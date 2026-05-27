¡A Construir!: La Gobernadora Hochul Firma Legislación que Implementa Reformas de Vanguardia para Facilitar y Abaratar la Construcción de Viviendas e Infraestructura Crítica

La gobernadora Kathy Hochul firmó hoy un componente clave de su presupuesto para el Año Fiscal 2027, que incluye su agenda "A construir", un conjunto integral de reformas de sentido común que simplifican los trámites burocráticos y eliminan las revisiones ambientales duplicadas para viviendas y otras infraestructuras críticas. El presupuesto aprobado incluye reformas significativas a la Ley Estatal de Revisión de la Calidad Ambiental (SEQRA), vigente desde hace cincuenta años, modernizando la ley para agilizar proyectos que cumplan con criterios que garanticen la ausencia de impactos ambientales significativos y para permitir que las localidades construyan las viviendas e infraestructuras que los neoyorquinos necesitan en comunidades de todo el estado.

“La burocracia y las revisiones duplicadas han impedido que Nueva York construya precisamente lo que nos convirtió en la envidia del mundo, encareciendo nuestras viviendas y dejando obsoleta nuestra infraestructura; eso se acaba hoy”, dijo la gobernadora Kathy Hochul. “Al eliminar estas barreras y empoderar a las comunidades de todo el estado, estamos trabajando para reducir los costos de viviendas e infraestructuras esenciales y enviando un mensaje claro: ahora es el momento de construir”.

Actualmente, es demasiado difícil construir grandes proyectos en Nueva York: los proyectos de vivienda e infraestructura pueden tardar hasta un 56 % más en el estado de Nueva York desde la concepción hasta el inicio de las obras, en comparación con otros estados similares. De igual manera, los requisitos excesivamente onerosos retrasan la inversión necesaria en infraestructura de agua potable, infraestructura verde, escuelas públicas de la ciudad de Nueva York y parques y senderos.

El Presupuesto incluye reformas trascendentales para eliminar la burocracia gubernamental que ha obstaculizado proyectos de vivienda e infraestructura cruciales, tan necesarios, mediante la implementación de la agenda "Déjenlos construir" de la Gobernadora Hochul. El Presupuesto incluye una serie de cambios sensatos para modernizar la SEQRA y agilizar las categorías de proyectos de vivienda e infraestructura que, según se ha determinado, no tienen un impacto ambiental significativo, eliminando costos innecesarios, revisiones duplicadas y años de demora que encarecen los proyectos para los neoyorquinos cuando menos pueden permitírselo.

En conjunto, estas medidas aumentarán la asequibilidad al acelerar los proyectos de vivienda e infraestructura que las comunidades desean y que no dañarán el medio ambiente. Esta vía rápida facilita la construcción de más proyectos vitales que los neoyorquinos necesitan, al tiempo que se continúa protegiendo nuestro medio ambiente y conservando los recursos naturales de Nueva York.

Construir viviendas más rápido mediante la eliminación de trámites burocráticos

El Presupuesto para el Año Fiscal 2027 contiene reformas trascendentales que otorgarán exenciones de la revisión ambiental duplicada para acelerar el desarrollo de viviendas que se necesitan con urgencia y que cumplen con los criterios que garantizan que no tengan impactos ambientales significativos. La gobernadora Hochul se ha comprometido a abordar la crisis de vivienda y reducir los costos mediante la construcción de las viviendas que los neoyorquinos necesitan con urgencia. Sin embargo, demasiados proyectos en Nueva York, incluyendo proyectos de vivienda asequible muy necesarios, se ven obligados a sortear una maraña de trámites burocráticos creados por mandatos estatales que generan costos innecesarios y años de retrasos injustificados, a pesar de que se ha comprobado sistemáticamente que estos proyectos no tienen un impacto ambiental significativo.

Al simplificar los trámites burocráticos y acelerar los plazos de construcción, la iniciativa Let Them Build ayudará a reducir costos y agilizar la construcción de viviendas que cumplan con los requisitos, con los siguientes límites de unidades:

Ciudad de Nueva York: hasta 250 unidades en toda la ciudad y hasta 500 unidades en áreas de densidad media y alta.

Áreas urbanizadas fuera de la ciudad de Nueva York: hasta 300 unidades.

Áreas no urbanizadas: hasta 100 unidades, y hasta 20 unidades en áreas sin zonificación.

Los proyectos de vivienda deben ubicarse en terrenos previamente urbanizados y conectarse, una vez ocupados, a los sistemas de agua y alcantarillado existentes. La ley no anula los requisitos ambientales, los permisos ni la zonificación local.

Estas reformas de sentido común permitirán que los neoyorquinos construyan más viviendas que necesitan con urgencia. Diversos estudios han demostrado que, en proyectos de vivienda en el estado de Nueva York, la SEQRA puede retrasar la construcción hasta dos años. Estas demoras incrementan los costos: análisis de proyectos de vivienda demuestran que las revisiones de la SEQRA aumentan el costo de construcción de viviendas en $82,000 por unidad en la ciudad de Nueva York, lo que representa $8 millones adicionales para un desarrollo de 100 unidades. Al eliminar las revisiones duplicadas, la iniciativa "Let Them Build" agilizará la transición de los proyectos de la planificación a la construcción, facilitando y abaratando la construcción de nuevas viviendas en todo el estado.

Apoyo a las Comunidades en la Construcción de Infraestructura Crucial

La legislación añade nuevas exenciones a la SEQRA para categorías críticas de proyectos que los neoyorquinos necesitan, incluyendo infraestructura de agua limpia, parques y senderos públicos, infraestructura verde y escuelas públicas dentro de la ciudad de Nueva York.

Infraestructura de agua limpia: Proyectos críticos de infraestructura hídrica que evitan impactos sobre los recursos naturales.

Infraestructura verde: Gestión de aguas pluviales basada en la naturaleza.

Parques y senderos: Parques públicos y senderos recreativos para bicicletas y peatones ubicados en terrenos previamente intervenidos.

Escuelas públicas: Nuevos edificios de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York construidos por la Autoridad de Construcción Escolar.

Hacer del Gobierno un Socio en el Crecimiento

Actualmente, los plazos de revisión bajo la SEQRA varían considerablemente entre los distintos proyectos, generando imprevisibilidad tanto para las comunidades locales como para los promotores de los proyectos y las agencias estatales. Esta incertidumbre puede contribuir a retrasos significativos en los proyectos y añadir costos sustanciales a sus presupuestos.

Con el fin de generar una mayor rendición de cuentas ante las comunidades locales y los promotores de los proyectos, el proyecto de ley establece un plazo de dos años para completar la declaración de impacto ambiental, creando así cronogramas de proyectos claros y agilizando la toma de decisiones.