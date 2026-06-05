KMU-BIBLIOTHEK veröffentlicht neuen Factoring-Leitfaden für KMU und Startups

Cash statt Warten Der praxisnahe Factoring-Leitfaden für KMU und Startups in der DACH-Region Factoring setzt dort an, wo viele Unternehmen Schmerzen haben: Leistungen sind erbracht, Rechnungen gestellt, aber das Geld kommt erst spät. Aus Forderungen wird schneller Cash. Offene Rechnungen sind gebundenes Kapital. Das Buch zeigt, warum Forderungsmanagement mehr ist als Mahnen und wie Factoring operative Prozesse entlasten kann. Full-Service, Inhouse, echtes oder unechtes Factoring: Entscheidend ist, welche Variante zu Kunden, Margen, Zahlungszielen und Rechnungsvolumen passt. Wer wächst, braucht Vorfinanzierung. Factoring kann helfen, Material, Personal, Marketing oder neue Aufträge zu stemmen, ohne auf jede Zahlung warten zu müssen.

„Cash statt Warten“ von Alexandre Ehrath und Harald de Vries erläutert, wie kleine und mittlere Unternehmen offene Forderungen prüfen und Factoring einordnen.

Viele Unternehmen haben gute Umsätze und trotzdem zu wenig Liquidität. Das liegt oft nicht am Geschäftsmodell, sondern an offenen Forderungen und langen Zahlungszielen. Factoring kann dort ansetzen.” — Alexandre Ehrath - Factoring-Experte

BERLIN, BRANDENBURG, GERMANY, June 5, 2026 / EINPresswire.com / -- Die KMU-BIBLIOTHEK hat den neuen Praxisleitfaden „ Cash statt Warten - Factoring-Leitfaden für KMU und Startups“ von Alexandre Ehrath und Harald de Vries veröffentlicht. Das Buch richtet sich an Unternehmer, Geschäftsführer, kleine und mittlere Unternehmen sowie Startups in der DACH-Region, die offene Forderungen, längere Zahlungsziele und die daraus entstehenden Liquiditätseffekte besser verstehen und strukturierter steuern möchten.Mit dem neuen Titel erweitert die KMU-BIBLIOTHEK ihr Angebot an praxisorientierten Unternehmerpublikationen um ein Thema, das für viele Unternehmen im Tagesgeschäft eine hohe wirtschaftliche Relevanz hat: den Umgang mit offenen Rechnungen, Forderungsmanagement, Zahlungszielen und der möglichen Nutzung von Factoring als Liquiditätsinstrument.Der Leitfaden zeigt, wie Factoring grundsätzlich funktioniert, welche Varianten es gibt, welche Voraussetzungen Anbieter prüfen und welche Fragen Unternehmer vor einer Entscheidung klären sollten. Ziel des Buches ist es, Unternehmern eine bessere Entscheidungsgrundlage zu geben, wenn sie prüfen möchten, ob Factoring, Vorfinanzierung oder eine andere Liquiditätslösung für ihr Unternehmen sinnvoll sein kann.Viele Unternehmen weisen gute Umsätze und volle Auftragsbücher aus, geraten aber dennoch unter Liquiditätsdruck, weil Forderungen erst nach 30, 60 oder 90 Tagen bezahlt werden. In dieser Zeit müssen laufende Kosten wie Löhne, Material, Miete, Lieferanten, Steuern, Marketing und neue Aufträge finanziert werden. Genau an dieser Schnittstelle setzt der neue Leitfaden an.„Factoring wird in vielen Unternehmen noch immer zu spät oder zu einseitig betrachtet“, sagt Harald de Vries, Mitautor des Buches und CEO von KMU.NETWORK . „Der Leitfaden soll Unternehmern helfen, offene Forderungen nicht nur als Verwaltungsposition zu sehen, sondern als Teil ihrer Liquiditäts- und Wachstumsplanung. Entscheidend ist nicht, ob Factoring abstrakt gut oder schlecht ist. Entscheidend ist, ob es zur Kundenstruktur, zu den Margen, zu den Zahlungszielen, zum Rechnungsvolumen und zur Unternehmenssituation passt.“Factoring als Liquiditätsinstrument verständlich erklärtDas Buch erklärt Factoring nicht als pauschale Lösung, sondern als Finanzierungsinstrument, das unter bestimmten Voraussetzungen dazu beitragen kann, Liquidität planbarer zu machen. Dabei geht es um den Verkauf oder die Vorfinanzierung offener Forderungen und um die Frage, wie Unternehmen schneller über Geld verfügen können, das ihnen aufgrund bereits erbrachter Leistungen zusteht.Der Leitfaden macht deutlich, dass Factoring mehrere Funktionen erfüllen kann. Dazu gehören die Beschleunigung von Liquidität, die professionelle Steuerung offener Forderungen, die Entlastung im Forderungsmanagement, die bessere Planbarkeit von Zahlungsströmen und die operative Unterstützung von Wachstum.Für Unternehmen mit längeren Zahlungszielen kann Factoring insbesondere dann relevant werden, wenn laufende Verpflichtungen erfüllt, neue Aufträge vorfinanziert, saisonale Schwankungen überbrückt oder wachstumsbedingte Liquiditätslücken geschlossen werden müssen. Das Buch ordnet diese Situationen praxisnah ein und zeigt, welche wirtschaftlichen und organisatorischen Fragen vor einer Entscheidung geprüft werden sollten.Der Leitfaden richtet sich ausdrücklich nicht nur an Unternehmen in schwierigen Situationen. Er behandelt Factoring auch als mögliches Wachstumsinstrument für Unternehmen, die gute Aufträge haben, aber durch lange Zahlungsziele oder hohe offene Forderungen in ihrer Entwicklung gebremst werden.Unterschiedliche Factoring-Modelle im ÜberblickEin Schwerpunkt des Buches liegt auf den verschiedenen Factoring-Varianten. Der Leitfaden erläutert unter anderem Full-Service-Factoring, Inhouse-Factoring, echtes Factoring und unechtes Factoring. Diese Unterscheidungen sind für Unternehmer wichtig, weil sich die Modelle hinsichtlich Kosten, Risikoübernahme, Debitorenmanagement, Kundenkommunikation, vertraglicher Ausgestaltung und operativer Wirkung unterscheiden können.Full-Service-Factoring kann beispielsweise zusätzlich zum Liquiditätseffekt auch das Debitorenmanagement und Mahnwesen stärker einbeziehen. Inhouse-Factoring kann mehr Abläufe im Unternehmen belassen. Echtes und unechtes Factoring unterscheiden sich unter anderem in der Frage, wie Ausfallrisiken behandelt werden. Welche Variante geeignet ist, hängt wesentlich von der konkreten Unternehmenssituation ab.Der Leitfaden zeigt deshalb, dass Factoring nicht als Einheitsprodukt verstanden werden sollte. Unternehmer sollten nicht nur auf einzelne Kostensätze achten, sondern auf den Gesamtzusammenhang: Branche, Kundenstruktur, Rechnungsqualität, Zahlungsziele, Bonität, Forderungsvolumen, Margen, Vertragsbedingungen und Kommunikation mit den eigenen Kunden.Diese Einordnung ist wichtig, weil eine ungeeignete Factoring-Lösung operative Schwierigkeiten verursachen kann. Umgekehrt kann eine passende Lösung dazu beitragen, Liquidität zu beschleunigen, Forderungsprozesse professioneller zu organisieren und unternehmerischen Handlungsspielraum zu erweitern.Vorbereitung als entscheidender FaktorEin weiterer Schwerpunkt des Buches liegt auf der Vorbereitung. Factoring-Anbieter prüfen nicht nur den Liquiditätsbedarf eines Unternehmens. Sie betrachten unter anderem die Debitorenstruktur, die Qualität der Rechnungen, die Bonität, die Branche, die Vertragsbeziehungen, das Rechnungsvolumen, die Zahlungsziele und die Nachvollziehbarkeit der Forderungen.Der Leitfaden zeigt, welche Informationen Unternehmer vor einer Factoring-Prüfung zusammentragen sollten. Dazu gehören typischerweise offene Forderungen, Debitorenlisten, Zahlungsziele, wiederkehrende Kundenbeziehungen, durchschnittliche Rechnungsvolumen, Brancheninformationen, bestehende Verträge, Margenstruktur und Angaben zur eigenen Liquiditätssituation.Ohne diese Vorbereitung kann ein Factoring-Gespräch schnell unklar bleiben. Unternehmer wissen dann zwar, dass sie schneller Liquidität benötigen, können aber nicht präzise darstellen, welche Forderungen factorbar sein könnten, welche Kundenstruktur vorliegt und welche wirtschaftliche Wirkung eine Factoring-Lösung tatsächlich hätte.„Viele Unternehmer suchen nach einer schnellen Liquiditätsantwort, aber die Anbieter prüfen sehr konkrete Voraussetzungen“, sagt Alexandre Ehrath, Mitautor des Buches. „Wer seine Forderungsstruktur, seine Zahlungsziele, seine Rechnungsqualität und seine Kundenbasis kennt, geht deutlich besser vorbereitet in die Factoring-Prüfung.“KMU.NETWORK unterstützt bei Einordnung und UmsetzungNeben dem Buch positioniert sich KMU.NETWORK als Ansprechpartner für Unternehmen, die Factoring nicht nur theoretisch verstehen, sondern praktisch prüfen möchten. Das Netzwerk unterstützt Unternehmen bei der Einordnung ihrer Liquiditäts- und Forderungssituation, bei der Vorbereitung relevanter Unterlagen, bei der Auswahl geeigneter Factoring-Modelle und beim Zugang zu passenden Umsetzungspartnern.Dafür stehen ausgewählte Factoring-Experten bereit, die Unternehmen bei Prüfung, Anbieterlogik, Vertragsverständnis und nächsten Schritten begleiten können. Dabei geht es nicht um eine pauschale Empfehlung für Factoring, sondern um eine strukturierte Prüfung, ob und unter welchen Bedingungen Factoring für das jeweilige Unternehmen wirtschaftlich, organisatorisch und strategisch sinnvoll sein kann.Gerade für KMU und Startups ist diese Einordnung wichtig. Sie verfügen häufig nicht über eigene Finanzierungsabteilungen oder spezialisierte Treasury-Strukturen. Entscheidungen über Liquidität, Zahlungsziele, Forderungsmanagement und Finanzierung werden häufig direkt durch die Geschäftsführung getroffen. Der Leitfaden soll dazu beitragen, diese Entscheidungen besser vorzubereiten.Factoring im Kontext von Wachstum und VorfinanzierungViele Unternehmen verbinden Factoring noch immer mit Krisensituationen. Der neue Leitfaden ordnet das Instrument breiter ein. Factoring kann auch für Unternehmen relevant sein, die wachsen, größere Aufträge annehmen, neue Kunden gewinnen oder längere Zahlungsziele akzeptieren müssen.Wachstum verursacht häufig Vorfinanzierungsbedarf. Neue Aufträge müssen vorbereitet werden. Material muss eingekauft werden. Personal muss bezahlt werden. Produktion, Logistik, Dienstleistung, Projektmanagement oder Marketing müssen finanziert werden, bevor der Kunde bezahlt hat. Wenn Forderungen erst deutlich später eingehen, entsteht eine Finanzierungslücke.Der Leitfaden erläutert, wann Factoring helfen kann, solche Lücken zu überbrücken, und wann andere Instrumente möglicherweise besser geeignet sind. Dabei werden auch Grenzen und Risiken angesprochen. Factoring ist kein kostenloses Kapital, keine automatische Zusage und keine Lösung für jedes Geschäftsmodell. Es ist ein Instrument mit Kosten, Voraussetzungen, Vertragsregeln und operativen Auswirkungen.Gerade deshalb ist eine nüchterne Prüfung erforderlich. Unternehmer sollten wissen, wie Factoring-Kosten die Marge beeinflussen, wie Kunden auf die Einbindung eines Factors reagieren könnten, welche Vertragsbedingungen gelten und welche internen Prozesse angepasst werden müssen.1:1-Workshop-Bonus für KäuferKäufer des Buches erhalten zusätzlich die Möglichkeit zu einem persönlichen 1:1-Workshop. In diesem Gespräch kann die konkrete Unternehmenssituation eingeordnet werden. Im Mittelpunkt stehen Fragen wie: Wie hoch sind die offenen Forderungen? Welche Zahlungsziele belasten das Unternehmen? Welche Kundenstruktur liegt vor? Welche Rechnungsvolumen entstehen regelmäßig? Ist Factoring grundsätzlich prüfenswert? Oder wäre eine andere Liquiditätslösung geeigneter?Der Workshop kann unter anderem einen Liquiditäts-Check, eine erste Factoring-Eignung, eine Einordnung von Unterlagen und Anbieterlogik sowie Hinweise zu möglichen nächsten Schritten umfassen. Betrachtet werden dabei Forderungen, Zahlungsziele, Außenstände, Liquiditätsdruck, Umsatz, Kundenstruktur, Margen, Rechnungsvolumen und Branche.Der Workshop ersetzt keine verbindliche Anbieterzusage. Er dient der Orientierung, Vorbereitung und strukturierten Einschätzung. Unternehmer erhalten damit die Möglichkeit, die Inhalte des Buches auf ihre eigene Situation zu übertragen.Keine Factoring-Garantie, sondern bessere EntscheidungsgrundlageDer Leitfaden stellt klar, dass Factoring nicht garantiert werden kann. Anbieter prüfen Voraussetzungen, Debitoren, Rechnungsqualität, Bonität, Vertragsdetails und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Das Buch unterstützt Unternehmer dabei, diese Themen besser zu verstehen und sich gezielter auf eine mögliche Prüfung vorzubereiten.Diese Klarstellung ist wichtig, weil seriöse Factoring-Kommunikation realistisch bleiben muss. Nicht jede Forderung ist factorbar. Nicht jedes Geschäftsmodell eignet sich. Nicht jeder Anbieter passt zu jeder Branche. Nicht jedes Kostenmodell ist wirtschaftlich sinnvoll. Der Nutzen entsteht deshalb nicht durch ein pauschales Versprechen, sondern durch eine bessere Vorbereitung der Entscheidung.Für wen der Leitfaden besonders relevant ist„Cash statt Warten - Factoring-Leitfaden für KMU und Startups“ richtet sich an Unternehmer, Geschäftsführer, KMU und Startups, die regelmäßig Rechnungen an Geschäftskunden stellen, längere Zahlungsziele akzeptieren müssen oder durch offene Forderungen in ihrer Liquidität gebunden sind.Besonders relevant ist das Buch für Unternehmen mit B2B-Kunden, wiederkehrenden Rechnungen, wachsenden Auftragsbeständen, saisonalen Belastungen, langen Zahlungszielen, hohem Vorfinanzierungsbedarf oder dem Wunsch, Forderungsmanagement und Liquiditätsplanung professioneller miteinander zu verbinden.Der Leitfaden richtet sich außerdem an Unternehmer, die Factoring bisher vor allem als Notlösung verstanden haben und prüfen möchten, ob es auch als reguläres Finanzierungs- und Wachstumsinstrument sinnvoll sein kann.Verfügbarkeit„Cash statt Warten - Factoring-Leitfaden für KMU und Startups“ von Alexandre Ehrath und Harald de Vries ist ab sofort in und über die KMU-BIBLIOTHEK erhältlich.Buchinformationen und Bezug:Informationen zum KMU.NETWORK:Über die AutorenAlexandre Ehrath und Harald de Vries verbinden Finanzierungspraxis, unternehmerisches Denken und den Blick auf Liquiditätsinstrumente, die für KMU und Startups in der DACH-Region relevant sind. Der Leitfaden ist für Unternehmer geschrieben, die offene Forderungen nicht nur verwalten, sondern als möglichen Finanzierungshebel verstehen und fachlich fundierter prüfen möchten.Über KMU.NETWORKKMU.NETWORK unterstützt Unternehmer, Selbstständige, Startups sowie kleine und mittlere Unternehmen bei Finanzierung, Liquidität, Fördermitteln, Factoring, Wachstum und unternehmerischer Positionierung. Im Bereich Factoring hilft das Netzwerk bei der Einordnung der Forderungs- und Liquiditätssituation, bei der Vorbereitung relevanter Unterlagen und beim Zugang zu ausgewählten Factoring-Experten, die für die praktische Umsetzung bereitstehen.Über die KMU-BIBLIOTHEKDie KMU-BIBLIOTHEK ist eine Wissensplattform für Unternehmerinnen, Unternehmer und Entscheider im Mittelstand. Sie bietet praxisnahe Informationen, Bücher, Arbeitshilfen und Orientierung zu Themen wie Finanzierung, Fördermitteln, Unternehmensentwicklung, Marketing, Digitalisierung, Compliance und Wachstum. Ziel ist es, komplexe unternehmerische Themen verständlich aufzubereiten und für bessere Entscheidungen im Unternehmensalltag nutzbar zu machen.PressekontaktKMU.NETWORKPresse / RedaktionE-Mail: info(@)kmu.networkWebsite: https://kmu.network Buchinformationen: https://kmu-bibliothek.com/cash-statt-warten-factoring-leitfaden

Alexandre Ehrath - Cash statt Warten: Wie Factoring KMU schneller zu Liquidität verhelfen kann

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