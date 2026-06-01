Parodi Forwarding e Gaston Schul si uniscono per offrire alle imprese italiane servizi doganali indipendenti paneuropei
EINPresswire.com/ -- Parodi Forwarding S.r.l., specialista in servizi doganali e spedizioni internazionali con sede a Genova e oltre 40 anni di esperienza, ha annunciato oggi il proprio ingresso in Gaston Schul, partner doganale e commerciale indipendente leader in Europa, e continuerà a operare con il proprio nome all'interno del Gaston Schul Group. L'operazione si inserisce nella più ampia espansione europea di Gaston Schul annunciata oggi, che include anche l'acquisizione di Markart & Schmid Zollservice OG in Austria e l'ampliamento delle operazioni in Polonia e Francia, portando la rete di Gaston Schul a tredici Paesi europei.
Le aziende italiane potranno ora accedere, attraverso Parodi Forwarding, alla gamma completa di servizi doganali e commerciali di Gaston Schul, combinati con l'esperienza locale su cui i clienti Parodi contano da oltre quattro decenni. L'operazione unisce due realtà che condividono un'unica specializzazione - dogane e commercio internazionale - e un impegno consolidato verso l'indipendenza, l'expertise locale e i rapporti di lungo periodo con i clienti.
Parodi Forwarding: 40 anni di dogane in Italia
Con sede a Genova, Parodi Forwarding serve aziende italiane e internazionali nelle attività di import-export da oltre 40 anni. L'azienda combina procedure doganali, spedizioni internazionali via mare, aria e terra e operazioni di magazzino su oltre 14.000 metri quadrati di superfici di stoccaggio e logistiche tra Genova e Tortona. Parodi Forwarding è certificata AEO e nel 2025 ha ottenuto lo status di CRIBIS Prime Company, riconoscimento riservato al primo 8% delle aziende italiane per affidabilità economica e commerciale.
Gaston Schul: partner doganale e commerciale indipendente leader in Europa
Gaston Schul è il partner doganale e commerciale indipendente leader in Europa. Oltre 350 professionisti in tredici Paesi europei combinano competenza, tecnologia e struttura per offrire lo stesso processo, piena visibilità e un unico punto di responsabilità in ogni mercato, dando ai clienti la visibilità necessaria per comprendere, il controllo per governare e la sicurezza per decidere.
Un gruppo, una specializzazione condivisa
"Siamo entusiasti del prossimo passo che stiamo compiendo come parte e sotto l'egida del gruppo Gaston Schul," ha affermato Manlio Marino, Director, Parodi Forwarding S.r.l. "La filosofia, le persone, la cultura e la qualità del servizio che Gaston Schul sta costruendo per i propri clienti coincidono con ciò che Parodi fa da anni. Guardiamo con entusiasmo a ciò che potremo costruire insieme."
"Siamo lieti di entrare nel mercato italiano con l'acquisizione di Parodi Forwarding," ha dichiarato Sander van Lent, CEO di Gaston Schul Group. "In Parodi abbiamo trovato un team il cui approccio al lavoro doganale e la cui visione del rapporto di lungo periodo con i clienti rispecchiano i nostri sin dal primo incontro. Una sintonia di questo tipo è rara ed è ciò che ci ha convinti fin dall'inizio. Diamo un caloroso benvenuto al team Parodi in Gaston Schul."
L'operazione unisce due aziende a capitale privato e indipendenti in un momento in cui il settore doganale europeo continua a consolidarsi sotto la proprietà di fondi di private equity e di grandi gruppi della logistica. Entrambe le organizzazioni condividono un'unica specializzazione - dogane e commercio internazionale - e l'impegno verso la continuità di lungo periodo nei confronti dei clienti e dei team che servono.
Servizi a disposizione dei clienti italiani
Oltre ai servizi attuali di Parodi Forwarding - tra cui spedizioni, trasporti e magazzino - le aziende italiane possono ora accedere ai cinque servizi doganali integrati di Gaston Schul:
• Sdoganamento - dichiarazioni di import, export e transito, e deposito doganale
• Customs Technology - portale digitale, integrazione system-to-system, scambio dati, monitoraggio e visibilità delle operazioni
• Consulenza Doganale e Commerciale - classificazione, valore doganale, origine, ottimizzazione dei dazi, supporto in caso di verifiche, IVA e rappresentanza fiscale, e supporto in materia di CBAM ed EUDR
• Customs Control Tower - orchestrazione di flussi multi-Paese con un unico punto di responsabilità
• Customs Academy - formazione doganale e sviluppo delle competenze per i team dei clienti
In tredici Paesi europei, Gaston Schul combina competenza doganale, tecnologia e struttura operativa per offrire lo stesso processo, piena visibilità e un unico punto di responsabilità in ogni mercato - capacità a cui i clienti italiani di Parodi Forwarding possono ora accedere come parte della più ampia rete europea.
Dati: Gaston Schul Group
• Gaston Schul è il partner doganale e commerciale indipendente leader in Europa. Oltre 350 professionisti in tredici Paesi europei combinano competenza, tecnologia e struttura per offrire lo stesso processo, piena visibilità e un unico punto di responsabilità in ogni mercato.
• Con sede centrale a Venlo, nei Paesi Bassi, l'azienda opera in tredici Paesi europei: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Italia, Austria e Polonia, e copre il resto d'Europa attraverso una rete consolidata di partner.
• Gaston Schul offre cinque servizi integrati: Sdoganamento, Customs Technology, Consulenza Doganale e Commerciale, Customs Control Tower e Customs Academy.
• A capitale privato e con oltre 180 anni di esperienza nel settore, Gaston Schul è il partner doganale e commerciale indipendente leader in Europa ed è certificata AEO in tutte le sue aree operative europee.
• L'annuncio odierno include anche l'acquisizione di Markart & Schmid Zollservice OG in Austria e l'ampliamento delle operazioni in Polonia e Francia, portando la rete di Gaston Schul a tredici Paesi europei.
Dati: Parodi Forwarding
• Parodi Forwarding è uno specialista italiano in servizi doganali e spedizioni internazionali, al servizio di aziende italiane e internazionali nelle attività di import-export da oltre 40 anni.
• Con sede a Genova e operazioni di magazzino a Tortona, l'azienda opera su oltre 14.000 metri quadrati di spazi dedicati ad attività doganali, spedizioni e stoccaggio.
• Parodi Forwarding offre quattro servizi integrati: procedure doganali, spedizioni marittime, spedizioni aeree e terrestri, e logistica e magazzino integrati.
• Con oltre 40 anni di esperienza nel settore, Parodi Forwarding è certificata AEO e nel 2025 ha ottenuto lo status di CRIBIS Prime Company, riconoscimento riservato al primo 8% delle aziende italiane per affidabilità economica e commerciale.
• Dal 1° giugno 2026, parte del Gaston Schul Group.
Marketing & Communication Department
Le aziende italiane potranno ora accedere, attraverso Parodi Forwarding, alla gamma completa di servizi doganali e commerciali di Gaston Schul, combinati con l'esperienza locale su cui i clienti Parodi contano da oltre quattro decenni. L'operazione unisce due realtà che condividono un'unica specializzazione - dogane e commercio internazionale - e un impegno consolidato verso l'indipendenza, l'expertise locale e i rapporti di lungo periodo con i clienti.
Parodi Forwarding: 40 anni di dogane in Italia
Con sede a Genova, Parodi Forwarding serve aziende italiane e internazionali nelle attività di import-export da oltre 40 anni. L'azienda combina procedure doganali, spedizioni internazionali via mare, aria e terra e operazioni di magazzino su oltre 14.000 metri quadrati di superfici di stoccaggio e logistiche tra Genova e Tortona. Parodi Forwarding è certificata AEO e nel 2025 ha ottenuto lo status di CRIBIS Prime Company, riconoscimento riservato al primo 8% delle aziende italiane per affidabilità economica e commerciale.
Gaston Schul: partner doganale e commerciale indipendente leader in Europa
Gaston Schul è il partner doganale e commerciale indipendente leader in Europa. Oltre 350 professionisti in tredici Paesi europei combinano competenza, tecnologia e struttura per offrire lo stesso processo, piena visibilità e un unico punto di responsabilità in ogni mercato, dando ai clienti la visibilità necessaria per comprendere, il controllo per governare e la sicurezza per decidere.
Un gruppo, una specializzazione condivisa
"Siamo entusiasti del prossimo passo che stiamo compiendo come parte e sotto l'egida del gruppo Gaston Schul," ha affermato Manlio Marino, Director, Parodi Forwarding S.r.l. "La filosofia, le persone, la cultura e la qualità del servizio che Gaston Schul sta costruendo per i propri clienti coincidono con ciò che Parodi fa da anni. Guardiamo con entusiasmo a ciò che potremo costruire insieme."
"Siamo lieti di entrare nel mercato italiano con l'acquisizione di Parodi Forwarding," ha dichiarato Sander van Lent, CEO di Gaston Schul Group. "In Parodi abbiamo trovato un team il cui approccio al lavoro doganale e la cui visione del rapporto di lungo periodo con i clienti rispecchiano i nostri sin dal primo incontro. Una sintonia di questo tipo è rara ed è ciò che ci ha convinti fin dall'inizio. Diamo un caloroso benvenuto al team Parodi in Gaston Schul."
L'operazione unisce due aziende a capitale privato e indipendenti in un momento in cui il settore doganale europeo continua a consolidarsi sotto la proprietà di fondi di private equity e di grandi gruppi della logistica. Entrambe le organizzazioni condividono un'unica specializzazione - dogane e commercio internazionale - e l'impegno verso la continuità di lungo periodo nei confronti dei clienti e dei team che servono.
Servizi a disposizione dei clienti italiani
Oltre ai servizi attuali di Parodi Forwarding - tra cui spedizioni, trasporti e magazzino - le aziende italiane possono ora accedere ai cinque servizi doganali integrati di Gaston Schul:
• Sdoganamento - dichiarazioni di import, export e transito, e deposito doganale
• Customs Technology - portale digitale, integrazione system-to-system, scambio dati, monitoraggio e visibilità delle operazioni
• Consulenza Doganale e Commerciale - classificazione, valore doganale, origine, ottimizzazione dei dazi, supporto in caso di verifiche, IVA e rappresentanza fiscale, e supporto in materia di CBAM ed EUDR
• Customs Control Tower - orchestrazione di flussi multi-Paese con un unico punto di responsabilità
• Customs Academy - formazione doganale e sviluppo delle competenze per i team dei clienti
In tredici Paesi europei, Gaston Schul combina competenza doganale, tecnologia e struttura operativa per offrire lo stesso processo, piena visibilità e un unico punto di responsabilità in ogni mercato - capacità a cui i clienti italiani di Parodi Forwarding possono ora accedere come parte della più ampia rete europea.
Dati: Gaston Schul Group
• Gaston Schul è il partner doganale e commerciale indipendente leader in Europa. Oltre 350 professionisti in tredici Paesi europei combinano competenza, tecnologia e struttura per offrire lo stesso processo, piena visibilità e un unico punto di responsabilità in ogni mercato.
• Con sede centrale a Venlo, nei Paesi Bassi, l'azienda opera in tredici Paesi europei: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Italia, Austria e Polonia, e copre il resto d'Europa attraverso una rete consolidata di partner.
• Gaston Schul offre cinque servizi integrati: Sdoganamento, Customs Technology, Consulenza Doganale e Commerciale, Customs Control Tower e Customs Academy.
• A capitale privato e con oltre 180 anni di esperienza nel settore, Gaston Schul è il partner doganale e commerciale indipendente leader in Europa ed è certificata AEO in tutte le sue aree operative europee.
• L'annuncio odierno include anche l'acquisizione di Markart & Schmid Zollservice OG in Austria e l'ampliamento delle operazioni in Polonia e Francia, portando la rete di Gaston Schul a tredici Paesi europei.
Dati: Parodi Forwarding
• Parodi Forwarding è uno specialista italiano in servizi doganali e spedizioni internazionali, al servizio di aziende italiane e internazionali nelle attività di import-export da oltre 40 anni.
• Con sede a Genova e operazioni di magazzino a Tortona, l'azienda opera su oltre 14.000 metri quadrati di spazi dedicati ad attività doganali, spedizioni e stoccaggio.
• Parodi Forwarding offre quattro servizi integrati: procedure doganali, spedizioni marittime, spedizioni aeree e terrestri, e logistica e magazzino integrati.
• Con oltre 40 anni di esperienza nel settore, Parodi Forwarding è certificata AEO e nel 2025 ha ottenuto lo status di CRIBIS Prime Company, riconoscimento riservato al primo 8% delle aziende italiane per affidabilità economica e commerciale.
• Dal 1° giugno 2026, parte del Gaston Schul Group.
Marketing & Communication Department
Gaston Schul
marcom@gaston-schul.com
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