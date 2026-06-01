Markart & Schmid Zollservice und Gaston Schul bündeln Kräfte und stärken ihr Zollnetzwerk in der DACH-Region

HALL, TIROL, AUSTRIA, June 1, 2026 / EINPresswire.com / -- Gaston Schul, Europas führender unabhängiger Partner für Zoll und Außenhandel, gab heute die Übernahme der Markart & Schmid Zollservice OG bekannt – eines unabhängigen österreichischen Zollspezialisten, der 2003 gegründet wurde. Im Laufe der kommenden Monate wird das Unternehmen in Gaston Schul Customs Austria umfirmiert. Diese Übernahme ist Teil der heute angekündigten umfassenderen europäischen Expansion von Gaston Schul, zu der auch die Akquisition von Parodi Forwarding S.r.l. in Italien sowie die Ausweitung der Geschäftsaktivitäten in Polen und Frankreich gehören – wodurch das Netzwerk von Gaston Schul auf dreizehn europäische Länder erweitert wird.Österreichische Unternehmen erhalten ab sofort Zugang zum gesamten Portfolio an Zoll- und Außenhandelsdienstleistungen in dreizehn europäischen Ländern – bei gleichbleibender Betreuung durch dasselbe Team in Hall in Tirol, das die Kunden von Markart & Schmid seit mehr als 20 Jahren unterstützt.Markart & Schmid Zollservice: unabhängige österreichische Zollkompetenz seit 2003Mit Sitz in Hall in Tirol betreut Markart & Schmid Zollservice seit mehr als 20 Jahren österreichische und internationale Unternehmen. Das Unternehmen wurde 2003 von Erich Markart und Thomas Schmid gegründet und ist auf sämtliche Abfertigungen im Zusammenhang mit Import, Export und Transit spezialisiert. Abgewickelt wird vollständig elektronisch über das österreichische e-zoll-System. Seit 2008 verfügt Markart & Schmid Zollservice über die AEO-Zertifizierung und ist im österreichischen Markt für seinen unabhängigen und neutralen Ansatz im Zollbereich bekannt.Gaston Schul: Europas führender unabhängiger Partner für Zoll & AußenhandelGaston Schul ist Europas führender unabhängiger Partner für Zoll & Außenhandel. Mehr als 350 Expertinnen und Experten in dreizehn europäischen Ländern verbinden Fachwissen, Technologie und Struktur, um in jedem Markt identische Prozesse, volle Transparenz und eine zentrale Verantwortlichkeit zu gewährleisten – und verschaffen ihren Kunden damit Klarheit für mehr Überblick, Kontrolle für optimale Steuerung sowie Sicherheit für fundierte Entscheidungen. Mit mehr als 180 Jahren Branchenerfahrung ist Gaston Schul Europas führender unabhängiger Partner für Zoll und Außenhandel.Zusammenschluss auf Basis gemeinsamer Unabhängigkeit„Der Zusammenschluss mit Gaston Schul war für uns die richtige Entscheidung“, sagte Thomas Schmid, Geschäftsführer, Markart & Schmid Zollservice OG. „Entscheidend war für uns, dass Gaston Schul das weiterentwickeln möchte, was wir in Österreich aufgebaut haben, statt zu vereinnahmen. Teil einer gemeinsamen Organisation über Deutschland, Österreich und die Schweiz hinweg zu werden, ist ein echter Mehrwert für unsere Kunden und unser Team. Wir freuen uns auf die nächsten Schritte.“„Österreich ist eine logische und wichtige Ergänzung unserer Marktabdeckung in der DACH-Region“, sagte Sander van Lent, CEO der Gaston Schul Group. „Markart & Schmid Zollservice ist ein Name, dem Kunden in Österreich bereits vertrauen – aufgebaut von Menschen, denen qualitativ hochwertige Zollarbeit wichtig ist. Durch die Integration dieses Teams können unsere Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz künftig mit einer Organisation zusammenarbeiten, die auf allen Seiten der Grenze dieselben Standards lebt. Wir freuen uns sehr, das Team von Markart & Schmid bei Gaston Schul willkommen zu heißen.“Die Übernahme erweitert das unabhängige Zollnetzwerk von Gaston Schul nach Österreich – und dies zu einem Zeitpunkt, an dem sich die gesamte europäische Zollbranche unter dem Eigentum von Private-Equity-Gesellschaften und großen Logistikkonzernen konsolidiert. Sowohl Gaston Schul als auch Markart & Schmid Zollservice haben ihren Ruf auf Unabhängigkeit, Neutralität und einer einzigen Spezialisierung aufgebaut: Zoll und Außenhandel.Leistungen für österreichische KundenKunden von Markart & Schmid erhalten weiterhin dieselben Zolldienstleistungen durch das Team in Hall in Tirol, auf die sie seit mehr als 20 Jahren vertrauen. Darüber hinaus erhalten österreichische Unternehmen ab sofort Zugang zum vollständigen Portfolio von Gaston Schul im Bereich Zoll & Außenhandel:• Zollabwicklung – Import, Export und Transit sowie Zolllager• Customs Technology – digitales Portal, System-zu-System-Integrationen, Datenaustausch und Status-Transparenz• Zoll- und Außenhandelsberatung – Tarifierung, Zollwertermittlung, Warenursprung & Präferenzen, Zolloptimierung, Unterstützung bei Zollprüfungen, Umsatzsteuerfragen und Fiskalvertretung sowie Unterstützung bei CBAM und EUDR• Customs Control Tower – orchestrierte länderübergreifende Warenströme mit einer zentralen Verantwortungsstelle• Customs Academy – Zollschulungen und Kompetenzaufbau für KundenteamsIn dreizehn europäischen Ländern vereint Gaston Schul Zollkompetenz, Technologie und betriebliche Strukturen, um in jedem Markt identische Prozesse, volle Transparenz und eine zentrale Verantwortungsstelle zu gewährleisten – Kompetenzen, auf die Kunden von Markart & Schmid nun als Teil des erweiterten europäischen Netzwerks zugreifen können.Fakten: Gaston Schul Group• Gaston Schul ist Europas führender unabhängiger Partner für Zoll & Außenhandel. Mehr als 350 Expertinnen und Experten in dreizehn europäischen Ländern verbinden Fachwissen, Technologie und Struktur, um in jedem Markt identische Prozesse, volle Transparenz und eine zentrale Verantwortlichkeit zu gewährleisten.• Mit Hauptsitz in Venlo, Niederlande, ist das Unternehmen in dreizehn europäischen Ländern tätig: Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Irland, den Niederlanden, Norwegen, Schweden, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, Italien, Österreich und Polen.• Gaston Schul bietet fünf miteinander verknüpfte Dienstleistungen an: Zollabwicklung, Customs Technology, Zoll- und Außenhandelsberatung, Customs-Control-Tower sowie Customs Academy.• In Privatbesitz und mit mehr als 180 Jahren Branchenerfahrung ist Gaston Schul Europas führender unabhängiger Partner für Zoll und internationalen Handel und verfügt über AEO-Zertifizierungen in seinen europäischen Niederlassungen.• Die heutige Ankündigung umfasst zudem die Übernahme von Parodi Forwarding S.r.l. in Italien sowie die Ausweitung der Geschäftsaktivitäten in Polen und Frankreich – wodurch das Netzwerk von Gaston Schul insgesamt auf dreizehn europäische Länder erweitert wird.Fakten: Markart & Schmid Zollservice OG• Markart & Schmid Zollservice ist ein unabhängiger österreichischer Zollspezialist, der seit mehr als 20 Jahren Unternehmen entlang des Tiroler Zollkorridors betreut.• Das Unternehmen mit Sitz in Hall in Tirol wurde 2003 von Erich Markart und Thomas Schmid gegründet und ist im österreichischen Markt für seine unabhängige und neutrale Arbeitsweise bekannt.• Markart & Schmid Zollservice bietet drei miteinander verknüpfte Zolldienstleistungen: Import, Export und Transit, die vollständig elektronisch über das österreichische e-zoll-System abgewickelt werden.• Mit mehr als 20 Jahren Branchenerfahrung verfügt Markart & Schmid Zollservice seit 2008 über die AEO-Zertifizierung.• Seit dem 1. Juni 2026 Teil der Gaston Schul Group. Das Unternehmen wird in den kommenden Monaten in Gaston Schul Customs Austria überführt.

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