Las Fiscales General James y Davenport Citan a la FIFA por la Venta de Entradas Para la Copa Mundial de Fútbal

NUEVA YORK – La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, citaron hoy a la FIFA como parte de una investigación sobre las prácticas de venta de entradas de la FIFA para el próximo torneo de la Copa Mundial. Recientes artículos de prensa señalan que los aficionados quizás fueron mal informados sobre la localización de sus asientos, y las acciones de la FIFA podrían haber inflado los precios. Con el apoyo investigativo del Departamento de Protección al Consumidor y a los Trabajadores de la Ciudad de Nueva York (DCWP en inglés), las fiscales generales enviaron hoy citaciones a la FIFA solicitando información sobre sus prácticas de venta de entradas. Las fiscales generales están solicitando específicamente detalles sobre las prácticas de venta de entradas en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, que albergará ocho partidos de la Copa Mundial, incluida la final del torneo que se llevara a cabo el 19 de julio de 2026.

“Los neoyorquinos han estado esperando años a que el Mundial llegue a nuestra zona, y merecen una oportunidad justa de conseguir entradas asequibles”, dijo la fiscal general James. “Nadie debería ser manipulado para pagar precios altísimos por los asientos, y los aficionados deberían poder confiar en que las entradas que compran serán las que reciban. Agradezco al fiscal general Davenport por unirse a este esfuerzo para obtener respuestas de la FIFA y proteger a los consumidores de nuestros estados”.

“Ser honesto con respecto a la venta de entradas no es complicado. Sin embargo, la FIFA ha convertido la compra de una entrada para la Copa Mundial en un guantelete de confusión, escasez artificial y precios desorbitados; todo ello a expensas de los consumidores y trabajadores de Nueva Jersey, declaró el Fiscal General Davenport. “Estamos comprometidos a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la conducta de la FIFA, y nos enorgullece unir fuerzas con la Fiscal General James para proteger a nuestros consumidores. Es un honor ser sede de la Copa Mundial, pero este evento no constituye una invitación para explotar a nuestros residentes y visitants”.

“A medida que crece la expectación ante la Copa Mundial de 2026, los neoyorquinos y los visitantes de todo el mundo merecen transparencia y equidad al adquirir sus entradas”, declaró el comisionado del DCWP, Samuel A.A. Levine. “Los informes sobre conductas de la FIFA que contravienen la Ley de Protección al Consumidor de la Ciudad, incluyendo el engaño a los aficionados respecto a la ubicación de los asientos y el inflado artificial de los precios, resultan profundamente inquietantes. El DCWP se toma muy en serio las acusaciones de conducta flagrantemente engañosa y no dudará en adoptar medidas coercitivas. Nos enorgullece colaborar con las fiscales Generales James y Davenport en esta investigación para ayudar a garantizar que las prácticas de venta de entradas de la FIFA en el MetLife Stadium, y más allá, sean transparentes, y que no se abuse de los aficionados al fútbol durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta”.

La investigación analizará varios problemas que han surgido con el proceso de venta de entradas de la FIFA. Los aficionados han reportado que se les engañó sobre la ubicación de los asientos que adquirían. Para la venta inicial de boletos, los planos de asientos de la FIFA dividieron los estadios en cuatro zonas, Categoría 1 a Categoría 4, correspondiendo los asientos de la Categoría 1 a la ubicaciones más deseable. Sin embargo, una vez que muchos aficionados ya habían comprado sus entradas, la FIFA creó nuevas zonas, las “Categorías Frontales” 1 a 4, compuestas por los asientos más privilegiados dentro de cada categoría previa. Las entradas de estas “Categorías Frontales” tenían un coste significativamente superior. Los informes indican que los aficionados que adquirieron sus entradas antes de la introducción de estas nuevas zonas quedaron excluidos de dichos asientos y, en su lugar, se les asignaron ubicaciones menos deseables, incluyendo asientos alejados del terreno de juego o situados detrás de las porterías.

Además, algunos fanáticos de futbol han informado que no recibieron las entradas de la categoría por la que pagaron. Estos aficionados han señalado que, a pesar de haber seleccionado y pagado por entradas de Categoría 1, que correspondían a las zonas más cercanas al campo de juego, se les asignaron asientos situados más atrás, en zonas de Categoría 2.

Las fiscalías generales también investigarán los precios de los boletos de la FIFA para los partidos de la Copa Mundial de 2026, los cuales han superado por mucho los precios de cualquier torneo de la Copa Mundial anterior. La FIFA ha empleado la práctica de "precio dinámico" para adaptar los precios de las entradas según la demanda. A medida que la FIFA puso boletos en venta por fases a lo largo de varios meses, los precios de algunos partidos subieron por las nubes. Informes de prensa indican que, entre octubre de 2025 y abril de 2026, la FIFA aumentó el precio de las boletos para más de 90 de los 104 partidos de la Copa Mundo, registrándose un incremento promedio del 34% en los precios de las tres categorías principales de entradas. La investigación analizará si el calendario de venta de entradas de la FIFA, sus declaraciones públicas y otras conductas pudieron haber afectado los precios, y de qué forma.

Se insta a los neoyorquinos que no hayan recibido sus boletos para la Copa Mundial que pagaron a reportarlo a la Oficina del Fiscal General (OAG), presentando una queja en línea o llamando al 1 (800) 771-7755.