Lux Travel DMC Startet Neue Luxus-Kreuzfahrt in Saigon

Amiral Cruises for Presidents wird am 5. Juni 2026 lanciert. Amiral Cruises wird schon bald zu einem echten Highlight bei Vietnam-Individualreisen.

„Amiral Cruises for Presidents“ erweitert das Premiumportfolio des Unternehmens für exklusive und maßgeschneiderte Vietnam-Individualreisen.

HANOI, VIETNAM, May 29, 2026 / EINPresswire.com / -- Lux Travel DMC, einer der führenden Anbieter hochwertiger Destination-Management-Services in Südostasien, kündigt offiziell den Launch von „Amiral Cruises for Presidents“ an – einer neuen Luxus-Kreuzfahrtmarke in Saigon, die das Premiumangebot des Unternehmens im Bereich exklusiver Flussreisen erweitert. Die feierliche Markeneinführung findet am 5. Juni 2026 im historischen Hotel Majestic Saigon unter dem Motto „The River Remembers“ statt.Mit dieser neuen Kreuzfahrt unterstreicht Lux Travel DMC seine langfristige Strategie, anspruchsvolle und authentische Reiseerlebnisse für internationale Gäste zu entwickeln und gleichzeitig seine Position als Spezialist für hochwertige Vietnam-Individualreisen weiter auszubauen.Die Einführung von „Amiral Cruises for Presidents“ markiert einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen. Während Vietnam in den vergangenen Jahren zunehmend internationale Luxusreisende angezogen hat, wächst zugleich die Nachfrage nach persönlicheren, exklusiveren und kulturell immersiven Reiseformen. Lux Travel DMC reagiert auf diese Entwicklung mit einem Konzept, das Eleganz, Geschichte, Privatsphäre und maßgeschneiderte Erlebnisse miteinander verbindet.Die neue Kreuzfahrt bietet luxuriöse Flussfahrten entlang des Saigon-Flusses und richtet sich insbesondere an Reisende, die Vietnam aus einer ruhigeren, stilvolleren und emotionaleren Perspektive entdecken möchten. Im Mittelpunkt stehen nicht klassische Sightseeing-Programme, sondern sorgfältig kuratierte Momente, die Atmosphäre, lokale Kultur und gehobenen Komfort miteinander vereinen.Das Konzept von „Amiral Cruises for Presidents“ wurde von der kolonialen Geschichte Saigons sowie der goldenen Ära luxuriöser Flussreisen inspiriert. Das Design verbindet klassische Eleganz mit modernem Komfort und schafft eine intime Atmosphäre, die bewusst auf Exklusivität und Individualität setzt. Gäste erleben dabei nicht nur den Saigon-Fluss, sondern auch die kulturelle Identität der Stadt aus einer neuen Perspektive.„Luxus bedeutet heute weit mehr als große Hotels oder traditionelle VIP-Services“, erklärt Herr Pham Ha, Gründer und CEO von Lux Travel DMC. „Moderne Luxusreisende suchen nach Ruhe, emotionalen Erlebnissen und authentischen Begegnungen. Mit Amiral Cruises möchten wir eine Reiseform schaffen, die entschleunigt, inspiriert und gleichzeitig höchsten Komfort bietet.“Die Einführung der neuen Marke passt zur strategischen Entwicklung von Lux Travel DMC, das sich seit über zwei Jahrzehnten auf personalisierte Reisen in Vietnam und Südostasien spezialisiert hat. Das Unternehmen ist insbesondere für seine individuell gestalteten Luxusreisen bekannt, die kulturelle Tiefe, lokale Authentizität und nachhaltige Reisephilosophien miteinander verbinden.Im Zentrum der heutigen Reisephilosophie von Lux Travel DMC stehen maßgeschneiderte Erlebnisse statt standardisierter Programme. Besonders im Segment der hochwertigen Vietnam-Individualreisen legen internationale Gäste zunehmend Wert auf flexible Reiserhythmen, private Erlebnisse und Reisen, die auf persönliche Interessen abgestimmt sind.Die neue Luxus-Kreuzfahrt ergänzt dieses Konzept ideal. Statt hektischer Programme oder überfüllter Touren bietet „Amiral Cruises for Presidents“ bewusst Raum für langsames Reisen und persönliche Momente. Sonnenuntergänge auf dem Fluss, fein kuratierte kulinarische Erlebnisse, elegante Dinner-Abende und exklusive private Charter-Möglichkeiten sollen Reisenden ermöglichen, Saigon auf eine ruhigere und emotionalere Weise zu erleben.Das Launch-Event „The River Remembers“, das am 5. Juni 2026 im legendären Hotel Majestic Saigon stattfindet, soll nicht nur die neue Marke präsentieren, sondern auch die historische Verbindung zwischen Saigon und seinem Fluss würdigen. Der Saigon-Fluss spielte über Jahrhunderte hinweg eine zentrale Rolle für Handel, Kultur und gesellschaftliches Leben der Stadt. Mit dem neuen Kreuzfahrtkonzept möchte Lux Travel DMC diese Geschichte auf moderne Weise neu interpretieren.Darüber hinaus spiegelt das Projekt das langfristige Engagement des Unternehmens für nachhaltigen und verantwortungsvollen Tourismus wider. Lux Travel DMC betont, dass zukünftiger Luxus zunehmend mit bewussterem Reisen verbunden sei. Dazu gehören kleinere Gruppen, lokal inspirierte Erlebnisse, sorgfältig ausgewählte Partner sowie Reiseformen, die Kultur und Umwelt respektieren.„Wir glauben an eine Zukunft des Reisens, die persönlicher, langsamer und bedeutungsvoller ist“, so Pham Ha weiter. „Unsere Gäste möchten Vietnam nicht nur sehen, sondern wirklich fühlen. Genau dafür entwickeln wir neue Erlebnisse wie Amiral Cruises.“Mit der Einführung von „Amiral Cruises for Presidents“ erweitert Lux Travel DMC sein Portfolio hochwertiger Reiseerlebnisse in Vietnam und setzt zugleich ein starkes Signal für die Zukunft luxuriöser Flussreisen in Südostasien.Über Lux Travel DMCLux Travel DMC ist ein vietnamesisches Destination-Management-Unternehmen mit Spezialisierung auf hochwertige, maßgeschneiderte Reisen in Vietnam und Südostasien. Seit über 20 Jahren entwickelt das Unternehmen personalisierte Reiseerlebnisse für internationale Gäste und verbindet dabei Luxus, kulturelle Authentizität und nachhaltige Tourismuskonzepte. Lux Travel DMC bietet individuelle Reiseprogramme in mehreren Sprachen an, darunter Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch, und gilt als einer der führenden Experten für exklusive Vietnam-Individualreisen.

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