Harald de Vries veröffentlicht Praxisbuch zur Fördermittelprüfung von Betriebskosten in Unternehmen

GELDREGEN STATT VERLUST Jetzt Betriebskosten halbieren und Gewinne maximieren Masterplan für Deutschland, Österreich, Schweiz & EU Der erste Schritt ist nüchtern: Welche Kosten fallen regelmäßig an, welche steigen, welche sind projektbezogen und welche könnten förderfähig sein? Förderung beginnt selten mit einem Antrag. Sie beginnt mit der richtigen Zuordnung: Branche, Standort, Unternehmensgröße, Vorhaben und Förderziel. Viele Unternehmen unterschätzen, dass Beratung, Prozesse, IT, Digitalisierung und Transformation oft bessere Förderchancen haben als reine Wunschkosten. Steigende Energie- und Betriebskosten machen Effizienzmaßnahmen interessant. Wer Kosten senkt und modernisiert, kann Förderfenster öffnen.

Das neue Buch „Geldregen statt Verlust – Betriebskosten fördern lassen“ zeigt, wie Unternehmen laufende und geplante Kosten systematisch prüfen können.

Fördermittel entstehen aber nicht durch Hoffnung, sondern durch Struktur: Kosten analysieren, Programme finden, Unterlagen vorbereiten, Fristen einhalten und sauber dokumentieren.” — Harald de Vries, Autor und Finanzierungsexperte

BERLIN, BERLIN, GERMANY, June 1, 2026 / EINPresswire.com / -- Harald de Vries, Gründer von KMU.NETWORK , hat mit „ Geldregen statt Verlust – Betriebskosten fördern lassen“ ein neues Praxisbuch veröffentlicht. Der Leitfaden ist ab sofort über die KMU-BIBLIOTHEK erhältlich und richtet sich an Unternehmer, Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen, die laufende und geplante Betriebskosten systematischer auf mögliche Fördermittel, Zuschüsse, Entlastungen und Finanzierungsmöglichkeiten prüfen möchten.Das Buch behandelt die Frage, wie Unternehmen ihre bestehenden Kostenstrukturen besser analysieren und mit geeigneten Förderzielen verbinden können. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Kostenanalyse, Förderlogik, Liquiditätsplanung, Digitalisierung, Beratung, Energieeffizienz, Weiterbildung, Investitionen und die Vorbereitung von Förderanträgen.Viele Unternehmen zahlen laufende Kosten für Miete, Energie, Personal, Software, Beratung, Marketing, Weiterbildung, Digitalisierung oder Expansion, ohne diese Ausgaben vorab strukturiert auf Förderrelevanz zu prüfen. Das neue Buch soll dabei unterstützen, solche Kostenbereiche besser einzuordnen und mögliche Ansatzpunkte für Förderprogramme frühzeitig zu erkennen.„Fördermittel entstehen nicht automatisch dadurch, dass ein Unternehmen Kosten hat“, sagt Harald de Vries. „Entscheidend ist, ob Kosten, Vorhaben, Standort, Unternehmensgröße, Förderziel, Timing und Unterlagen zusammenpassen. Genau diese Zusammenhänge sollen Unternehmer besser verstehen und vorbereiten können.“Der Praxisleitfaden verfolgt einen strukturierten Ansatz. Unternehmen sollen zunächst ihre Betriebskosten erfassen, steigende oder geplante Kostenpositionen identifizieren und prüfen, ob diese Ausgaben mit typischen Förderfeldern verbunden sein könnten. Dazu zählen unter anderem Investitionen in Energieeffizienz, Digitalisierung, Prozessoptimierung, Beratung, Weiterbildung, Innovation, Wachstum oder Transformation.Ein besonderer Schwerpunkt des Buches liegt auf der Reihenfolge im Fördermittelprozess. Viele Förderprogramme setzen voraus, dass Anträge vor Beginn einer Maßnahme gestellt werden. Wird ein Projekt bereits beauftragt oder umgesetzt, bevor die Förderfähigkeit geprüft wurde, können mögliche Förderchancen entfallen. Das Buch weist deshalb auf die Bedeutung von Timing, Dokumentation, Unterlagen und sauberer Vorbereitung hin.Das Buch gliedert den Fördermittelprozess in mehrere praxisnahe Felder. Zunächst geht es um die Analyse der Betriebskosten. Unternehmen sollen erkennen, welche Kosten regelmäßig entstehen, welche Ausgaben steigen, welche Investitionen geplant sind und welche Kosten sich einem konkreten Förderziel zuordnen lassen.Im nächsten Schritt behandelt der Leitfaden die Suche nach passenden Förderprogrammen. Dabei wird erläutert, warum Branche, Standort, Unternehmensgröße, Projektinhalt und Förderziel darüber entscheiden, ob ein Programm grundsätzlich geeignet sein kann. Der Fokus liegt nicht auf einer allgemeinen Suche nach Fördermitteln, sondern auf der systematischen Zuordnung zwischen Unternehmensvorhaben und Förderbedingungen.Weitere Kapitel beschäftigen sich mit Digitalisierung, Beratung, Energie und Effizienz. Gerade in diesen Bereichen bestehen für viele Unternehmen mögliche Ansatzpunkte, weil Modernisierung, Prozessverbesserung, IT-Systeme, externe Beratung, Energieeinsparungen oder ressourcenschonende Maßnahmen häufig mit öffentlichen Förderzielen verbunden sein können.Auch die Antragstellung und die spätere Umsetzung werden im Buch behandelt. Fördermittelverfahren erfordern häufig Projektbeschreibungen, Angebote, Unternehmensdaten, Nachweise, Fristenkontrolle und eine nachvollziehbare Dokumentation. Fehler in der Reihenfolge, unvollständige Unterlagen oder eine zu späte Antragstellung können dazu führen, dass Fördermöglichkeiten nicht genutzt werden können.Neben dem Buch bietet KMU.NETWORK nach eigenen Angaben Unterstützung bei der praktischen Fördermittelumsetzung an. Dazu gehören die Suche nach passenden Programmen, die Prüfung der Förderfähigkeit, die Vorbereitung von Unterlagen, die Begleitung der Antragstellung, die Bearbeitung von Rückfragen sowie die Strukturierung von Nachweisen und Dokumentation im weiteren Verlauf.„Viele Unternehmer wissen grundsätzlich, dass es Fördermittel gibt“, sagt Harald de Vries. „Die Herausforderung liegt meist nicht in der Information, sondern in der konkreten Umsetzung. Welches Programm passt? Welche Kosten sind förderfähig? Welche Fristen gelten? Welche Unterlagen werden benötigt? Und was darf vor Bewilligung bereits begonnen werden? Genau hier braucht es Struktur.“Das Buch richtet sich insbesondere an Unternehmen, die steigende Betriebskosten, Digitalisierungsbedarf, Investitionsvorhaben, Beratungsbedarf, Weiterbildungsmaßnahmen, Expansionspläne oder Liquiditätsdruck besser einordnen möchten. Es kann auch für Unternehmer relevant sein, die Fördermittel bisher als unübersichtlich, zeitaufwendig oder schwer zugänglich wahrgenommen haben.Ein Bestandteil des Buchangebots ist ein 1:1-Workshop-Bonus für Käufer. Laut Buchseite können Käufer ihre konkrete Betriebskosten- und Fördermittelsituation gemeinsam mit Harald de Vries einordnen lassen. Dabei können unter anderem Kostenblöcke, geplante Maßnahmen, mögliche Förderfelder, notwendige Unterlagen und nächste Schritte besprochen werden.Der Workshop ist als strukturierter Einstieg in die individuelle Fördermittelprüfung vorgesehen. Er ersetzt keine Förderzusage und stellt keine Garantie für eine Förderung dar, kann Unternehmen jedoch dabei unterstützen, ihre Ausgangslage zu sortieren und den weiteren Prüfprozess vorzubereiten.Mit der Veröffentlichung des Buches erweitert die KMU-BIBLIOTHEK ihr Angebot an praxisnahen Informationen für Unternehmer. Die Plattform stellt Inhalte zu Finanzierung, Fördermitteln, Unternehmensentwicklung, Marketing, Digitalisierung und Wachstum bereit.„Geldregen statt Verlust – Betriebskosten fördern lassen“ ist ab sofort über die KMU-BIBLIOTHEK erhältlich.Buchinformationen und Bezug:Informationen zum KMU.NETWORK:Über Harald de VriesHarald de Vries ist Unternehmer, Autor und Gründer von KMU.NETWORK. Seine Arbeit konzentriert sich auf Unternehmensfinanzierung, Fördermittel, Unternehmensentwicklung, digitale Sichtbarkeit und praxisnahe Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen.Über KMU.NETWORKKMU.NETWORK unterstützt Unternehmer, Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen bei Finanzierung, Fördermitteln, Strategie, Wachstum und unternehmerischer Positionierung. Im Bereich Fördermittel unterstützt das Netzwerk nach eigenen Angaben bei der Suche nach passenden Programmen, bei der Prüfung von Förderchancen, der Vorbereitung von Unterlagen, der Antragstellung sowie der weiteren Abwicklung bis zur Umsetzung und Dokumentation.Über KMU-BIBLIOTHEK.COMDie KMU-BIBLIOTHEK ist eine Wissensplattform für Unternehmerinnen, Unternehmer und Entscheider im Mittelstand. Sie bietet praxisnahe Informationen, Arbeitshilfen und Orientierung zu Finanzierung, Fördermitteln, Unternehmensentwicklung, Marketing, Digitalisierung und Wachstum.PressekontaktKMU.NETWORKPresse / RedaktionE-Mail: info@kmu.networkWebsite: https://kmu.network Buchinformationen: https://kmu-bibliothek.com/geldregen-statt-verlust-betriebskosten-foerdern-lassen

Harald de Vries - Betriebskosten fördern lassen: Wie KMU Fördermittel statt Kostenfrust nutzen

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