueva York un hogar para tantos”.

El reverendo Kirsten John Foy, presidente y fundador de Arc of Justice, dijo: “Quiero agradecer a la gobernadora Hochul por su liderazgo inquebrantable y firme en la protección de nuestras familias, vecinos y amigos inmigrantes frente a los abusos insidiosos del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional. Este conjunto de reformas, tanto en su espíritu como en su letra, defiende y reafirma la dignidad y la protección constitucional que se le otorga a todo neoyorquino, independientemente de su estatus migratorio. La gobernadora Hochul, la líder Stewart-Cousins y el presidente Heastie mantienen su compromiso de ejercer vigilancia y diligencia para proteger a los neoyorquinos inmigrantes con toda la firmeza que sea necesaria; y todo Nueva York se lo agradece”.