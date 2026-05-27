La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la galardonada banda de rock Third Eye Blind actuará en vivo en el evento gratuito "New York State United — Experiencia para ver la Copa Mundial 2026" en Long Island, el 12 de junio en la Universidad de Stony Brook. Third Eye Blind subirá al escenario a las 8:00 p.m., antes del partido de la Copa Mundial entre EE.UU. y Paraguay (Grupo D), programado para las 9:00 p.m. Todas las entradas para asistir a la experiencia de visualización de la Copa Mundial y ver a Third Eye Blind actuar en vivo son gratuitas y estarán disponibles hasta agotar existencias.

"La Copa Mundial es una oportunidad para unir a las personas a través de comunidades, culturas y generaciones, y Nueva York se está asegurando de que las familias de todo nuestro estado puedan formar parte de esa experiencia", dijo la gobernadora Hochul. "Desde actividades interactivas y programación comunitaria hasta una actuación en vivo de Third Eye Blind previa al partido de la selección de EE. UU., la experiencia 'New York State United' para ver la Copa Mundial en Long Island creará una celebración inolvidable del deporte rey, al tiempo que continuamos invirtiendo en el futuro del fútbol juvenil y en la participación comunitaria en todo Nueva York".

Esta experiencia de visualización forma parte del esfuerzo más amplio del estado de Nueva York para llevar la emoción y la energía de la Copa Mundial 2026 directamente a las comunidades de todo el estado mediante eventos públicos gratuitos y a gran escala. Además de la actuación en vivo de Third Eye Blind, los asistentes podrán disfrutar durante todo el día de programación interactiva de fútbol, actividades para desarrollar habilidades, pintura facial, oportunidades para tomarse fotos con temática de la Copa Mundial, estaciones para crear carteles, juegos, obsequios y activaciones con la participación de organizaciones locales y agencias estatales. La programación del evento también rendirá homenaje a la comunidad de Long Island, incluyendo a las escuelas locales y a los entrenadores de fútbol que ayudan a fomentar el crecimiento de este deporte en toda la región.

Hope Knight, presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, dijo: “Esta experiencia gratuita de visualización de la Copa del Mundial tiene como objetivo crear un destino accesible y lleno de energía, donde los neoyorquinos puedan reunirse para celebrar uno de los eventos deportivos más grandes del mundo cerca de casa. Nos entusiasma que Third Eye Blind se una a nuestra programación familiar a lo largo del día, lo cual refleja el compromiso más amplio de Nueva York de maximizar el impacto cultural, turístico y económico de la Copa Mundial de 2026 en todo el estado”.

Justin Brannan, director de Operaciones de Grandes Eventos del Estado de Nueva York, dijo: “No hace falta ser un adivino para ver que la gobernadora Hochul está convirtiendo la Copa Mundial de 2026 en una celebración asequible, accesible y de alcance estatal que une a las personas mucho más allá del estadio. Pero aquí está el trasfondo: eventos como la gran fiesta de visualización en Long Island, celebrada en Stony Brook, reflejan un enfoque semimágico de la participación comunitaria, combinando la música, el "deporte rey" y la programación familiar en una experiencia pública compartida que nunca te dejará ir. Y es gratuita, para que puedas disfrutarla sin tener que gastar el salario de todo un año. Así es como van a ser las cosas, amigo mío”.

Las puertas para las actividades previas a los partidos y la programación de la experiencia de visualización diurna se abrirán a la 1:00 p.m. El primer partido del día comenzará a las 3:00 p.m.: Canadá contra Bosnia y Herzegovina (Grupo B). Las puertas para la experiencia de visualización nocturna se abrirán para las actividades previas a los partidos y la programación a las 7:00 p.m. Está previsto que Third Eye Blind actúe a las 8:00 p.m., antes del segundo partido del día: EE.UU. contra Paraguay (Grupo D), a las 9:00 p.m.

El registro es gratuito y obligatorio para acceder a ambos eventos de visualización el 12 de junio. Se anima a los aficionados a reservar sus entradas lo antes posible visitando el sitio web del evento. La programación a lo largo del día cuenta con el respaldo de nuestra sólida lista de socios del evento, que incluye al New York City FC, The Island FC, Discover Long Island, la U.S. Soccer Foundation, Optimum, News 12 (una empresa de Optimum) y la universidad anfitriona, Stony Brook University.

Partiendo de la estrategia más amplia de la gobernadora Hochul para aprovechar los grandes eventos mundiales en beneficio duradero de todo el estado, estos eventos de visualización complementan el Programa de Subvenciones Comunitarias para la Copa Mundial del Estado de Nueva York y el fondo propuesto *NY Kicks: A World Cup Legacy Investment Fund* (NY Kicks: Fondo de Inversión para el Legado de la Copa Mundial), el cual ampliará el acceso a infraestructura y programas de fútbol juvenil en comunidades de todo el estado. Estos esfuerzos también impulsan la iniciativa de la gobernadora Hochul “Get Offline, Get Outside” (Desconéctate, Sal al Aire Libre), que alienta a los neoyorquinos a desconectarse de sus dispositivos y pasar tiempo al aire libre en sus comunidades, mediante la activación de espacios públicos y la creación de experiencias compartidas y activas para las familias.

Para obtener más información, incluyendo cómo registrarse para recibir notificaciones sobre futuros anuncios del Estado de Nueva York relacionados con la Copa Mundial, visite el sitio web de *I LOVE NY*.

Acerca de Empire State Development

Empire State Development es la principal agencia de desarrollo económico de Nueva York; promueve el crecimiento empresarial, la creación de empleo y mayores oportunidades económicas en todo el estado. Con oficinas en cada una de las 10 regiones del estado, ESD supervisa los Consejos Regionales de Desarrollo Económico apoya la equidad en el acceso a la banda ancha a través de la oficina ConnectALL y fomenta el crecimiento de la fuerza laboral del mañana mediante la Oficina de Desarrollo Estratégico de la Fuerza Laboral. La agencia colabora con industrias emergentes y de próxima generación —como la energía limpia y la fabricación de semiconductores— que buscan expandirse en el estado de Nueva York; opera una red de centros de asistencia para ayudar a las pequeñas empresas a crecer y prosperar; y promueve los destinos turísticos de clase mundial del estado a través de la iniciativa I LOVE NY. Para obtener más información, visite esd.ny.gov y conéctese con ESD en LinkedIn, Facebook y X (anteriormente Twitter).

Acerca de Third Eye Blind

Desde 1997, la banda Third Eye Blind, originaria de San Francisco, ha grabado diez álbumes de estudio superventas, dos lanzamientos en vivo y ha recopilado una retrospectiva de su carrera, vendiendo un total de 12 millones de discos en todo el mundo. Liderada por Stephan Jenkins, 3EB alcanzó un gran éxito durante un periodo tumultuoso en el que la industria discográfica de los grandes sellos estaba perdiendo finalmente el control sobre un sector que, durante décadas, había dominado con una eficiencia férrea. Sin embargo, nada podría haber alegrado más a 3EB; la banda no ha experimentado ninguna pérdida comparable. Por el contrario, han ganado claridad artística y, sorprendentemente, una base de seguidores más amplia, más joven y más dedicada que nunca.

La participación en el antiguo e intocable reino de la fabricación de estrellas —un proceso a menudo cargado de ansiedad— podía llegar a condicionar la identidad de una banda. En el caso de 3EB, esto a menudo distorsionaba la percepción de sus brillantes creaciones musicales. En los últimos años, dichas creaciones han redefinido la posición de la banda ante una nueva generación de seguidores. Actualmente, 3EB compone, sale de gira, graba y se comunica en un nuevo y fluido entorno en el que su música continúa evolucionando de forma natural. Su interacción con el público es directa y sin filtros; además, al provenir del epicentro tecnológico, utilizan estas herramientas para forjar una conexión aún más estrecha con sus seguidores.