Gaston Schul renforce ses activités en France, consolidant ainsi sa couverture douanière à travers l’Europe occidentale

SAINT-LOUIS, GRAND EST, FRANCE, June 1, 2026 / EINPresswire.com / -- Gaston Schul, premier partenaire indépendant en matière de douane et de commerce en Europe, a annoncé aujourd’hui l’extension de ses activités en France, s’appuyant sur sa présence déjà bien établie de l'enteprise en Europe. Cette annonce s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de croissance européenne plus large qui inclut également le rachat de Parodi Forwarding S.r.l. en Italie et de Markart & Schmid Zollservice OG en Autriche, ainsi que l’extension de ses activités en Pologne, permettant ainsi au réseau de Gaston Schul de couvrir treize pays européens.Cette expansion s’inscrit parfaitement dans l’objectif stratégique de Gaston Schul : être le partenaire de référence en matière de douane et de commerce en Europe en associant une grande expertise en matière douanière, la technologie, une structure opérationnelle et une gamme complète de services au sein d’un réseau unique et interconnecté, s'étendant grâce à une présence renforcée en France.La France : une plaque tournante stratégique en EuropeLa France est un pilier central du commerce européen, reliant la Méditerranée, l’Atlantique et la Manche. Le renforcement de la présence de Gaston Schul en France consolide la couverture douanière indépendante sur les principales routes commerciales d’Europe occidentale, permettant de servir à la fois les clients européens existants qui opèrent en France et les entreprises françaises souhaitant pouvoir disposer sur l’ensemble du continent d’un partenaire unique en matière de douane.Expertise, contrôle et données connectéesSous l’effet de l’intelligence artificielle, de la numérisation et de la prochaine réforme douanière de l’UE, le paysage douanier européen est en pleine mutation. Gaston Schul répond à cette situation en proposant une combinaison que peu d’acteurs du secteur peuvent offrir : une expertise douanière hors pair, une Customs Control Tower orchestrant les flux douaniers entre plusieurs pays avec un point de responsabilité et communication unique, et une technologie permettant de relier les données sur l’ensemble des marchés pour garantir une visibilité totale aux clients.« Notre stratégie reste la même », a déclaré Sander van Lent, PDG du Gaston Schul Group. « Cependant, les évolutions en matière d’IA, de numérisation et de réforme douanière de l’UE nous obligent à accélérer le rythme. Grâce à notre présence se renforçant en Europe, à notre solide savoir-faire et à notre approche axée sur le numérique, nous pensons être particulièrement bien positionnés pour la prochaine phase de croissance – et être le partenaire douanier et commercial sur lequel nos clients peuvent compter à mesure que le secteur se transforme. »Services disponibles pour les clients françaisLes entreprises françaises peuvent désormais se tourner vers Gaston Schul France pour l’ensemble des cinq services proposés:• Dédouanement – déclarations d’importation, d’exportation et de transit, et entrepôt douanier.• Technologies douanières : portail numérique, intégration de système, échange de données et visibilité sur le statut.• Conseil en matière de douane et de commerce – classification, évaluation, origine, optimisation des droits de douane, défense en cas d’audit, représentation fiscale en matière de TVA, et assistance pour le CBAM et l’EUDR.• Customs Control Tower – gestion coordonnée des flux transnationaux avec un point de responsabilité unique.• Académie douanière – formation douanière et renforcement des capacités pour les équipes des clients.Gaston Schul combine dans treize pays européens expertise douanière, technologie et structure opérationnelle dans le but d’offrir le même processus, une visibilité totale et un point de responsabilité unique pour chaque marché – des capacités auxquelles les clients français ont désormais accès dans le cadre d’un réseau européen plus large.Une opération contrôlée à l’échelle européenneLes clients souhaitent de plus en plus pouvoir recourir à un partenaire unique en matière de douane et de commerce, étant capable de fournir des solutions standardisées, évolutives et intégrées numériquement dans plusieurs pays. L’offre de Gaston Schul – remplacer des procédures douanières fragmentées par une opération centralisée – continue de trouver un écho à mesure que le commerce transfrontalier se complexifie.Alors que l’ensemble du secteur connaît une phase de consolidation sous l’impulsion de fonds d’investissement et de grands groupes logistiques, Gaston Schul a fait le choix assumé de préserver son indépendance. Cette indépendance garantit à ses clients un partenariat durable, fondé sur la continuité, la neutralité et l’absence de conflits d’intérêts commerciaux.Faits : Le Gaston Schul Group• Gaston Schul est le premier partenaire indépendant en matière de douane et de commerce en Europe. Plus de 350 professionnels présents dans treize pays européens associent expertise, technologie et structure pour offrir un processus uniforme, une visibilité totale et un point de responsabilité et communication unique sur l’ensemble des marchés.• Avec son siège social à Venlo, aux Pays-Bas, l’entreprise opère dans treize pays européens : Belgique, Danemark, France, Allemagne, Irlande, Pays-Bas, Norvège, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Italie, Autriche et Pologne – et dessert le reste de l’Europe grâce à un réseau d’alliances bien établi.• Gaston Schul propose cinq services interconnectés : dédouanement, technologie douanière, conseil d’expert en douane et commerce, Customs Control Tower et Customs Academy.• Entreprise privée forte de plus de 180 ans d’expérience dans le secteur, Gaston Schul est le premier partenaire indépendant en matière de douane et de commerce en Europe et dispose de la certification AEO pour l’ensemble de ses activités européennes.• L’annonce faite aujourd’hui concerne également le rachat de Parodi Forwarding S.r.l. en Italie, celle de Markart & Schmid Zollservice OG en Autriche, ainsi que l’extension des activités en Pologne, si bien que le réseau de Gaston Schul couvre désormais treize pays européens.

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