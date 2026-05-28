Adsterra Explica o Sistema Anti-Fraude e Anti-Malware que Protege Anunciantes e Publishers

Sistema Anti-Fraude e Anti-Malware

A Adsterra oferece proteção multicamadas contra fraude de anúncios e malvertising, garantindo tráfego limpo, monetização segura e desempenho transparente.

A fraude de anúncios e o malvertising evoluem constantemente, então o foco é permanecer à frente através de monitoramento contínuo, resposta rápida e aplicação rigorosa em todas as fontes de tráfego.” — Equipe de Política da Adsterra

LIMASSOL, CYPRUS, May 28, 2026 /EINPresswire.com/ -- Ao longo dos anos, a Adsterra tem sido elogiada por seu avançado sistema de segurança multicamadas, projetado para proteger tanto anunciantes quanto publishers contra fraude de anúncios e malvertising. Em vez de reagir à atividade fraudulenta após ela ocorrer, a adtech foca na prevenção contínua, no monitoramento e no bloqueio de tráfego malicioso em toda a sua infraestrutura.

Para os anunciantes, isso garante proteção contra orçamentos desperdiçados, impressões falsas e métricas de desempenho distorcidas. Para os publishers, garante monetização segura e proteção de inventário contra anúncios maliciosos. O sistema foi construído para manter a transparência, a confiança e a sustentabilidade a longo prazo em todo o ecossistema de publicidade digital.

Declaração Oficial de Malware da Adsterra: Tolerância Zero a Fraudes e Publicidade Maliciosa: anti-malvare/adsterra.com



DIFERENÇA ENTRE FRAUDE DE ANÚNCIOS E MALVERTISING

Fraude de anúncios (ad fraud) e malvertising estão intimamente conectados, mas representam diferentes categorias de ameaças na publicidade digital.

A fraude de anúncios concentra-se na manipulação de métricas de desempenho de publicidade para ganho financeiro, sem necessariamente prejudicar os usuários diretamente. Isso inclui impressões falsas, fraude de cliques, fraude de conversão, tráfego de bots, falsificação de localização geográfica (GEO spoofing), lavagem de tráfego (traffic laundering) e anúncios ocultos ou duplicados. O impacto principal é sobre os anunciantes, que acabam pagando por tráfego não humano ou irrelevante.

O malvertising, por outro lado, usa a publicidade como veículo para distribuir software malicioso. Envolve a incorporação de código prejudicial em anúncios, páginas de destino (landing pages) ou caminhos de entrega, que podem redirecionar os usuários para páginas de phishing, desencadear downloads não autorizados de adware ou trojans, ou comprometer sistemas. Neste caso, tanto publishers quanto usuários finais são diretamente afetados.

Em resumo, a fraude de anúncios trata da manipulação ilegítima de desempenho e receita, enquanto o malvertising trata da entrega de malware e da criação de ameaças à segurança.



POLÍTICA DE TOLERÂNCIA ZERO PARA MALWARE E TRÁFEGO DE FRAUDE

A Adsterra aplica uma política de tolerância zero estrita em relação a qualquer atividade maliciosa ou fraudulenta em sua plataforma.

Todos os anunciantes e publishers são obrigados a concordar com os Termos e Condições oficiais antes de obter acesso à plataforma. Estes termos proíbem explicitamente:

- Ataques ao software ou inventário do usuário

- Violações de privacidade ou dados

- Phishing

- Qualquer tipo de malware: ladrões de finanças, mineração, ladrões de informações privadas, etc.

- Falsificação (Spoofing)

- Quaisquer outras ações ilícitas

- Qualquer tentativa de publicidade ilegal ou abusiva, incluindo o streaming de tráfego de bots, resulta em banimento permanente sem possibilidade de restauração da conta.

Para cumprir esta declaração, a Adsterra opera um Departamento de Política dedicado que trabalha continuamente no desenvolvimento, melhoria e implementação de medidas para prevenção de fraude de anúncios e malware.

🔗Termos e Condições da Adsterra. Anunciantes: adsterra.com/advertisers-terms

🔗Termos e Condições da Adsterra. Publishers: adsterra.com/publishers-terms



SISTEMA DE SEGURANÇA DE TRÊS NÍVEIS

O sistema de segurança de três níveis da Adsterra é um componente central da estratégia de proteção desta rede de publicidade, combinando automação, expertise humana e comunicação com parceiros. A empresa implementa um modelo estruturado para proteger tanto anunciantes quanto publishers.

Segurança anti-malware automatizada avançada

A Adsterra usa tecnologias de segurança avançadas, incluindo soluções de terceiros amplamente utilizadas, juntamente com sistemas proprietários internos adaptados especificamente para processos de entrega de anúncios.

Estes sistemas previnem e bloqueiam eficazmente malware e software indesejado, incluindo vírus e trojans, garantindo que todos os anúncios e tráfego trocados através da plataforma permaneçam seguros.

Em termos de prevenção de fraude de anúncios, a Adsterra aplica uma análise de 360 graus a cada nova fonte de tráfego usando algoritmos alimentados por IA e supervisão humana. Isso inclui o monitoramento de impressões, cliques e conversões, bem como verificações em tempo real da atividade do website, como velocidade de resposta, novas localizações geográficas (GEOs) adicionadas e formatos solicitados. O resultado é alta qualidade de tráfego e risco minimizado de atividade fraudulenta.

Verificação humana de anúncios e inventário

Além da automação, a Adsterra conta com a Equipe de Política de Anúncios (Ad Policy Team), composta por profissionais altamente qualificados que conduzem continuamente a verificação manual de múltiplos níveis de todos os anúncios.

Além de verificar anúncios, a equipe de Política também trabalha na pesquisa de ameaças emergentes, testando novos algoritmos, verificando inventário suspeito e realizando validação manual detalhada. Isso permite um melhor controle sobre a segurança e ajuda a identificar problemas que podem ser ignorados pelos algoritmos.

Ação rápida em relatórios de atividade suspeita

A Adsterra prioriza a comunicação transparente com seus parceiros. Anunciantes e publishers podem relatar atividades suspeitas ou anúncios questionáveis a qualquer momento.

Passos ao receber uma reclamação:

1. Início imediato de uma investigação.

2. Implementação de verificações automáticas e manuais.

3. A parte suspeita é questionada para fornecer prova de que seus anúncios ou tráfego estão livres de malware

Todas as contas suspeitas são suspensas durante a investigação e permanecem bloqueadas até que sua conformidade seja verificada. Uma ação tão rápida resulta em uma comunicação mais transparente com os parceiros e torna todo o processo de prevenção de malware e fraude mais confiável e informado.



ATENÇÃO: TIPOS COMUNS DE AMEAÇAS DE MALVERTISING

A Adsterra identifica e previne ativamente uma ampla gama de técnicas de malvertising que podem comprometer usuários e publishers. A melhor maneira de se manter seguro é aprender como elas podem ser.

1. “Chamada de anúncio” (Ad call)

Publishers integram scripts de redes de anúncios em websites e aplicativos. Os anúncios são entregues via servidores de terceiros, que podem ser atacados e injetados com código malicioso.

2. Malware em landing page (In-landing malware)

Malware também pode ser incorporado diretamente em páginas de destino (landing pages), onde é executado imediatamente após uma interação com, por exemplo, um anúncio pop-up que leva os usuários a essa página de destino maliciosa. Infelizmente, até mesmo anunciantes legítimos podem, às vezes, ser comprometidos.

3. Malware Pós-clique (Post-click malware)

O malware pós-clique redireciona os usuários para destinos não intencionais ou prejudiciais, interferindo no processo de entrega de anúncios. Ou seja, depois que um usuário clica em um anúncio, ele se encontra em um destino falso devido à manipulação de URL.

A Adsterra protege os usuários aqui, escaneando não apenas as próprias fontes (páginas de destino ou pré-landers), mas também verificando tudo o que acontece ao longo do processo de entrega de anúncios.

4. Malware “Criativo” (Creative malware)

Os fraudantes podem se registrar como anunciantes e fazer upload de criativos contaminados com código malicioso. Como visto, esta é uma ação intencional, então os publishers devem ser cautelosos ao escolher uma plataforma de monetização e optar por empresas confiáveis com soluções de segurança claras.



ATENÇÃO: TÉCNICAS COMUNS DE FRAUDE DE ANÚNCIOS

A Adsterra também aborda múltiplas formas de fraude de anúncios usadas na publicidade digital.

1. Anúncios ocultos ou extras

Este tipo de fraude pode ser inserido por publishers fraudulentos na forma de:

- iframes de 1×1 pixel

- códigos de anúncios duplicados ou redimensionados

- anúncios colocados fora da área de visualização visível

A Adsterra garante a transparência ao controlar exatamente quais anúncios aparecem em quais websites.

2. Substituição da fonte de tráfego (Traffic source replacement)

Também conhecido como lavagem de impressões e cliques, envolve a mistura de tráfego de baixa qualidade ou inválido com fontes legítimas usando redirecionamentos. Isso faz com que os anunciantes paguem por usuários falsos ou bots.

A Adsterra detecta tentativas de redirecionamento através de monitoramento contínuo e sinaliza atividades suspeitas. Uma vez confirmadas, as fontes de tráfego falsas são bloqueadas.

Este tipo de fraude é frequentemente promovido por publishers não confiáveis, especialmente em vídeos ou artigos intitulados “Adsterra earning tricks”. É melhor evitar esse tipo de conteúdo.

3. Esquemas relacionados a bots (Bot-related schemes)

O tráfego de bots e esquemas mais avançados, incluindo botnets ou fazendas de cliques (click farms), representam algumas das formas mais sofisticadas de fraude de anúncios. Bots simulam o comportamento real do usuário usando dispositivos comprometidos. Botnets operam redes de “sites fantasmas” que geram impressões e cliques sem usuários reais, enquanto fazendas de cliques imitam engajamento, como cliques, curtidas e comentários.

A Adsterra combate essas ameaças através de monitoramento contínuo, sistemas de detecção baseados em IA e verificação manual, garantindo que o tráfego seja atividade humana genuína.

4. Tráfego Incentivado (Incentivized Traffic)

Tráfego incentivado refere-se a usuários que realizam ações alvo em troca de recompensas. Como resultado, tais ações não se convertem em usuários reais ou vendas reais e distorcem as métricas de desempenho da campanha.

A Adsterra detecta e limita o tráfego incentivado através do monitoramento em tempo real do comportamento do usuário, padrões de conversão e fontes de tráfego.

5. Múltiplas Contas (Multi-Accounting)

O uso de múltiplas contas (Multi-accounting) envolve a criação de várias contas para contornar as restrições da plataforma. Isso permite que atores maliciosos continuem a atividade fraudulenta e torna o controle de qualidade do tráfego mais desafiador.

A Adsterra combate o uso de múltiplas contas através da verificação de contas em múltiplas etapas, monitoramento contínuo de atividades e aplicação rigorosa de políticas, identificando padrões suspeitos e bloqueando contas que violam as regras da plataforma.

MEDIDAS ANTI-MALVERTISING E ANTI-FRAUDE DA ADSTERRA

Desde 2013, a Adsterra desenvolveu soluções de segurança internas e adotou poderosas tecnologias de terceiros. O resultado é um ecossistema multicamadas – desde ações manuais da Política de Anúncios até algoritmos inteligentes – que controla cada etapa da publicidade online. O sistema inclui as seguintes camadas principais:

Camada 1: pesquisa e atualização de sistemas. Pesquisa contínua de código malicioso, treinamento de IA em novos conjuntos de dados, teste de algoritmos anti-malware, modernização de infraestrutura, atualizações de segurança de servidores e desenvolvimento contínuo da Equipe de Política.

Camada 2: proteção de publishers (prevenção e combate a malware). Monitoramento em tempo real, verificação de conta em múltiplas etapas e varredura de criativos de anúncios, prelanders e landing pages, com proteção contra malware de chamada de anúncio (ad call), pós-clique (post-click), in-lander, in-video e in-creative.

Camada 3: proteção de anunciantes (prevenção e combate a fraude de anúncios). Monitoramento em tempo real, varredura de website e tráfego, validação de cliques e conversões, detecção de redirecionamentos e proteção contra troca de URL (URL switching), falsificação de GEO (GEO spoofing), fraude de impressão (impression fraud), fraude de clique (click fraud), fraude de conversão (conversion fraud) e tráfego incentivado.

Camada 4: proteção na rede (in-network protection). Data centers seguros, infraestrutura protegida, transmissão SSL, transações criptografadas, segurança de pagamento e criptografia completa de comunicação.

Estas medidas reduzem significativamente o tráfego inválido, protegem os orçamentos de publicidade e mantêm a alta qualidade do tráfego em todas as campanhas, além de ajudar a manter os anúncios seguros e protegidos para publishers e seus públicos.



RESUMO

O sistema de prevenção de fraude de anúncios e malvertising da Adsterra é projetado como uma estrutura abrangente e multicamadas que evolui combinando automação inteligente, expertise humana, políticas rigorosas e melhorias contínuas na infraestrutura. Esta abordagem posiciona a Adsterra como um parceiro confiável para publicidade digital segura e livre de fraudes.

O monitoramento em tempo real, a verificação manual e uma política rigorosa de tolerância zero a fraudes e malware ajudam a Adsterra a proteger anunciantes, publishers e a rede em geral em todos os níveis. Esta empresa de adtech garante que tráfego, impressões e conversões permaneçam limpos, transparentes e seguros, enquanto fraudes, malware, bots e outras atividades de publicidade maliciosa são efetivamente bloqueadas.



SOBRE A ADSTERRA

A Adsterra é uma rede de publicidade global que fornece aquisição de usuários baseada em desempenho para anunciantes e soluções de monetização para publishers em múltiplas verticais e geografias. É uma marca confiável, reconhecida por muitos compradores de mídia, redes CPA, afiliados de marketing, fundadores de startups e gerentes de geração de demanda. Desde 2013, a Adsterra tem ajudado anunciantes a aumentar seu ROI e publishers a obter o máximo de eCPM e a engajar sua base de usuários com soluções de tráfego flexíveis. A rede de anúncios faz parceria tanto com iniciantes quanto com profissionais.

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