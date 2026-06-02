Oladoctor amplía el acceso a consultas médicas online multilingües en Europa

Oladoctor continúa desarrollando su ecosistema digital para facilitar el acceso rápido a médicos independientes licenciados mediante consultas online.

La plataforma ofrece la infraestructura tecnológica para consultas, recetas y certificados online, manteniendo siempre las decisiones clínicas en manos del médico.” — Dr. Andrei Popov, Medical registration: 464628925

SPAIN, June 2, 2026 /EINPresswire.com/ -- Oladoctor continúa desarrollando su ecosistema digital para facilitar el acceso rápido a médicos independientes licenciados mediante consultas online, videoconsultas y herramientas digitales de atención sanitaria disponibles en varios países europeos.

Oladoctor funciona como una plataforma tecnológica tipo marketplace e information society service que conecta pacientes con médicos independientes de distintas especialidades. La empresa no presta servicios médicos directamente ni actúa como clínica, hospital o proveedor sanitario. La función de la plataforma consiste en proporcionar la infraestructura técnica necesaria para la comunicación online, gestión de reservas y acceso a servicios digitales relacionados con la salud.

Actualmente, más de 50 médicos licenciados ofrecen servicios a través de la plataforma. Todos los profesionales ejercen de manera independiente bajo las normativas aplicables en sus respectivas jurisdicciones y mantienen plena responsabilidad sobre decisiones clínicas, tratamientos, recetas y documentación médica.

Entre las funcionalidades disponibles para pacientes se encuentran:

consultas médicas online,

renovación de recetas permitidas en telemedicina,

certificados médicos digitales,

evaluaciones rápidas por parte de médicos,

y gestión acelerada de determinadas solicitudes no urgentes.

La plataforma opera actualmente en España, Portugal, Italia y Polonia. En estos países, los pacientes pueden consultar con médicos autorizados localmente y obtener recetas válidas para farmacias nacionales conforme a la legislación vigente.

Uno de los principales enfoques de Oladoctor es la accesibilidad lingüística. La plataforma ya permite consultas en más de 20 idiomas, incluyendo español, inglés, portugués, italiano, francés, alemán, polaco, ruso, ucraniano e hebreo, entre otros.

Para determinadas solicitudes, los usuarios pueden recibir una primera respuesta médica online en aproximadamente 15 minutos. El tiempo medio de respuesta suele situarse dentro de unas pocas horas y la mayoría de solicitudes se procesan durante las primeras 24 horas.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.