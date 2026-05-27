Protegiendo la Seguridad de los Neoyorquinos: La Gobernadora Hochul Firma Legislación para Fortalecer la Seguridad Pública y Hacer Nuestras Calles y Metro Más Seguros

La gobernadora Kathy Hochul firmó hoy una ley, como parte del presupuesto aprobado para el año fiscal 2027, para fortalecer la seguridad pública en todo Nueva York. Entre las prioridades presupuestarias de la gobernadora Hochul para la seguridad pública se incluyen la lucha contra el flagelo de las armas de fuego caseras impresas en 3D, la inversión en nuevas tecnologías para combatir el crimen, el apoyo a los agentes del orden y a los servicios de emergencia, la protección de las carreteras y el metro de Nueva York, la mejora de sus sistemas de respuesta ante emergencias y la protección de la libertad religiosa y la seguridad de los neoyorquinos.

“Mantener a los neoyorquinos seguros es mi máxima prioridad, por lo que me enorgullece anunciar inversiones récord en las fuerzas del orden para combatir el crimen, fortalecer las protecciones esenciales para los neoyorquinos y mantener a las comunidades de todo el estado a salvo”, dijo la gobernadora Hochul. “Desde que asumí el cargo, hemos logrado avances significativos en la reducción del crimen, y con este presupuesto, continuamos reforzando esos esfuerzos para prevenir la violencia y mantener a las familias de Nueva York seguras”.

Desde que asumió el cargo, la gobernadora Hochul ha invertido más de 3 mil millones de dólares en iniciativas de seguridad pública. La financiación ha proporcionado un apoyo sin precedentes a las fuerzas del orden locales y estatales, lo que ha contribuido a que la violencia armada alcance mínimos históricos, a la reducción de la delincuencia en el metro y a la lucha contra el aumento de los robos de vehículos y comercios durante la pandemia. Este presupuesto añade más de 900 millones de dólares a esas inversiones récord. Estos esfuerzos, junto con los cambios sensatos en las leyes estatales de fianza, descubrimiento de pruebas y armas de fuego que la gobernadora Hochul logró en presupuestos estatales anteriores, han contribuido a que Nueva York sea uno de los estados grandes más seguros del país.

Detener la fabricación ilegal de armas de fuego

La gobernadora Hochul ha aprobado las leyes de armas de fuego más estrictas del país y ha realizado inversiones récord en la prevención de la violencia armada, lo que ha dado como resultado que Nueva York registrara el menor número de tiroteos en todo el estado en 2025 en la historia. Para consolidar este progreso, el presupuesto aprobado por la gobernadora Hochul para el Año Fiscal 2027:

Exigirá estándares mínimos de seguridad, pioneros en el país, para que las impresoras 3D vendidas en Nueva York estén equipadas con tecnología básica que impida la producción ilegal y sin licencia de armas de fuego letales y sus componentes. Exigir a la División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York que lidere un grupo de expertos para recomendar regulaciones que garanticen la protección de los neoyorquinos frente a estas armas peligrosas. Tras la implementación de dichas regulaciones, la ley estatal permitirá emprender acciones legales contra cualquier persona que venda una impresora 3D en Nueva York sin equiparla con esta tecnología.

Criminalizar la posesión, venta o distribución ilícita de planos que permitan la impresión de armas y piezas de armas ilegales, así como la fabricación de armas de fuego impresas en 3D.

Exigir que todas las pistolas vendidas en el estado a particulares estén diseñadas de tal manera que no puedan convertirse rápida y fácilmente en ametralladoras con herramientas comunes.

Priorizando la Seguridad en el Metro

En 2025, la delincuencia en el metro alcanzó su nivel más bajo en 16 años, con una reducción del 14 % en los delitos graves en comparación con 2019. La disminución de la delincuencia y el aumento del número de pasajeros son el resultado del arduo trabajo de agentes de policía comprometidos, apoyados por las inversiones proactivas de la gobernadora Hochul en estrategias de vigilancia policial y atención a la salud mental que promueven el orden y la seguridad pública en todo el sistema. Para garantizar el progreso continuo en la seguridad del metro, la gobernadora Hochul:

Obtuvo 77 millones de dólares adicionales para apoyar el despliegue de agentes del NYPD en todo el sistema de metro, con el fin de atender las zonas de mayor necesidad y mejorar la seguridad de los pasajeros.

Amplió la iniciativa de Equipos de Respuesta Conjunta del Metro (SCOUT) en un 50%, pasando de 10 a 15 miembros, para llegar a más lugares y operar con mayor flexibilidad en todo el sistema. Esto permitirá a los equipos responder con mayor rapidez a las personas en situación de emergencia y concentrar los recursos donde más se necesitan.

Protección del Acceso Seguro a los Lugares de Culto

La gobernadora Hochul promulgó una ley para proteger el acceso de las personas a los lugares de culto. La ley de la gobernadora tipifica como delito la interferencia, a sabiendas e intencionada, con el acceso de una persona a un lugar de culto religioso, o cualquier acción a menos de 15 metros (50 pies) de dicho lugar que genere temor por la seguridad de quien intenta acceder a él. La ley equilibra la libertad de expresión con la libertad de culto sin acoso. En virtud de esta ley, durante una manifestación, la policía podrá establecer un perímetro de seguridad de más de 15 metros (50 pies), dentro del cual no se permiten manifestaciones.

Combatir el crimen y garantizar la justicia

El presupuesto aprobado por la gobernadora Hochul para el Año Fiscal 2027 continúa invirtiendo para apoyar la labor policial eficaz, combatir el crimen y garantizar la justicia para las víctimas y los sobrevivientes. El presupuesto de este año ayudará a Nueva York a alcanzar estos objetivos mediante:

El establecimiento de un nuevo Centro de Análisis del Crimen en el condado de Westchester para completar la cobertura estatal de la Red de Centros de Análisis del Crimen de Nueva York. Este centro proporcionará a las fuerzas del orden locales y regionales análisis de delitos en tiempo real, apoyo a las investigaciones y un intercambio de información más eficaz con los condados y los socios estatales.

Se invertirá en laboratorios forenses en todo el estado, se apoyarán las mejoras en la tecnología de análisis de ADN y drogas, se ampliará el personal forense y se fortalecerán los estándares estatales mediante la acreditación y las pruebas de competencia para garantizar que los casos avancen con eficiencia y que las víctimas no tengan que esperar años para obtener una resolución.

Se fortalecerá la capacitación policial mediante el desarrollo de un programa de acreditación para garantizar que todas las agencias tengan igual acceso a información estandarizada sobre las mejores prácticas que ayuden a proporcionar una instrucción de alta calidad, en particular para los departamentos más pequeños y con menos recursos.

Se aprobará una legislación pionera a nivel nacional sobre licencia remunerada por incidentes críticos para los miembros de la Policía Estatal directamente involucrados en el uso justificado de la fuerza, para garantizar que los agentes tengan el tiempo y el apoyo necesarios para recuperarse, cooperar plenamente con las investigaciones y regresar al servicio de forma segura. Los agentes elegibles recibirán 20 días de licencia por incidente crítico si el incidente implicó una muerte y 10 días para todos los demás incidentes críticos.

Se ha cerrado una laguna legal que permitía que las órdenes de protección —que pueden incluir cláusulas de alejamiento, requisitos de no contacto y obligaciones de entrega de armas de fuego— perdieran su validez cuando los acusados no comparecían ante el tribunal. Ahora, los tribunales deberán prorrogar automáticamente una orden de protección cuando un acusado no regrese, lo que permitirá al Estado proteger mejor a las víctimas y evitar peligrosas deficiencias en la aplicación de la ley.

Se está desarrollando una nueva iniciativa de asistencia técnica para apoyar los programas de asistencia a víctimas con dificultades financieras y los programas dirigidos por sobrevivientes. Las organizaciones participantes podrán solicitar asistencia específica, que incluye apoyo en la gestión financiera, orientación sobre el cumplimiento normativo y planificación organizativa, para estabilizar los programas, mejorar su sostenibilidad a largo plazo y aumentar el acceso a los servicios para víctimas en todo el estado.

Se está promoviendo el conocimiento sobre la compensación a las víctimas y los servicios relacionados, para que los sobrevivientes sepan que hay ayuda disponible cuando más la necesitan, independientemente de si han denunciado el delito a las autoridades. En conjunto, estas mejoras ayudarán a las víctimas a acceder a apoyo financiero más rápidamente, reducir el estrés durante la recuperación y fortalecer la confianza en los servicios diseñados para apoyarlas.

Garantizando la seguridad vial en Nueva York

Para reducir riesgos y aumentar la seguridad en las carreteras de Nueva York, el presupuesto aprobado por la gobernadora Hochul para el Año Fiscal 2027 incluye:

Autorización para que la ciudad de Nueva York establezca un programa piloto que exige la instalación de dispositivos inteligentes de control de velocidad en los vehículos de los conductores que exceden el límite de velocidad, es decir, aquellos con un historial documentado de infringir las leyes de velocidad y poner en riesgo a los neoyorquinos. El programa piloto abordará directamente este comportamiento peligroso al volante, impidiendo que estos conductores superen el límite de velocidad establecido, lo que ayudará a prevenir tragedias y hará que las calles de la ciudad sean más seguras para todos. Con base en los resultados de esta iniciativa piloto, Nueva York estudiará la posibilidad de que otras comunidades interesadas en todo el estado se sumen a un programa similar.

Legislación para ampliar el uso de sistemas automatizados de control de velocidad en zonas de obras a más carreteras estatales, aumentando en más del 40 % la superficie de carreteras elegibles del Departamento de Transporte del Estado.

Autorización para establecer Oficinas de Infracciones por Cámaras de Tráfico en jurisdicciones con programas de cámaras de señalización de parada, lo que ayudará a garantizar el procesamiento oportuno de las multas para los conductores que rebasan ilegalmente los autobuses escolares detenidos y asegurará que los conductores que ponen en peligro a los niños al rebasar autobuses escolares con la señal de parada extendida rindan cuentas.

Mejora de la respuesta ante emergencias y desastres

La gobernadora Hochul continúa ampliando las capacidades de Nueva York para prepararse y responder ante emergencias y amenazas, así como para brindar estándares de atención más elevados a los socorristas que dan un paso al frente cuando Nueva York más los necesita. El Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2027 incluye nuevas medidas que permitirán:

Fortalecer la preparación del Estado ante eventos de violencia masiva, dirigiendo una iniciativa de capacitación a nivel estatal para dotar a los Programas Comunitarios de Asistencia a Víctimas de las habilidades necesarias para responder eficazmente a incidentes a gran escala. La gobernadora Hochul también ha instruido al Consejo Asesor sobre Violencia Masiva para que establezca protocolos de respuesta compartidos que clarifiquen los roles y agilicen el apoyo.

Establecer una nueva capacidad de Búsqueda y Rescate Urbano mediante una colaboración entre la Oficina de Prevención y Control de Incendios —adscrita a la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES) del Estado— y los socorristas locales. Este equipo cumplirá con el estándar federal de Nivel 1 para Búsqueda y Rescate Urbano, lo que le permitirá desplegarse rápidamente y sostener operaciones de rescate a gran escala durante desastres mayores, además de ampliar el acceso a capacidades de rescate avanzadas que actualmente se concentran en la ciudad de Nueva York.

Impulsar un enfoque integral para, por un lado, prohibir el uso riesgoso de drones y, por el otro, ampliar su uso responsable por parte de los socorristas; esto se logrará tipificando como delito el uso peligroso de drones y su vuelo dentro y alrededor de áreas restringidas, y autorizando a los agentes del orden público cualificados a implementar medidas de detección y mitigación. Este enfoque también limitará aún más las zonas donde pueden volar los drones, ampliará la autoridad de las fuerzas del orden para responder a amenazas creíbles planteadas por drones y respaldará la realización de pruebas seguras de tecnologías antidrones.

Establecer un Centro de Excelencia en Salud Conductual para Socorristas, el cual servirá como un centro neurálgico estatal de capacitación y asistencia técnica para derribar las barreras de acceso a la atención y garantizar que las personas que protegen a nuestras comunidades cuenten con los recursos de salud mental y tratamiento de adicciones que necesitan para mantenerse seguros y sanos en el desempeño de su labor.

El historial de la gobernadora Hochul en materia de seguridad pública

Durante su mandato, la gobernadora Hochul ha convertido la seguridad pública en su máxima prioridad, impulsando una serie de iniciativas clave, entre las que se incluyen:

La promulgación de leyes históricas sobre la seguridad de las armas de fuego: fortaleciendo la ley de «Bandera Roja» (Red Flag) de Nueva York, ampliando las protecciones del sistema de verificación de antecedentes, endureciendo las restricciones sobre el porte oculto de armas, elevando a rango de ley estatal la Oficina de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego y combatiendo con firmeza el tráfico de armas de fuego ilegales. Lograr una reducción del 60 por ciento en los incidentes con disparos que resultan en lesiones en las comunidades que participan en la iniciativa estatal para la Eliminación de la Violencia Armada (Gun Involved Violence Elimination), alcanzando estos incidentes su nivel más bajo registrado en la historia y dando como resultado la incautación de más de 10,000 armas ilegales de las calles de Nueva York.

Realizar inversiones históricas en la seguridad del metro, reduciendo la delincuencia en el transporte público por debajo de los niveles previos a la pandemia y situándola en el segundo nivel más bajo de la historia registrada.

Fortalecer las leyes de fianza y de descubrimiento de pruebas de Nueva York para mantener a los delincuentes peligrosos fuera de nuestras calles, al tiempo que se brinda una mejor protección a las víctimas.

Adoptar medidas decisivas contra el robo minorista, ampliando las protecciones para los trabajadores, introduciendo nuevos cargos penales dirigidos a las redes organizadas de robo minorista y proporcionando fondos de seguridad para las pequeñas empresas; a diciembre de 2025, el robo minorista ha disminuido un 14 por ciento interanual en la ciudad de Nueva York.

Responder al aumento de los delitos de odio ampliando el catálogo de delitos que pueden ser calificados como delitos de odio y asegurando fondos para proteger los lugares considerados en situación de riesgo.

En conjunto, estos esfuerzos reflejan la visión de la gobernadora Hochul de un estado más seguro, más fuerte y más protegido para todos los neoyorquinos.