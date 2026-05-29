Emprendedor Mexicano Crea Infraestructura Digital Con IA Para Impulsar Las Exportaciones de México
CIUDAD DE MÉXICO, CDMX, MEXICO, May 29, 2026 /EINPresswire.com/ -- En un contexto donde menos del 10% de las empresas mexicanas logra exportar, el emprendedor Yamir Guillén presenta We Are Exporters, una plataforma mexicana que integra inteligencia artificial especializada en comercio internacional para que productores, emprendedores y PYMEs puedan exportar de manera más estructurada, rentable y escalable.
We Are Exporters nace con el objetivo de atender una problemática estructural en el país: miles de productores y pequeñas empresas cuentan con productos hechos en México y potencial para competir en mercados internacionales, pero no siempre tienen acceso a información estratégica, compradores internacionales, requisitos regulatorios ni acompañamiento técnico para iniciar o consolidar su proceso de exportación.
Una infraestructura digital para exportar a escala
We Are Exporters surge como una infraestructura digital especializada en exportación, diseñada para simplificar procesos que tradicionalmente han sido complejos para productores y PYMEs.
A diferencia de marketplaces B2B, consultorías tradicionales o softwares genéricos, la plataforma busca integrar en un solo ecosistema herramientas de análisis, información regulatoria, estrategia comercial, prospección internacional y acompañamiento exportador.
El proyecto fue desarrollado con la visión de funcionar como una plataforma digital accesible, similar en concepto de uso a modelos como Netflix o Spotify, pero enfocada en comercio internacional, permitiendo que más empresas mexicanas puedan entender, planear y ejecutar su entrada a mercados internacionales.
Del conocimiento técnico a la acción comercial
Yamir Guillén, fundador de We Are Exporters, cuenta con más de 15 años de experiencia en comercio internacional, tráfico de mercancías, tramitación aduanera, ventas internacionales y marketing internacional.
Durante su trayectoria, identificó que gran parte de las herramientas, oportunidades y servicios disponibles en el sector estaban diseñados principalmente para grandes corporativos, dejando fuera a productores agrícolas, pequeñas empresas y emprendedores con capacidad productiva, pero sin estructura para exportar.
Con esta visión, We Are Exporters busca pasar de la teoría a la ejecución, ayudando a los usuarios a identificar mercados con demanda, conocer requisitos de exportación e importación, analizar regulaciones y restricciones, encontrar compradores potenciales y desarrollar estrategias comerciales para vender fuera de México.
Inteligencia artificial aplicada al comercio exterior
Uno de los principales diferenciadores de We Are Exporters es el uso de inteligencia artificial entrenada específicamente en procesos de comercio exterior.
La plataforma permite analizar variables como el tipo de producto, el mercado destino, los requisitos aduaneros, las regulaciones aplicables, las oportunidades comerciales y los posibles canales de prospección internacional.
De esta manera, We Are Exporters acompaña al exportador antes, durante y después de su proceso de internacionalización, buscando reducir barreras de entrada y acercar herramientas especializadas a empresas que tradicionalmente no tenían acceso a este tipo de infraestructura.
“We Are Exporters ha creado la infraestructura digital que faltaba para que México exporte a escala. Nuestro objetivo es democratizar la exportación y convertir a más productores en actores globales”, señaló Yamir Guillén, fundador del proyecto.
Un enfoque inicial en el sector agrícola mexicano
Uno de los principales enfoques iniciales de We Are Exporters es el sector agrícola mexicano, considerado uno de los motores económicos del país y, al mismo tiempo, uno de los sectores con mayores retos en adopción tecnológica para procesos de internacionalización.
De acuerdo con la visión del proyecto, miles de productores registrados ante el SAT como actividad empresarial cuentan con capacidad productiva, pero solo una fracción logra exportar de manera constante.
Ante este panorama, la plataforma busca convertirse en una herramienta que permita a productores agrícolas identificar mercados internacionales, comprender requisitos específicos, preparar mejor su oferta comercial y conectar con oportunidades reales de exportación.
Una oportunidad para la industria logística
El crecimiento de nuevos exportadores también representa una oportunidad para industrias complementarias como logística, paquetería, freight forwarding, transporte internacional y servicios relacionados con el movimiento de mercancías.
Al facilitar que más productores y PYMEs puedan iniciar procesos de exportación, We Are Exporters también busca contribuir a un mayor flujo comercial, generando nuevas oportunidades para empresas que forman parte de la cadena logística y del ecosistema de comercio exterior.
Este enfoque permite que la plataforma no solo atienda a quienes desean vender en otros países, sino que también impulse una red más amplia de servicios vinculados a la internacionalización de productos mexicanos.
México como referente en innovación exportadora
La visión a mediano plazo de We Are Exporters es consolidarse como el hub digital de exportación más importante de Latinoamérica y posicionar a México como un referente en innovación aplicada al comercio internacional.
Para Yamir Guillén, el país no necesita únicamente más teoría sobre exportación, sino herramientas digitales capaces de convertir a productores locales en actores globales.
Con esta propuesta, We Are Exporters busca impulsar competitividad, generación de empleo, desarrollo económico y mayor participación de las empresas mexicanas en mercados internacionales.
We Are Exporters: una propuesta mexicana para democratizar la exportación
Más que una plataforma tecnológica, We Are Exporters se presenta como una infraestructura digital de exportación creada para acompañar a productores, emprendedores y PYMEs en su camino hacia mercados internacionales.
Con inteligencia artificial especializada, análisis de mercados, información regulatoria, prospección comercial y enfoque en ejecución, el proyecto busca reducir las barreras que históricamente han limitado la participación de pequeñas empresas mexicanas en el comercio exterior.
Con una visión centrada en tecnología, comercio internacional y desarrollo económico, We Are Exporters busca abrir una nueva etapa para que México exporte a escala.
Conoce más:
www.weareexporters.com
Yamir Guillén
We Are Exporters
somosexportadoresmx@gmail.com
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