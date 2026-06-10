KMU-BIBLIOTHEK veröffentlicht neues Praxisbuch zu Fördermitteln und Mitarbeiterprogrammen für den Mittelstand

Geld, das andere liegen lassen Wie Unternehmer Fördermittel und Mitarbeiterprogramme strategjsch nutzen Förderchancen entstehen, wenn Unternehmer ihre Vorhaben richtig einordnen: Wachstum, Digitalisierung, Beratung, Qualifikation, Energie, Personal oder Innovation. Gute Programme können Bindung, Motivation, Gesundheit, Weiterbildung und Arbeitgeberattraktivität stärken. Entscheidend ist, sie nicht isoliert, sondern strategisch zu nutzen. Wer Fördermittel nur googelt, verliert schnell den Überblick. Erfolgreicher ist eine klare Prüfung: Ziel, Maßnahme, Kosten, Frist, Voraussetzung und Nachweis. Viele Chancen scheitern nicht am Programm, sondern an Vorbereitung. Projektbeschreibung, Angebote, Kalkulation, Nachweise und Reihenfolge müssen stimmen.

„Geld, das andere liegen lassen“ von Harald de Vries zeigt Unternehmern, wie Fördermittel und Mitarbeiterprogramme geprüft und vorbereitet werden können.

Viele Unternehmen lassen kein Geld liegen, weil sie nachlässig sind. Sie lassen Geld liegen, weil Fördermittel, Mitarbeiterprogramme und Entlastungen im Tagesgeschäft schlicht untergehen.” — Harald de Vries, Autor und Finanzierungsexperte

BERLIN, BRANDENBURG, GERMANY, June 10, 2026 / EINPresswire.com / -- Die KMU-BIBLIOTHEK hat das neue Praxisbuch „ Geld, das andere liegen lassen “ von Harald de Vries veröffentlicht. Das Buch richtet sich an Unternehmer, Selbstständige, Geschäftsführer sowie kleine und mittlere Unternehmen, die Fördermittel, Zuschüsse, Mitarbeiterprogramme und betriebliche Entlastungspotenziale systematischer in ihre Unternehmensplanung einbeziehen möchten.Mit dem neuen Titel erweitert die KMU-BIBLIOTHEK ihr Angebot an praxisorientierten Unternehmerpublikationen um ein Thema, das für viele mittelständische Betriebe zunehmend an Bedeutung gewinnt: die strukturierte Prüfung von Förder- und Entlastungsmöglichkeiten in Bereichen wie Digitalisierung, Weiterbildung, Beratung, Gesundheit, Mitarbeiterbindung, Wachstum und betrieblichen Projekten.Das Buch behandelt unter anderem, wie Unternehmen mögliche Förderchancen erkennen, Mitarbeiterprogramme strategisch einordnen, Unterlagen vorbereiten, Fristen beachten und Fördermittelprozesse besser in die eigene Liquiditäts- und Personalplanung integrieren können. Im Mittelpunkt steht dabei nicht das Versprechen bestimmter Förderungen, sondern die Verbesserung der unternehmerischen Vorbereitung.„Viele Unternehmen beschäftigen sich erst mit Fördermitteln, wenn ein Projekt bereits geplant, beauftragt oder sogar begonnen wurde. Genau dann ist es häufig zu spät“, sagt Harald de Vries, Autor des Buches und CEO von KMU.NETWORK . „Unser Ziel ist es, Unternehmern eine klare Struktur an die Hand zu geben, damit Fördermittel, Mitarbeiterprogramme und Entlastungspotenziale nicht zufällig, sondern systematisch geprüft werden.“Ein besonderer Schwerpunkt des Buches liegt auf Mitarbeiterprogrammen. Dazu zählen unter anderem Maßnahmen zur Weiterbildung, Qualifizierung, Gesundheit, Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität. Der Titel zeigt, warum solche Programme nicht nur als freiwillige Zusatzleistungen verstanden werden sollten, sondern als Bestandteil einer vorausschauenden Personal- und Unternehmensstrategie.Aus Sicht der KMU-BIBLIOTHEK scheitern viele Förder- und Entlastungschancen nicht am fehlenden Bedarf, sondern an fehlender Vorbereitung. Unternehmen benötigen häufig frühzeitig Projektbeschreibungen, Angebote, Kostenübersichten, Nachweise, Fristeninformationen und eine klare Einordnung der geplanten Maßnahme. Das Buch soll dabei helfen, diese Anforderungen verständlich und praxisnah zu strukturieren.„Geld, das andere liegen lassen“ ist ab sofort über die KMU-BIBLIOTHEK erhältlich. Käufer des Buches erhalten zusätzlich die Möglichkeit zu einem persönlichen 1:1-Workshop mit Harald de Vries. In diesem Gespräch kann die individuelle Unternehmenssituation im Hinblick auf mögliche Förder-, Mitarbeiter- und Entlastungspotenziale eingeordnet werden. Der Workshop dient der Orientierung und strukturierten Vorbereitung; eine Förderzusage oder Fördergarantie ist damit nicht verbunden.Das Buch ist besonders relevant für Unternehmen, die Investitionen, Digitalisierungsprojekte, Weiterbildungsmaßnahmen, Beratungsleistungen, Gesundheitsangebote, Wachstumsinitiativen oder neue Mitarbeiterprogramme planen. Es richtet sich an Unternehmer, die Fördermittel und betriebliche Vorteile nicht als Einzelfall oder Zufallstreffer betrachten möchten, sondern als wiederkehrenden Prüfpunkt innerhalb ihrer Unternehmensentwicklung.Buchinformationen und Bezug:Informationen zum KMU.NETWORK:Über Harald de VriesHarald de Vries ist Unternehmer, Autor und CEO von KMU.NETWORK. Er beschäftigt sich mit Finanzierung, Fördermitteln, Unternehmensentwicklung, Marketing, Compliance und digitaler Transformation im Mittelstand. Mit seinen Publikationen und Praxisangeboten unterstützt er Unternehmer dabei, komplexe wirtschaftliche Themen verständlich einzuordnen und in konkrete Handlungsschritte zu überführen.Über KMU.NETWORKKMU.NETWORK unterstützt Unternehmer, Selbstständige und kleine sowie mittlere Unternehmen bei Finanzierung, Fördermitteln, Mitarbeiterprogrammen, Wachstum, Unternehmensentwicklung und strategischer Positionierung. Das Netzwerk verbindet praxisorientiertes Wissen mit konkreten Unterstützungsangeboten für den Mittelstand.Über die KMU-BIBLIOTHEKDie KMU-BIBLIOTHEK ist eine Wissensplattform für Unternehmerinnen, Unternehmer und Entscheider im Mittelstand. Sie bietet praxisnahe Informationen, Bücher, Arbeitshilfen und Orientierung zu Themen wie Finanzierung, Fördermitteln, Unternehmensentwicklung, Marketing, Digitalisierung, Compliance und Wachstum.PressekontaktKMU.NETWORK Presse / Redaktion E-Mail: info@kmu.network Website: https://kmu.network Buchinformationen: https://kmu-bibliothek.com/geld-das-andere-liegen-lassen

Harald de Vries - Geld, das andere liegen lassen: Fördermittel und Mitarbeiterprogramme richtig nutzen

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.