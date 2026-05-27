La Gobernadora Hochul Impulsa Reformas para Reducir las Primas de Seguro de Auto para los Neoyorquinos

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy reformas para reducir el costo de las primas de seguro de auto y combatir las reclamaciones fraudulentas en todo el estado de Nueva York, como parte de su presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2027. La gobernadora impulsó medidas sensatas para combatir el fraude, limitar las indemnizaciones pagadas a quienes actúan de mala fe y garantizar que los consumidores, no las compañías de seguros, tengan prioridad. Estas reformas se basan en los esfuerzos continuos de la gobernadora Hochul para hacer que el estado sea más asequible y que los neoyorquinos trabajadores tengan más dinero.

“Las leyes obsoletas, las lagunas legales que benefician a intereses particulares y las indemnizaciones millonarias a delincuentes han obligado durante mucho tiempo a los neoyorquinos a pagar algunas de las primas de seguro de automóvil más altas del país”, dijo la gobernadora Hochul. “Estas reformas, fruto de una ardua lucha, representan una victoria para todos los neoyorquinos que dependen de un automóvil para ir al trabajo o llevar a sus hijos al colegio. Pero va más allá: he escuchado a agricultores que afirman que estas reformas reducirán el costo de llevar sus productos al mercado y a empresas de materiales de construcción que aseguran que disminuirán el costo de la construcción. Así es como estamos cumpliendo nuestra promesa de abordar de frente la crisis de asequibilidad”.

Las primas de seguro de los neoyorquinos suman un promedio de poco más de 4,000 dólares anuales, casi 1,500 dólares por encima del promedio nacional. El aumento de las primas de seguro de automóvil se debe a una combinación de fraude, litigios, lagunas legales y deficiencias en la aplicación de la ley. Según algunas estimaciones, los accidentes simulados y el fraude de seguros asociado inflan las primas hasta 300 dólares al año. El deficiente sistema de seguros de Nueva York no solo perjudica a quienes dependen de un automóvil para desplazarse, sino también a los negocios locales que dependen del transporte por carretera para subsistir.

El presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2027 incluye reformas integrales diseñadas para reducir las tarifas exorbitantes de los seguros de automóviles en Nueva York, abordando las causas fundamentales mediante la lucha contra el fraude y la reducción descontrolada de los litigios. Ningún otro gobernador en una generación ha emprendido una reforma de responsabilidad civil y ha logrado un acuerdo que genere ahorros significativos para los consumidores y las empresas neoyorquinas. El presupuesto también incluye disposiciones que permiten a los fiscales solicitar sanciones penales contra cualquier persona responsable de organizar un accidente simulado, no solo contra el conductor.

La Oficina de Regulación de Seguros del estado de Florida ha publicado un análisis que demuestra cómo su paquete de reforma de responsabilidad civil de 2023 ha resultado en una disminución del 5,6 % en las tarifas promedio de los seguros de automóviles en la mayor parte de su mercado. Por ejemplo, en 2025, la mayor aseguradora de Florida devolvió casi mil millones de dólares en ganancias excedentes a 2,7 millones de asegurados. El análisis de Florida sobre la disminución de sus tarifas contrasta notablemente con la experiencia de Nueva York en el mismo período. Tras la implementación de la reforma de responsabilidad civil, Florida revirtió el crecimiento de dos dígitos en las tarifas de seguros de automóviles que experimentó en 2023, logrando una reducción del 7.4% en las tarifas promedio para 2025, lo que se traduce en ahorros para los consumidores.

El senador estatal Jamaal T. Bailey dijo: “No podemos ignorar la pesada carga que el vertiginoso aumento de los costos de los seguros de automóviles representa para las familias neoyorquinas en todo el estado. Estos altos costos imponen una importante presión financiera a las familias, obligando a menudo a los neoyorquinos a tomar decisiones imposibles en la mesa familiar. Un automóvil suele ser indispensable para los padres que intentan ir a trabajar o ayudar a mantener a sus familias. Con estas reformas de seguros de automóviles, brindamos equidad, alivio y estabilidad financiera que las familias trabajadoras merecen y han necesitado durante demasiado tiempo. Agradezco a la gobernadora Hochul y a mis colegas en el gobierno por apoyar a los neoyorquinos para lograr que los seguros de automóviles sean más accesibles”.

El asambleísta David Weprin dijo: “Aplaudo a la gobernadora Kathy Hochul por impulsar reformas significativas en el presupuesto de este año para abordar el aumento de los costos de los seguros y fortalecer las protecciones contra el fraude y el abuso, manteniendo al mismo tiempo importantes salvaguardias para garantizar que los neoyorquinos inocentes que sufren lesiones legítimas puedan acceder a la cobertura y la compensación que merecen”.

Limitación de daños para personas que incurren en conductas ilícitas al momento de un accidente

Establece límites a las indemnizaciones para conductores que incurren en conductas delictivas al momento del incidente, para garantizar que los conductores que infringen la ley —incluidos los conductores sin seguro, los conductores ebrios y los que están cometiendo un delito grave— no se beneficien a costa de los demás.

Endurecimiento del Umbral de Lesiones Graves

Mejora las definiciones legales para aclarar qué constituye realmente una “lesión grave”, de modo que las indemnizaciones por dolor y sufrimiento o angustia emocional queden reservadas para aquellas personas que puedan demostrar objetivamente haber sufrido una lesión grave.

Limitación de las indemnizaciones para las personas que son “mayoritariamente” responsables de causar un accidente

Garantiza que, si se determina que un conductor es en gran medida responsable de causar un accidente, este no pueda demandar a sus víctimas para exigirles pagos desproporcionados en concepto de daños y perjuicios. Este cambio alineará a Nueva York con la mayoría de los demás estados.

Aplicación de una supervisión rigurosa sobre las tarifas de las compañías de seguros, prevención de beneficios excesivos y devolución de los ahorros a los consumidores

Prioriza a los consumidores al impedir que las compañías de seguros aumenten sus tarifas de manera exorbitante, estableciendo un umbral legal que evita los beneficios excesivos y devuelve los ahorros a los consumidores. Además, el Presupuesto crea nuevas salvaguardas regulatorias para impedir que las compañías de seguros aumenten sus tarifas sin obtener la aprobación expresa del Departamento de Servicios Financieros.

Garantía de Tarifas Justas para los Conductores

Protege a los consumidores al prohibir que las compañías de seguros establezcan tarifas basándose en factores personales ajenos al riesgo, tales como la condición de propietario de vivienda, la ocupación, el nivel educativo o el código postal.