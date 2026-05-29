Die Kunst von Farbe und Form: MONDAINE präsentiert die Doppio Bauhaus Inspired

Doppio Bauhaus Inspired

Neue Swiss-Made Uhren inspiriert von der Bauhaus-Farbtheorie, modernistischem Design und architektonischer Klarheit.

Mit der Doppio Bauhaus Inspired wollten wir erkunden, wie Farbe diszipliniert eingesetzt werden kann und gleichzeitig emotionale Tiefe in ein funktional geprägtes Design bringt.” — André Bernheim, CSO und Operational Board Member bei MONDAINE

PFäFFIKON SZ, SWITZERLAND, May 29, 2026 / EINPresswire.com / -- MONDAINE erweitert seine Doppio-Kollektion mit der Einführung der Doppio Bauhaus Inspired – zwei Uhren, die die Beziehung zwischen Farbe, Geometrie und Zeit durch die Linse modernistischen Designs erforschen. Erhältlich in den Größen 33 mm und 41 mm interpretieren die neuen Modelle die Prinzipien des Bauhauses auf unverwechselbare MONDAINE-Art neu und vereinen Klarheit, Funktionalität und ausdrucksstarke visuelle Details mit Schweizer Präzision und zeitlosem Minimalismus.Als zeitgenössische Ergänzung des MONDAINE-Portfolios wurde die Doppio-Kollektion entwickelt, um Balance zu verkörpern: Tradition und Moderne, Struktur und Emotion, Minimalismus und Tiefe. Mit den Bauhaus Inspired Editionen wird dieser Dialog grafischer und farbintensiver – geleitet von den Prinzipien modernistischen Designs.Das Zifferblatt ist von der Bauhaus-Farbtheorie inspiriert und als kreisförmige Komposition gestaltet, bei der die Indizes ihre Farbtöne subtil verändern, um das Zusammenspiel der Primärfarben widerzuspiegeln. Das Ergebnis verleiht der Uhr Rhythmus und visuelle Dynamik, ohne die disziplinierte Klarheit aufzugeben, die zentral für die Designsprache von MONDAINE ist. Erstmals trägt das Zifferblatt die „Doppio“-Signatur und stärkt damit die visuelle Identität der Kollektion. Der ikonische rote Sekundenzeiger setzt einen eindrucksvollen Akzent und bleibt ein charakteristisches Element der Markenästhetik.Die Doppio-Kollektion zeichnet sich durch ihr markantes Doppellinien-Design aus. Stunden- und Minutenzeiger bestehen aus zwei parallelen Linien – ein Merkmal, das sich konsequent in den Zifferblattindizes fortsetzt. Dadurch entsteht eine wiedererkennbare visuelle Identität bei gleichzeitig optimaler Ablesbarkeit. In Kombination mit der konkaven Zifferblattkonstruktion und dem doppelt gewölbten Saphirglas erhält die Uhr eine raffinierte Tiefenwirkung und zusätzliche Dimension, ohne ihre klare architektonische Silhouette zu verlieren.Geometrie spielt im gesamten Design eine zentrale Rolle. Kreise, Quadrate und Dreiecke – Schlüsselformen der visuellen Bauhaus-Sprache – sind sowohl auf dem Zifferblatt als auch auf dem Gehäuseboden integriert und schaffen eine harmonische Verbindung zwischen Vorder- und Rückseite der Uhr. In Farbtönen gestaltet, die die Akzente des Zifferblatts aufgreifen, unterstreichen diese Symbole das Gleichgewicht zwischen Struktur und Emotion und spiegeln MONDAINEs Fokus auf bedeutungsvolles Design statt reiner Ornamentik wider.„Mit der Doppio Bauhaus Inspired wollten wir erkunden, wie Farbe diszipliniert eingesetzt werden kann und gleichzeitig emotionale Tiefe in ein funktional geprägtes Design bringt“, sagt André Bernheim, CSO und Operational Board Member bei MONDAINE.Das sanft gerundete Edelstahlgehäuse bildet einen subtilen Kontrast zur grafischen Präzision des Zifferblatts und sorgt für eine Uhr, die modern, tragbar und sofort wiedererkennbar wirkt. Angeboten in den Größen 33 mm und 41 mm passen sich die neuen Modelle unterschiedlichen Tragevorlieben an und bewahren dabei ihre starke visuelle Identität.Die Doppio Bauhaus Inspired wird von einem Swiss-Made-Quarzwerk angetrieben und verfügt über ein poliertes 316L-Edelstahlgehäuse, entspiegeltes doppelt gewölbtes Saphirglas sowie eine Wasserdichtigkeit bis 5 ATM. Erhältlich mit silbernem oder schwarzem Zifferblatt und passenden Edelstahl-Mesh-Armbändern verbinden die Uhren Alltagstauglichkeit mit einer unverwechselbaren, von modernistischen Prinzipien geprägten Designsprache.Mit den neuen Doppio Bauhaus Inspired Modellen erweitert MONDAINE sein Portfolio an Swiss-Made Uhren und setzt den Fokus der Marke auf Klarheit, Funktionalität und zeitloses Design fort – ergänzt um eine ausdrucksstärkere und farbintensivere Dimension innerhalb der Doppio-Linie.Die Lancierung unterstreicht zudem das langjährige Engagement der Mondaine Group für verantwortungsvolle Produktion. Seit mehr als 60 Jahren folgt das Unternehmen dem 3R-Prinzip – Reduce, Reuse, Recycle – und setzt markenübergreifend auf nachhaltige Materialien und Produktionsprozesse. Seit 2020 ist die Mondaine Group durch Aufforstungsinitiativen umfassend CO₂-neutral in Bezug auf Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen gemäss dem GHG-Protokoll.Um mehr über die kreative Vision und den Designprozess hinter der Doppio Bauhaus Inspired zu erfahren, entdecken Sie die Geschichte des Designers hinter der Entstehung dieser Uhr

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