Smart Strategic Marketing presenta su modelo de 'AI-Powered Experiential Travel Infrastructure'

El viajero busca experiencias personalizadas El Viajero vive la experiencia que había vivido digitalmente El viajero comparte su experiencia personal e inspira Vivimos Experiencias que Otros nos Inspiraron a Vivir Compartimos Experiencias en Tiempo Real

La evolución del marketing turístico hacia la inteligencia emocional, la personalización y la conversión en tiempo real

Por años el turismo se enfocó en la promoción. Hoy el desafío es comprender a las personas, anticipar sus intereses y construir experiencias personalizadas que generen conexiones emocionales reales” — Jorge Cadena, CEO of Smart Strategic Marketing, LLC

SPRING, TEXAS, TX, UNITED STATES, May 29, 2026 /EINPresswire.com/ -- La industria turística mundial está entrando en una nueva era. Los viajeros ya no buscan únicamente hoteles, vuelos o paquetes vacacionales; buscan experiencias auténticas, personalizadas y emocionalmente relevantes.

Ante esta transformación del mercado, Smart Strategic Marketing (SSM) anuncia la integración de un nuevo modelo estratégico denominado:

AI-Powered Experiential Travel Infrastructure Intelligence

Una infraestructura digital que combina Inteligencia Artificial, storytelling, contenido interactivo, live commerce, networking, motores de reservación y análisis de comportamiento para acompañar al viajero desde la inspiración hasta la reservación y más allá.

“Durante décadas el turismo se enfocó en promocionar destinos. Hoy el desafío es comprender a las personas, anticipar sus intereses y construir experiencias personalizadas que generen conexiones emocionales reales”, señaló Jorge Cadena, fundador de Smart Strategic Marketing.

El fin del marketing turístico tradicional

Diversos estudios internacionales muestran que el comportamiento del viajero ha cambiado radicalmente.

McKinsey & Company destaca que cada vez más viajeros planifican sus viajes alrededor de experiencias específicas y no únicamente alrededor del destino. Los consumidores buscan actividades memorables, autenticidad y experiencias que reflejen sus valores e intereses personales. (McKinsey & Company)

Por su parte, Skift Research identifica que el turismo está evolucionando hacia un modelo impulsado por experiencias, personalización e inteligencia artificial, donde el contenido, las recomendaciones y las decisiones de compra son cada vez más influenciadas por herramientas digitales avanzadas. (Skift)

Incluso, datos recientes muestran que más del 55% de los viajeros estadounidenses ya utilizan herramientas de IA en alguna etapa de la planeación de sus viajes, y cerca del 30% las utilizan de manera frecuente. (linkedin.com)

De la inspiración a la reservación: un ecosistema completo

La propuesta de Smart Strategic Marketing se basa en un principio simple:

“Travel is not booked logically. Travel is inspired emotionally.”

Bajo esta filosofía, la empresa ha desarrollado un ecosistema tecnológico integrado que acompaña al usuario en cada etapa del viaje.

Inspiración

A través de contenido visual, revistas interactivas, videos, historias de viajeros, creadores de contenido y experiencias inmersivas.

Descubrimiento

Mediante inteligencia artificial que identifica intereses, motivaciones, estilo de viaje y preferencias personales.

Planeación

Con el uso de AI Travel Twin, una evolución del concepto de asistente virtual que aprende del comportamiento del usuario y genera recomendaciones personalizadas.

Conversión

Mediante motores de reservación, experiencias en vivo y sistemas de comercio digital integrados.

Fidelización

A través de contenido personalizado, recomendaciones continuas y relaciones de largo plazo con el viajero.

TravelMexico.travel: el laboratorio de innovación

El primer gran caso de aplicación de esta estrategia será:

TravelMexico.travel

La plataforma evolucionará de un portal turístico tradicional a un ecosistema inteligente de experiencias.

Entre sus nuevas capacidades destacan:

• AI Travel Twin para personalización de experiencias.

• Revistas interactivas enriquecidas con video, chat y reservaciones.

• Storytelling dinámico basado en intereses del viajero.

• Itinerarios generados mediante IA.

• Live Commerce turístico.

• Recomendaciones en tiempo real.

• Integración con creadores de contenido.

• Captura de inteligencia de mercado y comportamiento.

La plataforma permitirá que cada usuario viva una versión distinta de México basada en sus intereses, motivaciones y expectativas.

Live Commerce: el futuro de la comercialización turística

Uno de los componentes más innovadores del ecosistema es:

Tripify.live

La plataforma de live commerce desarrollada por Smart Strategic Marketing.

A través de transmisiones en vivo, los destinos turísticos, hoteles, operadores y creadores de contenido podrán mostrar experiencias auténticas y permitir que los usuarios interactúen, hagan preguntas y reserven en tiempo real.

Esta tendencia responde a la creciente convergencia entre contenido, entretenimiento y comercio digital que ya está transformando industrias como el retail y que comienza a revolucionar el turismo. (Skift)

La inteligencia del viajero como nueva ventaja competitiva

Más allá de generar reservaciones, el ecosistema permitirá construir una base de conocimiento sin precedentes sobre los intereses y comportamientos de los viajeros.

La plataforma analizará:

• Motivaciones emocionales.

• Intereses por wellness y longevidad.

• Turismo gastronómico.

• Viajes multigeneracionales.

• Turismo deportivo.

• Intereses de retiro e inversión.

• Tendencias de consumo.

• Preferencias de contenido.

Esto permitirá generar información estratégica para destinos, gobiernos, hoteles y marcas turísticas.

El nacimiento de una nueva categoría

Smart Strategic Marketing considera que la industria se encuentra frente al surgimiento de una nueva disciplina:

Experiential Travel Intelligence

Una categoría que combina:

• Inteligencia Artificial

• Marketing experiencial

• Storytelling

• Comercio digital

• Personalización

• Live Commerce

• Turismo inteligente

• Analítica avanzada

• Inteligencia de mercado

con el objetivo de construir relaciones más profundas, relevantes y rentables entre los viajeros y los destinos.

Sobre Smart Strategic Marketing

Smart Strategic Marketing es una firma internacional especializada en innovación turística, marketing estratégico, inteligencia artificial aplicada al turismo, networking profesional, live commerce y desarrollo de ecosistemas digitales.

A través de plataformas como TravelMexico.travel, TheMarketplace.travel, PRTravelMatch.com, TravelCreatorsX.com, Tripify.live, HospitalityCancun.com y The Golden Life, la compañía impulsa una nueva generación de soluciones tecnológicas diseñadas para transformar la forma en que los viajeros descubren, planean y reservan experiencias.

Más información:

https://smartsmarketing.com

https://www.travelmexico.travel

https://tripify.live

https://themarketplace.travel

https://www.travelcreatorsx.com

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