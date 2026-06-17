Comunicazione accessibile in ospedale: al via il progetto di Pyramid Italia e ASUFC

L’integrazione del PECS nella pratica clinica dimostra come strategie basate su evidenze possano migliorare la qualità delle cure e promuovere un accesso equo per tutti i pazienti. Simbolo PECS® utilizzato nel progetto ASUFC per supportare la comunicazione durante le procedure radiologiche. I simboli PECS® e altri supporti visivi aiutano a rendere le procedure mediche più prevedibili, riducendo l’ansia e favorendo la partecipazione dei pazienti.

L’utilizzo del sistema PECS® per supportare pazienti con disturbi del neurosviluppo nei contesti sanitari

Quando la comunicazione diventa accessibile, migliorano l’esperienza del paziente, il benessere degli operatori e l’efficacia complessiva del servizio.” — Simone Zorzi, Direttore della SOC Disabilità di ASUFC

FRIULI VENEZIA GIULIA, UDINE, ITALY, June 17, 2026 /EINPresswire.com/ -- Pyramid Educational Consultants Italia, unico ente autorizzato alla formazione ufficiale sul sistema PECS® (Picture Exchange Communication System), annuncia una collaborazione con l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) per l’implementazione di un progetto pilota volto a migliorare l’accesso alle cure per persone con disturbi del neurosviluppo e bisogni comunicativi complessi.

Quando si parla di accessibilità in ambito sanitario, si pensa spesso a barriere fisiche. Tuttavia, per molte persone, la barriera principale è rappresentata dalla comunicazione. La difficoltà nel comprendere istruzioni verbali, gestire contesti imprevedibili e affrontare stimoli sensoriali può influenzare significativamente l’adesione alle cure.

Affrontare una sfida sistemica

All’interno degli ambienti ospedalieri, e in particolare durante procedure radiologiche, queste difficoltà possono portare a situazioni di disagio, scarsa collaborazione o impossibilità di completare gli esami. Per questo motivo, ASUFC ha scelto di intervenire agendo sul sistema, piuttosto che sull’individuo.

“La criticità non era la persona, ma l’assenza di strumenti comunicativi adeguati all’interno del sistema sanitario,” afferma Simone Zorzi, psicologo, analista del comportamento e Direttore della SOC Disabilità di ASUFC.

Una soluzione pratica e basata su evidenze

Per rispondere a questa esigenza, il progetto ha introdotto il sistema PECS® nei servizi di radiologia, offrendo un linguaggio visivo condiviso tra pazienti e operatori sanitari. Attraverso l’uso di immagini, le persone possono comprendere meglio le fasi della procedura, anticipare ciò che accadrà e comunicare i propri bisogni in modo più efficace.

Questo approccio favorisce interazioni più chiare e strutturate, aumenta la prevedibilità e riduce la dipendenza dal linguaggio verbale, rendendo il contesto sanitario più accessibile.

Risultati concreti per pazienti e operatori

I risultati del progetto pilota hanno evidenziato miglioramenti significativi su più livelli. I pazienti hanno mostrato una riduzione dell’ansia e del disagio, una maggiore prevedibilità dell’esperienza e una partecipazione più attiva alle procedure, con un aumento del senso di controllo.

Anche gli operatori sanitari hanno tratto importanti benefici. Il personale ha sviluppato nuove competenze comunicative, aumentato la fiducia nel supporto a persone con bisogni complessi e migliorato la capacità di prevenire situazioni critiche.

“Quando la comunicazione diventa accessibile, migliorano l’esperienza del paziente, il benessere degli operatori e l’efficacia complessiva del servizio,” aggiunge Zorzi.

Verso una sanità più inclusiva

Oltre ai risultati individuali, il progetto rappresenta un cambiamento di paradigma: l’accessibilità comunicativa è una responsabilità del sistema sanitario. Non si tratta di adattare la persona, ma di progettare contesti che favoriscano la partecipazione.

L’integrazione del PECS nella pratica clinica dimostra come strategie basate su evidenze possano migliorare la qualità delle cure e promuovere un accesso equo per tutti i pazienti.

Prospettive future

Dopo i risultati positivi del progetto pilota, è prevista l’estensione dell’utilizzo del PECS e delle strategie di comunicazione visiva ad altri reparti ospedalieri. L’obiettivo è rendere la comunicazione accessibile uno standard nei servizi sanitari, garantendo a tutte le persone la possibilità di partecipare attivamente al proprio percorso di cura.

Informazioni su Pyramid Educational Consultants Italia

Pyramid Educational Consultants è l’organizzazione internazionale che ha sviluppato il Picture Exchange Communication System (PECS®) e il Pyramid Approach to Education®. Pyramid Italia offre formazione e consulenza basate su evidenze a professionisti e organizzazioni che supportano persone con autismo e difficoltà comunicative.

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Email: formazione-italia@pecs.com

Sito web: www.pecs-italy.com

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