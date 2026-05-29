MONDAINE erweitert die Numeri-Kollektion mit der neuen BlueLake Edition

Numeri

Eine neue Swiss-Made-Sportuhr in 42 mm, inspiriert von den Farben und der Klarheit der alpinen Seen der Schweiz.

Mit der BlueLake Edition wollten wir eine von der Natur inspirierte Farbe einführen und gleichzeitig die starke architektonische Identität bewahren, die Numeri auszeichnet. ” — Maria Valenzuela, Global Marketing Group Director bei MONDAINE

PFäFFIKON SZ, SWITZERLAND, May 29, 2026 / EINPresswire.com / -- MONDAINE präsentiert die Numeri BlueLake, eine neue Ergänzung der Swiss-Made- Numeri-Kollektion . Mit einem blauen Zifferblatt, inspiriert von der Bewegung und Tiefe alpiner Gewässer, vereint das neue 42-mm-Modell architektonisches Design, sportliche Funktionalität und zeitgenössische Schweizer Uhrmacherkunst innerhalb der minimalistischen Designsprache von MONDAINE.Die Numeri-Kollektion zeichnet sich durch ihre markante feststehende 12-eckige Lünette, ihre integrierte Konstruktion und das geometrische Gehäusedesign aus. Mit der Einführung der BlueLake Edition erweitert MONDAINE die Linie um eine frische saisonale Farbgebung, die Kontraste und visuelle Tiefe schafft und gleichzeitig die starke Identität der Kollektion bewahrt.Gefertigt aus 316L-Edelstahl mit brossierten und polierten Oberflächen, wird das 42-mm-Gehäuse mit einem blauen Kautschukarmband kombiniert, das für Komfort, Langlebigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit entwickelt wurde. Das Armband unterstreicht den sportlichen Charakter der Uhr und unterstützt zugleich ihre Alltagstauglichkeit.Im Zentrum des Designs steht die facettierte Lünette mit gravierten Ziffern – ein charakteristisches Merkmal der Numeri-Kollektion, das die Ablesbarkeit verbessert und gleichzeitig die architektonische Struktur des Gehäuses betont. Das blaue Zifferblatt bringt tonale Variationen ins Spiel, inspiriert von Reflexionen und Bewegungen klarer Alpenseen, und schafft dadurch Kontraste zu den scharf definierten geometrischen Linien von Lünette und Gehäuse.Mit Super-LumiNovabeschichtete Zeiger verbessern die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen, während das entspiegelte Saphirglas für zusätzliche Robustheit und Klarheit sorgt. Das charakteristische „M“, das in die Krone eingraviert ist, spiegelt MONDAINEs Fokus auf Schweizer Handwerkskunst und Liebe zum Detail wider.Angetrieben von einem Swiss-Made-Quarzwerk ist die Numeri BlueLake bis 10 ATM wasserdicht und eignet sich damit sowohl für den Alltag als auch für einen aktiven Lebensstil.„Mit der BlueLake Edition wollten wir eine von der Natur inspirierte Farbe einführen und gleichzeitig die starke architektonische Identität bewahren, die Numeri auszeichnet“, sagt Maria Valenzuela, Global Marketing Group Director bei MONDAINE. „Das Ergebnis ist eine Uhr, die modern, vielseitig und funktional wirkt und dabei den minimalistischen Designprinzipien von MONDAINE treu bleibt.“Mit der neuen Numeri BlueLake erweitert MONDAINE sein Portfolio an Swiss-Made-Uhren und setzt den Fokus der Marke auf Funktionalität, Langlebigkeit und modernes Schweizer Design fort.Die Lancierung unterstreicht zudem das langjährige Engagement der Mondaine Group für verantwortungsvolle Produktion. Seit mehr als 60 Jahren folgt das Unternehmen den Prinzipien Reduce, Reuse und Recycle und setzt auf nachhaltige Materialien sowie verantwortungsvolle Produktionsprozesse. Seit 2020 ist die Mondaine Group durch Aufforstungsinitiativen umfassend CO₂-neutral in Bezug auf Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen gemäss dem GHG-Protokoll.

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