Harald de Vries veröffentlicht Praxisbuch zur professionellen Finanzierungsvorbereitung für Unternehmer

WARUM NIEMAND IHR GELDPROBLEM LÖSEN WILL- UND WIE SIE DAS ÄNDERN - Marketing statt Betteln Die gute Nachricht: Wir beteiligen uns an Ihrem Yachtprojekt und sind einem 20% Anteil zufrieden. Zwei Wörter, die jedem Investee Schweissperlen auf die Stirn treiben: Due Dilligence. Zwei Anwälte im Gespräch: „Wenn man es so ausdrückt, macht es absolut Sinn. "Alles in Ihrem Finanzierungsantrag ist wahr? Richtig?"

Das neue Buch zeigt, wie Unternehmer Finanzierungsbedarf, Unterlagen, Kapitalgeberansprache und Fundraising-Prozesse professionell vorbereiten.

Viele Unternehmer glauben, ihr Finanzierungsproblem sei gelöst, sobald sie den richtigen Investor finden. Das ist ein Irrtum. Kapitalgeber prüfen, ob Ihr Unternehmen Vertrauen verdient.” — Harald de Vries, Autor und Finanzierungsexperte

BERLIN, NERLIN, GERMANY, June 2, 2026 / EINPresswire.com / -- Harald de Vries, Gründer von KMU.NETWORK , hat mit „ Warum niemand Ihr Geldproblem lösen will “ ein neues Praxisbuch zur Finanzierungsvorbereitung für Unternehmer veröffentlicht. Der Praxisband ist ab sofort über die KMU-BIBLIOTHEK erhältlich und richtet sich an Unternehmer, Gründer, Selbstständige, kleine und mittlere Unternehmen, Immobilien- und Projektentwickler sowie Bestandsunternehmen, die Finanzierungsprozesse strukturierter vorbereiten möchten.Das Buch behandelt die Frage, warum Finanzierungen häufig nicht an fehlendem Kapital im Markt scheitern, sondern an unklarer Vorbereitung, unvollständigen Unterlagen, unrealistischen Erwartungen, fehlender Kapitalgeberperspektive oder unzureichender Kommunikation. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Finanzierungsstrategie, Kapitalgeberansprache, Unterlagenaufbereitung, Investorensprache, Pitch Decks, Businesspläne, Finanzplanung, Follow-up-Prozesse und digitale Fundraising-Workflows.„Viele Unternehmer gehen davon aus, dass ein Kapitalgeber zunächst ihr Finanzierungsproblem lösen soll“, sagt Harald de Vries. „In der Praxis prüfen Banken, Investoren und Finanzierungspartner aber zuerst, ob ein Unternehmen, ein Vorhaben, ein Team, ein Markt, eine Planung und die vorgelegten Unterlagen Vertrauen verdienen. Genau diese Perspektive ist für eine professionelle Finanzierungsvorbereitung entscheidend.“Der Praxisband richtet den Blick deshalb nicht nur auf Investoren, sondern auf den gesamten Finanzierungsprozess. Dazu gehören klassische Unternehmensfinanzierungen, Bankgespräche, Fördermittel, Investorenansprache, Beteiligungskapital, Wachstumsfinanzierung, Projektfinanzierungen sowie Immobilien- und Bauträgerfinanzierungen.Ein Schwerpunkt des Buches liegt auf der Vorbereitung des Kapitalsuchers. Unternehmer sollen ihren Finanzierungsbedarf nachvollziehbar beschreiben, geeignete Finanzierungsarten einordnen, belastbare Unterlagen erstellen, Risiken offen adressieren und ihre Unternehmensgeschichte so formulieren, dass Kapitalgeber sie prüfen können. Dabei geht es nicht um werbliche Selbstdarstellung, sondern um Plausibilität, Nachvollziehbarkeit und Vertrauen.Das Buch behandelt fünf zentrale Praxisfelder: die Rolle des Kapitalsuchers, die Sichtweise von Investoren und Kapitalgebern, die Bedeutung von Marketing und Außenwirkung für Finanzierungsprozesse, Unterlagen als Vertrauensgrundlage sowie Ablauf, Kosten und Realität einer Finanzierung.Besondere Bedeutung hat nach Darstellung des Buches die Außenwirkung eines Unternehmens. Banken, Investoren und Finanzierungspartner prüfen nicht nur Zahlen und Tabellen, sondern auch die Marktpositionierung, die digitale Sichtbarkeit, die Kommunikation und die Konsistenz des Unternehmensauftritts. Dazu können Webseite, Social Media, Pressearbeit, Präsentationsunterlagen und öffentliche Unternehmensinformationen gehören.„Finanzierung beginnt nicht erst im Bankgespräch oder Investorencall“, sagt Harald de Vries. „Sie beginnt viel früher: mit der Frage, wie professionell ein Unternehmen seine Leistung, seine Zahlen, seine Marktposition und seine Zukunftsplanung darstellt.“Das Buch macht deutlich, dass Finanzierungsvorbereitung mehrere Ebenen umfasst. Auf der ersten Ebene steht die Klärung des Kapitalbedarfs. Unternehmen müssen wissen, wie viel Kapital benötigt wird, wofür es eingesetzt werden soll, wann es gebraucht wird und welche Rückzahlungs-, Beteiligungs- oder Sicherheitenstruktur realistisch ist.Auf der zweiten Ebene steht die Unterlagenbasis. Dazu zählen je nach Vorhaben Businessplan, Pitch Deck, Finanzplanung, Investor Fact Sheet, Unternehmensprofil, SWOT-Analyse, Marktunterlagen, Verträge, Nachweise, Sicherheiteninformationen und weitere Due-Diligence-Unterlagen.Auf der dritten Ebene steht die Kapitalgeberansprache. Unternehmer müssen verstehen, welche Informationen Banken, Investoren, Beteiligungspartner, Fördermittelgeber oder Finanzierungspartner jeweils benötigen. Eine allgemeine Präsentation reicht häufig nicht aus, wenn sie nicht auf die konkrete Zielgruppe und deren Prüfungslogik zugeschnitten ist.Auf der vierten Ebene steht die Prozesssteuerung. Finanzierungsprozesse bestehen aus Recherchen, Erstansprache, Rückfragen, Unterlagenversand, Gesprächen, Datenräumen, Prüfungsschritten, Follow-up, Absagen, Verhandlungen und möglichen Term Sheets. Ohne strukturierte Steuerung können wichtige Kontakte, Fristen und Gesprächsstände schnell unübersichtlich werden.Nach Angaben von KMU.NETWORK unterstützt das Netzwerk Unternehmen bei unterschiedlichen Finanzierungsarten und verbindet Finanzierungswissen, Zugang zu Finanzierungspartnern, Investorendaten, strukturierte Prozesse und digitale Werkzeuge für Fundraising-Kampagnen. Ziel ist es, Kapitalsuche nicht als einzelnes Gespräch, sondern als vorbereiteten und nachvollziehbaren Prozess zu behandeln.Ein weiterer Bestandteil des Ansatzes ist nach Angaben von KMU.NETWORK der Zugriff auf capital-seekers.com. Die Plattform wird vom Netzwerk als Investorendatenbank und Fundraising-Infrastruktur beschrieben. Dabei stehen nicht allein Kontaktdaten im Mittelpunkt, sondern die Verbindung aus Recherche, Segmentierung, Investorenansprache, CRM-Strukturen, E-Mail-Prozessen, Pitch-Deck-Tracking und digitalen Datenräumen.Das Buch ordnet solche Werkzeuge in den Gesamtprozess der Finanzierung ein. Eine Investorendatenbank allein ersetzt keine Finanzierungsstrategie. Entscheidend ist, ob ein Unternehmen passende Kapitalgeber identifiziert, professionell anspricht, Rückmeldungen dokumentiert, Unterlagen gezielt bereitstellt und den weiteren Prozess systematisch nachverfolgt.Digitale Fundraising-Werkzeuge können dabei helfen, den Überblick über potenzielle Investoren, Banken, Fördermittelgeber, Finanzierungspartner, Vermittler und Berater zu behalten. Ein strukturierter Prozess kann zum Beispiel Stufen wie Identifikation, Qualifizierung, Erstansprache, Interesse, Unterlagenversand, Datenraumzugang, Gespräch, Due Diligence, Verhandlung, Term Sheet, Abschluss oder Absage abbilden.Auch Pitch-Deck-Tracking und Virtual Data Rooms werden im Buchkontext als mögliche Bestandteile professioneller Finanzierungsvorbereitung beschrieben. Pitch-Deck-Tracking kann Hinweise darauf geben, ob und wie intensiv Unterlagen betrachtet werden. Datenräume können helfen, sensible Dokumente geordnet bereitzustellen und Prüfungsprozesse nachvollziehbarer zu machen.Das Buch weist zugleich darauf hin, dass professionelle Vorbereitung keine Finanzierungsgarantie darstellt. Ziel ist nicht das Versprechen einer Kapitalzusage, sondern eine realistischere, strukturiertere und besser nachvollziehbare Vorbereitung auf Gespräche mit Kapitalgebern.Ein Bestandteil des Buchangebots ist ein 1:1-Workshop-Bonus für Käufer. Laut Buchseite können Käufer ihre konkrete Finanzierungssituation gemeinsam mit Harald de Vries einordnen lassen. Dabei können unter anderem Kapitalbedarf, Ausgangslage, Timing, vorhandene Unterlagen, Finanzierungsart, Plausibilität, Positionierung gegenüber Kapitalgebern sowie mögliche Banken, Fördermittelgeber, Investoren, Vermittler oder Beteiligungspartner besprochen werden.Der Workshop ist als strukturierter Einstieg in die individuelle Finanzierungsvorbereitung vorgesehen. Er ersetzt keine Finanzierungszusage und keine rechtliche, steuerliche oder bankfachliche Prüfung, kann Unternehmern jedoch helfen, ihre Ausgangslage zu sortieren und nächste Schritte vorzubereiten.„Warum niemand Ihr Geldproblem lösen will“ richtet sich an Unternehmer, die eine Finanzierung vorbereiten und ihre Chancen durch bessere Unterlagen, realistischere Planung und gezieltere Kapitalgeberansprache verbessern möchten. Das Buch ist besonders relevant für Gründer, Wachstumsunternehmen, Bestandsunternehmen, Immobilienprojekte, Projektentwicklungen und Unternehmen, die Bankfinanzierung, Investorenkapital, Fördermittel oder Beteiligungskapital prüfen.Mit der Veröffentlichung erweitert die KMU-BIBLIOTHEK ihr Angebot an praxisnahen Informationen für Unternehmer. Die Plattform stellt Inhalte zu Finanzierung, Fördermitteln, Unternehmensentwicklung, Marketing, Digitalisierung und Wachstum bereit.„Warum niemand Ihr Geldproblem lösen will“ ist ab sofort über die KMU-BIBLIOTHEK erhältlich.Buchinformationen und Bezug:Informationen zum KMU.NETWORK:Informationen zur Investorendatenbank:Über Harald de VriesHarald de Vries ist Unternehmer, Autor und Gründer von KMU.NETWORK. Seine Arbeit konzentriert sich auf Unternehmensfinanzierung, Fördermittel, Unternehmensentwicklung, digitale Sichtbarkeit, Investorenansprache und praxisnahe Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen.Über KMU.NETWORKKMU.NETWORK unterstützt Unternehmer, Gründer, Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen bei Finanzierung, Strategie, Wachstum und unternehmerischer Positionierung. Im Bereich Finanzierung verbindet das Netzwerk nach eigenen Angaben Spezialistenwissen, Zugang zu Finanzierungspartnern, Investorendaten, strukturierte Prozesse und digitale Werkzeuge für professionelle Fundraising-Kampagnen.Über KMU-BIBLIOTHEK.COMDie KMU-BIBLIOTHEK ist eine Wissensplattform für Unternehmerinnen, Unternehmer und Entscheider im Mittelstand. Sie bietet praxisnahe Informationen, Arbeitshilfen und Orientierung zu Finanzierung, Fördermitteln, Unternehmensentwicklung, Marketing, Digitalisierung und Wachstum.PressekontaktKMU.NETWORKPresse / RedaktionE-Mail: info@kmu.networkWebsite: https://kmu.network Buchinformationen und Leseprobe:

Harald de Vries: Warum niemand Ihr Geldproblem lösen will: So bereiten Sie Finanzierung richtig vor

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