Gaston Schul wzmacnia działalność w Polsce, pogłębiając integrację transportu morskiego i kolejowego w Europie Środkowej

ŁóDź, ŁóDź VOIVODESHIP (ŁóDZKIE), POLAND, June 1, 2026 / EINPresswire.com / -- Łódź Polska - 1 czerwca 2026 - Gaston Schul, wiodący niezależny partner celny i handlowy w Europie, ogłosił dziś rozszerzenie działalności w Łodzi, opierając się na ugruntowanej obecności firmy w jednym z najważniejszych strategicznie korytarzy handlowych Europy Środkowej. Ogłoszenie stanowi część szerszej europejskiej strategii rozwoju, która obejmuje również przejęcia Parodi Forwarding S.r.l. we Włoszech i Markart & Schmid Zollservice OG w Austrii oraz rozszerzenie działalności we Francji - powiekszając sieć Gaston Schul do trzynastu krajów europejskich.Rozszerzenie działalności jest w pełni zgodne ze strategicznym celem Gaston Schul: być wiodącym partnerem w dziedzinie ceł i handlu w Europie, łącząc głęboką wiedzę celną, technologię, strukturę operacyjną i kompleksowe portfolio usług w jednej połączonej sieci - teraz również dostarczane w Polsce przez w pełni zintegrowany zespół lokalny.Łódź: właściwa baza dla Europy ŚrodkowejŁódź leży w geograficznym i logistycznym sercu Europy Środkowej - to naturalna baza do pogłębiania integracji w korytarzach transportu morskiego i kolejowego regionu oraz obsługi przedsiębiorstw działających na szlakach handlowych Europy Środkowej, Wschodniej i Zachodniej.Pogłębienie polskiej działalności Gaston Schul pozwala firmie wspierać zarówno dotychczasowych klientów europejskich działających w Polsce, jak i polskie przedsiębiorstwa poszukujące jednego partnera celnego i handlowego na całym kontynencie.Wiedza ekspercka, kontrola i połączone daneEuropejski krajobraz celny ulega przekształceniu pod wpływem sztucznej inteligencji, cyfryzacji i nadchodzącej Reformy celnej UE. Gaston Schul odpowiada na te wyzwania połączeniem, które niewiele firm w branży może zaoferować: głęboką wiedzą celną, niezależnym Customs Control Tower koordynującym wielokrajowe przepływy celne z jednym punktem odpowiedzialności oraz technologią, która łączy dane na wszystkich rynkach, zapewniając klientom pełną widoczność."Nasza strategia pozostaje niezmieniona," powiedział Sander van Lent, CEO Gaston Schul Group. "Jednak rozwój sztucznej inteligencji, cyfryzacji oraz Reforma celna UE wymagają od nas przyspieszenia działań. Dzięki rosnącemu zasięgowi w Europie, solidnej wiedzy fachowej i podejściu opartemu na technologii cyfrowej, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na kolejny etap rozwoju - oraz na rolę partnera celnego i handlowego, na którym nasi klienci mogą polegać w czasach transformacji branży."Usługi dostępne od pierwszego dniaPolskie przedsiębiorstwa mogą teraz korzystać z usług Gaston Schul Poland we wszystkich pięciu zintegrowanych usługach:• Odprawa celna - zgłoszenia importowe, eksportowe i tranzytowe oraz składowanie celne• Customs Technology - portal cyfrowy, integracja system-to-system, wymiana danych i monitorowanie i widoczność operacji• Doradztwo celne i handlowe - klasyfikacja, wycena, pochodzenie, optymalizacja ceł, obsługa kontroli, VAT i przedstawicielstwo podatkowe oraz wsparcie w zakresie CBAM i EUDR• Customs Control Tower - koordynacja przepływów wielokrajowych z jednym punktem odpowiedzialności• Customs Academy - szkolenia celne i budowanie kompetencji dla zespołów klientówJedna kontrolowana operacja w EuropieKlienci coraz częściej poszukują jednego partnera celnego i handlowego, który może dostarczać znormalizowane, skalowalne i cyfrowo zintegrowane rozwiązania w wielu krajach. Propozycja Gaston Schul - zastąpienie rozdrobnionej obsługi celnej jedną kontrolowaną operacją - nadal trafia do odbiorców w miarę jak handel transgraniczny staje się coraz bardziej złożony.Podczas gdy szersza branża konsoliduje się pod kontrolą funduszy private equity i grup logistycznych, Gaston Schul pozostaje świadomie niezależny - co firma uważa za strukturalną przewagę dla klientów poszukujących długoterminowej ciągłości i partnera bez sprzecznych interesów handlowych.Dane: Gaston Schul Group• Gaston Schul jest wiodącym niezależnym partnerem celnym i handlowym w Europie. Ponad 350 specjalistów w trzynastu krajach europejskich łączy wiedzę ekspercką, technologię i strukturę, aby dostarczać ten sam proces, pełną widoczność i jeden punkt odpowiedzialności na każdym rynku.• Z siedzibą główną w Venlo, w Holandii, firma prowadzi działalność w trzynastu krajach europejskich: Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Irlandia, Holandia, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy, Austria i Polska, obsługując pozostałą część Europy poprzez ugruntowaną sieć partnerów.• Gaston Schul oferuje pięć połączonych usług: Odprawa celna, Customs Technology, Doradztwo celne i handlowe, Customs Control Tower oraz Customs Academy.• Jako firma prywatna, z ponad 180-letnim doświadczeniem w branży, Gaston Schul jest wiodącym niezależnym partnerem celnym i handlowym w Europie oraz posiada certyfikat AEO we wszystkich swoich obszarach działania w Europie.• Dzisiejsze ogłoszenie obejmuje również przejęcie Parodi Forwarding S.r.l. we Włoszech, przejęcie Markart & Schmid Zollservice OG w Austrii oraz rozszerzenie działalności we Francji - łącznie powiększając sieć Gaston Schul do trzynastu krajów europejskich.

