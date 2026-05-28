Xypex Chemical Corporation rafforza le operazioni commerciali dirette in Italia
Xypex rafforza le proprie operazioni commerciali dirette in Italia tramite Xypex Germany GmbH, migliorando il supporto ai clienti e la crescita regionale
A seguito della conclusione della collaborazione commerciale con Probar Italia S.r.l., la responsabilità delle operazioni commerciali Xypex in Italia passerà direttamente a Xypex Germany GmbH. Questo passo intende sostenere il continuo sviluppo del marchio Xypex in Italia e migliorare ulteriormente il servizio e il supporto tecnico ai clienti su tutto il territorio nazionale.
Probar Italia ha svolto un ruolo importante nell'affermare la presenza di Xypex sul mercato italiano e nel promuovere la tecnologia di impermeabilizzazione cristallina presso clienti, progettisti e professionisti del settore. Xypex desidera ringraziare Massimiliano Settili, Direttore di Probar Italia, e l'intero team di Probar Italia per l'impegno, la professionalità e il contributo offerti nel corso degli anni.
In particolare, Xypex riconosce l'impegno personale di Massimiliano Settili nel sostenere lo sviluppo del marchio e nel contribuire a far conoscere la tecnologia Xypex sul mercato italiano durante un'importante fase di crescita.
Nell'ambito di questa nuova fase di sviluppo, Xypex ha nominato Graziano Giudetti come Direttore Commerciale – Italia. In questo ruolo, supporterà i clienti su tutto il territorio nazionale in coordinamento con l'organizzazione europea di Xypex.
D'ora in avanti, i clienti in Italia saranno assistiti attraverso la struttura commerciale diretta di Xypex in Europa, con accesso al coordinamento degli acquisti, al supporto tecnico e all'assistenza in garanzia direttamente tramite Xypex.
"Questo sviluppo riflette l'importanza del mercato italiano per Xypex e la nostra intenzione di continuare a sostenere i clienti con una struttura solida e dedicata," ha dichiarato Etienne Poulin, Vice Presidente Esecutivo di Xypex International
Informazioni su Xypex Chemical Corporation
Xypex Chemical Corporation è leader mondiale nella tecnologia innovativa di impermeabilizzazione. Da oltre 50 anni, Xypex sviluppa soluzioni cristalline avanzate per l'impermeabilizzazione e la protezione del calcestruzzo. I prodotti Xypex sono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui progetti di costruzione infrastrutturale e commerciale in oltre 100 Paesi.
Per richieste commerciali in Italia, si prega di contattare: Graziano Giudetti Direttore Commerciale – Italia
Per richieste commerciali in Europa, si prega di contattare: Ata Basaran Vice Presidente Regionale, EMEA e CI
Etienne Poulin
Xypex Chemical Corporation
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