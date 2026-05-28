Adsterra raih pengakuan industri atas teknologi dan dukungan pelanggan

Adsterra terus menetapkan standar baru dalam performa, inovasi, dan dukungan pelanggan.

Penghargaan ini menegaskan fokus kami membangun solusi tepercaya dan berkinerja tinggi bagi pengiklan dan publisher.” — Gala Grigoreva, CMO Adsterra

LIMASSOL, CYPRUS, May 28, 2026 /EINPresswire.com/ -- Adsterra, platform periklanan global berbasis performa, kembali memperoleh pengakuan luas di industri afiliasi dan adtech atas keunggulannya dalam performa, teknologi, serta layanan pelanggan.

Berbagai penghargaan tersebut diberikan melalui ajang industri yang melibatkan voting komunitas untuk memilih inovator dan mitra terpercaya terbaik di sektor ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, Adsterra secara konsisten menempati posisi teratas di antara platform iklan berkinerja tinggi dunia. Pada 2022, perusahaan meraih posisi #1 Top Ad Network versi OfferVault, kemudian dinobatkan sebagai #2 Top Traffic Source pada 2023 dan 2025. Penghargaan ini mencerminkan kemampuan Adsterra dalam menghadirkan traffic berkualitas tinggi dan peluang monetisasi yang scalable bagi pengiklan maupun publisher.

Adsterra juga menerima berbagai penghargaan dari OfferVault, Affbank, dan AdExchanger atas teknologi dan performanya. Dalam kategori native advertising, Adsterra dinobatkan sebagai #1 Native Ad Network versi Affbank pada 2020 dan 2022. Format iklan inovatif milik perusahaan, Social Bar, turut mendapat pengakuan dari AdExchanger pada 2021 dalam kategori Best Use of Technology berkat efektivitasnya sebagai alternatif web push dengan pertumbuhan pendapatan hingga 2 kali lipat.

Pada 2025, Adsterra mencatat pencapaian besar dengan memenangkan sejumlah penghargaan utama di berbagai platform industri. Dalam uCompares Awards, perusahaan dinobatkan sebagai Best Advertising Network of the Year dan Best Traffic Source. Di tahun yang sama, Adsterra juga mendominasi Affbank Awards dengan meraih gelar Best Mobile Advertising Network serta Best Popunder & Clickunder Network.

Komitmen Adsterra terhadap kesuksesan klien tidak hanya melalui teknologi. AdExchanger dan SourceForge turut mengapresiasi kualitas hubungan mitra dan layanan pelanggan perusahaan. Pendekatan Partner Care milik Adsterra mendapat honorable mention Best Account Support 2025 dari AdExchanger berkat dukungan langsung kepada mitra dan strategi pertumbuhan jangka panjang.

Selain itu, SourceForge menobatkan Adsterra sebagai Top Performer 2025, mencerminkan tingginya kepuasan pengguna dan stabilitas platform. Pada 2024, perusahaan juga memenangkan penghargaan Boost of the Year di Affiliate Space Awards, memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain dengan pertumbuhan tercepat di ekosistem affiliate marketing.

Seiring perkembangan perusahaan, berbagai penghargaan tersebut semakin memperkuat posisi Adsterra sebagai mitra terpercaya bagi pengiklan dan publisher yang mencari hasil berbasis performa di tengah persaingan digital yang semakin ketat.



Tentang Adsterra

Adsterra adalah jaringan periklanan global yang menyediakan solusi akuisisi pengguna berbasis performa untuk pengiklan dan monetisasi bagi publisher di berbagai vertikal dan wilayah. Platform ini membantu pengiklan meningkatkan performa kampanye serta memungkinkan publisher memaksimalkan efisiensi monetisasi dan keterlibatan pengguna melalui solusi traffic yang fleksibel. Adsterra bermitra dengan pengguna pemula maupun profesional.



